Брату нашему Лудвигу - Переписка русских царей
В настоящем издании публикуются подлинники 17 официальных посланий французских королей Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV русским царям Федору Ивановичу, Михаилу Федоровичу, Алексею Михайловичу, Ивану V Алексеевичу и Петру I Алексеевичу, хранящиеся в фонде «Сношения России с Францией» (ф. 93) Российского государственного архива древних актов. Публикуются факсимиле подлинные тексты 9 грамот русских государей Алексея Михайловича, Ивана V, Петра I и Анны Иоанновны королям Франции Людовику XIV и Людовику XV, хранящиеся в составе коллекций, посвященных связям с Россией, в Дипломатическом архиве МИД Франции (Les Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères). Наряду с оригиналами посланий в издании воспроизводятся черновики, копии и переводы грамот, в которых отразился процесс работы над перепиской монархов в рамках канцелярской и дипломатической практики России и Франции XVI-XIX вв.
Факсимильное воспроизведение источников сочетается с дипломатической (основанной на усложненных правилах передачи текстов эпохи средневековья и нового времени) публикацией грамот. Хронологические рамки издания охватывают конец XVI — первую треть XVIII в. — время, приходящееся на период правления королей от Генриха IV Великого (1589-1610) до Людовика XV (1715-1774) и царей от Федора Ивановича (1584-1598) до Анны Иоанновны (1730-1740). Дипломатические отношения между Россией и Францией вплоть до начала XVIII в. и особенно в XVI-XVII вв. были весьма нерегулярными. Однако документы показывают взаимную заинтересованность правительств России и Франции в экономических, политических и культурно-идеологических контактах. Они отразили процесс складывания постоянных дипломатических отношений между двумя европейскими государствами, когда история этих контактов только зарождалась.
Впервые осуществленная в рамках настоящего проекта подготовка к публикации переписки русских царей и французских королей 1595-1738 гг. имеет большое общественно-политическое значение. Русско-французская переписка, ведшаяся представителями двух крупнейших монарших дворов Европы, ярко демонстрирует превращение России в великую державу. Материалы переписки показывают, как к XVII столетию неуклонно возрастает значение Русского государства в международной экономике и политике, его вовлеченность в европейскую дипломатию и культуру. Письма русских царей Федора Ивановича, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, соправителей Ивана V и Петра Алексеевичей, императоров Петра I и Анны Иоанновны посвящены вопросам внешней политики Русского государства и установлению дипломатических и торговых отношений России и Франции. Затрагиваются вопросы внешней и внутренней политики России, ее взаимоотношений с сопредельными странами. Впервые в истории Россия предлагает экспорт хлеба. Письма королей касаются интересов Франции в дипломатических и торговых отношениях с Россией, вопросам экспорта и импорта товаров, союзнических отношений Франции и России на международной арене. В научный оборот вводятся ранее неизвестные факты о становлении и развитии русско-французской дипломатии в конце XVI — первой трети XVIII в., несомненно обогащающие историю политико-экономического сотрудничества и дружеских связей России и Франции, а также историю международных отношений в Европе и Азии в 1595-1738 гг. Наряду с эпистолярным материалом мы сочли возможным поместить в данном томе роскошную полномочную грамоту императрицы Анны Иоанновны от20 мая 1738 г. французскому послу в Турции маркизу Л.-С. де Вильневу на ведение русско-турецких мирных переговоров — важное звено в установлении русско-французских отношений второй половины 1730-х гг. в связи с заключением Белградского мира 1739 г.
«Брату нашему Лудвигу...»: Переписка русских царей с королями Франции в конце XVI — начале XVIII в.
Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2021. — 264 с.
ISBN 978-5-4499-1491-0
«Брату нашему Лудвигу...»: Переписка русских царей с королями Франции в конце XVI — начале XVIII в. - Содержание
Предисловие
Исследования
- С.М. Каштанов, В. Н. Козулин, Л. В. Столярова - Становление дипломатических отношений России и Франции в контексте переписки монархов двух стран в конце XVI — первой половине XVII в.
- Н. А. Комочев - Из истории переписки царей Ивана и Петра Алексеевичей с французским королем Людовиком XIV: грамота от 30 января 1687 г. из собрания РГАДА
- О. С. Каштанова - К вопросу о заключении в 1739 г. Белградского мира. (Из истории русско-французских отношений второй половины 1730-х гг.)
Публикации
- I. Факсимильное воспроизведение грамот французских королей русским царям (из собрания Российского государственного архива древних актов)
- Грамоты французских королей русским царям (1595-1715)
- Дипломатическое воспроизведение грамот французских королей русским царям (из собрания Российского государственного архива древних актов)
- II. Факсимильное воспроизведение грамот французских королей русским царям (из коллекций Дипломатического архива МИД Франции (Les Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères) и Российского государственного архива древних актов)
- II. Перечень грамот русских царей французским королям (1653-1711)
- Дипломатическое воспроизведение грамот французских королей русским царям (из коллекций Дипломатического архива МИД Франции (Les Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères) и Российского государственного архива древних актов)
- III. 1738. Мая 20. Полномочная грамота императрицы Анны Иоанновны французскому послу в Турции маркизу Л.-С. де Вильневу на ведение русско-турецких мирных переговоров
Библиография
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