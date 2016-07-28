Вскоре после распространения христианства и его принятия в качестве государственной религии иллюстрирование Библии стало важной областью художественного творчества.

Но также и в других сферах искусства передача библейских преданий оказалась в центре внимания. Красочный ветхозаветный рассказ о Вавилонской башне вызывал у художников желание передать его изобразительными средствами. Ждать при этом правдоподобия, конечно, не приходилось: исполнителям недоставало нужных сведений и представления о реальной истории.

Все изображения несли на себе отпечаток художественной традиции своего времени и зависели от вкуса заказчиков и используемого материала. Личная художественная свобода исполнителя обычно могла проявляться только в деталях, что вносило в них некоторое разнообразие. Только после того как целые десятилетия исследований и археологических изысканий в странах Ближнего Востока показали, что в библейской истории о Вавилонской башне в самом деле содержится зерно исторической истины, стало кое-что известно и о ее подлинном внешнем виде.

Теперь появилась возможность определить как меру фантазии, проявленную авторами изображений Вавилонской башни, так и степень отдаленности их творений от подлинных реалий.

И тем не менее изображения Вавилонской башни для истории искусства небезынтересны, так как выступают в качестве важных свидетельств своего времени.

Меняющийся облик Башни дает нам понятие о знаниях и представлениях, существовавших при жизни того или иного художника и касавшихся не только самого сооружения, но и окружающей его застройки, ландшафта, а также применявшейся строительной техники.

Эвелин Кленгель-Брандт - Вавилонская башня - Легенда и история

Москва

«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы 1991

Эвелин Кленгель-Брандт - Вавилонская башня - Легенда и история - Содержание

«Построим себе город и башню...»

«Храм Бела расположен в центре Вавилона...» (Арриан)

«Я копаю уже 14 дней, и вся затея мне вполне удалась» (Из письма Роберта Кольдевея)

От террасы к ступенчатой башне

«Дом основания небес и земли»

Как выглядела Вавилонская храмовая башня?

Роль зиккурата в религии и в культе

Вавилон сегодня

Примечания

Литература

В.А. Якобсон. Послесловие

Рекомендуемая литература на русском языке

Эвелин Кленгель-Брандт - Вавилонская башня - Легенда и история - «ХРАМ БЕЛА РАСПОЛОЖЕН В ЦЕНТРЕ ВАВИЛОНА...» (Арриан)



Для художников позднего средневековья главным было проиллюстрировать и истолковать библейское слово, и это вполне соответствовало уровню знаний того времени. Ведь в ту пору в Европе очень мало знали о Ближнем Востоке и почти ничего — о его истории. Религиозные противоречия между христианством и исламом именно в это время привели к прямым столкновениям.

Крестовые походы, привлекшие на Ближний Восток многочисленное европейское воинство, служили прежде всего делу расширения сфер влияния европейских властителей, ловко скрывавших это обстоятельство под маской «защиты святых мест». Но войска не достигли Месопотамии, ограничив область своего вторжения в основном районами Малой Азии, Сирии и Палестины.

В конце концов военные походы не только не привели к расширению представлений о древних месопотамских поселениях, но, наоборот, вызвав недоверие и враждебность местных жителей-мусульман, усложнили доступ в обитаемые ими районы.

