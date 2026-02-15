Брат Андрей - Сила света

Эта книга написана легендарным основателем миссии «Open Doors» Братом Андреем (известным как «Божий контрабандист») в соавторстве с Алексом Янсеном. «Сила света» — это не просто отчет о поездках в «горячие точки» Ближнего Востока, а глубокое исследование того, как вера и любовь могут противостоять ненависти и террору в одном из самых нестабильных регионов мира. Авторы делятся личным опытом встреч с лидерами радикальных группировок, обычными верующими и политиками, предлагая радикально иной взгляд на решение ближневосточного конфликта.

Основная идея книги заключается в том, что единственная реальная сила, способная остановить насилие, — это не военное вмешательство или политические соглашения, а «сила света» — Евангелие, принесенное с любовью. Брат Андрей призывает христиан не бояться мусульманского мира, а идти навстречу его представителям с открытым сердцем. Он подчеркивает, что церковь на Ближнем Востоке является «последней надеждой», выполняя роль миротворца и свидетеля правды. Книга наполнена захватывающими историями о чудесах, мужестве и о том, как свет Христов проникает в самые закрытые сообщества, доказывая, что для Бога нет безнадежных ситуаций.

Санкт-Петербург: Издательство «Шандал», 2009. – 402 с. – (Посланники.)

ISBN 978-5-93925-130-3

Брат Андрей при участии Алекса Янсена – Сила света - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. «УТВЕРЖДАЙ ПРОЧЕЕ БЛИЗКОЕ К СМЕРТИ»

Глава 1. Ужас - Глава 2. Не узколобый террорист - Глава 3. Где же церковь?

ЧАСТЬ II. ЛИВАН: СТРЕМЛЕНИЕ К МИРУ В ВАРВАРСКОЙ БОЙНЕ

Глава 4. Плач по Ливану - Глава 5. «Бог оставил Ливан» - Глава 6. Мудрость и рвение - Глава 7. План мирного урегулирования ливанского конфликта - Глава 8. Груда золы и щебня - Глава 9. Могучая поддержка Провидения - Глава 10. Ни власти, ни влияния - Глава 11. Встреча с аятоллой - Глава 12. Увидеть воцарение Сына праведности

ЧАСТЬ III. ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИОРДАН И СЕКТОР ГАЗА: КТО СТАНЕТ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ ТЕРРОРИСТАМ?

Глава 13. Ловким ударом камня - Глава 14. Хочу видеть живые камни - Глава 15. Как нам быть? - Глава 16. Как примирить враждующих? - Глава 17. Чем все это закончится? - Глава 18. Мечеть в каждой палатке - Глава 19. Дома у хамасовцев - Глава 20. Обед с террористами - Глава 21. Эх, куда меня занесло! - Глава 22. Они тоже ищут Бога! - Глава 23. Капля камень точит - Глава 24. Как преображает людей Книга - Глава 25. ХАМАС предлагает перемирие - Глава 26. Дипломатия «вышнего звания» - Глава 27. Книжная лавка Учителя - Глава 28. А ты пробовал молиться?

ЧАСТЬ IV. ВТОРАЯ ИНТИФАДА: РЕЛИГИОЗНОЕ ВОССТАНИЕ

Глава 29. Камень по имени Иисус - Глава 30. Это не самоубийство — это религиозный обряд - Глава 31. Бегство из Вифлеема - Глава 32. Чудо в Голландии - Глава 33. Что проповедовать во время бомбежки? - Глава 34. Свет засиял чуть ярче - Глава 35. Плач ослика о Газе - Глава 36. В Вифлеем, тайно - Глава 37. Опасная игра - Глава 38. Пример, которому последуют другие - Глава 39. Что же теперь?

Примечания

Краткая историческая справка