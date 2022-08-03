Брату нашему Лудвигу - Переписка русских царей

В настоящем издании публикуются подлинники 17 официальных посланий французских королей Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV русским царям Федору Ивановичу, Михаилу Федоровичу, Алексею Михайловичу, Ивану V Алексеевичу и Петру I Алексеевичу, хранящиеся в фонде «Сношения России с Францией» (ф. 93) Российского государственного архива древних актов. Публикуются факсимиле подлинные тексты 9 грамот русских государей Алексея Михайловича, Ивана V, Петра I и Анны Иоанновны королям Франции Людовику XIV и Людовику XV, хранящиеся в составе коллекций, посвященных связям с Россией, в Дипломатическом архиве МИД Франции (Les Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères). Наряду с оригиналами посланий в издании воспроизводятся черновики, копии и переводы грамот, в которых отразился процесс работы над перепиской монархов в рамках канцелярской и дипломатической практики России и Франции XVI-XIX вв.

Факсимильное воспроизведение источников сочетается с дипломатической (основанной на усложненных правилах передачи текстов эпохи средневековья и нового времени) публикацией грамот. Хронологические рамки издания охватывают конец XVI — первую треть XVIII в. — время, приходящееся на период правления королей от Генриха IV Великого (1589-1610) до Людовика XV (1715-1774) и царей от Федора Ивановича (1584-1598) до Анны Иоанновны (1730-1740). Дипломатические отношения между Россией и Францией вплоть до начала XVIII в. и особенно в XVI-XVII вв. были весьма нерегулярными. Однако документы показывают взаимную заинтересованность правительств России и Франции в экономических, политических и культурно-идеологических контактах. Они отразили процесс складывания постоянных дипломатических отношений между двумя европейскими государствами, когда история этих контактов только зарождалась.

Впервые осуществленная в рамках настоящего проекта подготовка к публикации переписки русских царей и французских королей 1595-1738 гг. имеет большое общественно-политическое значение. Русско-французская переписка, ведшаяся представителями двух крупнейших монарших дворов Европы, ярко демонстрирует превращение России в великую державу. Материалы переписки показывают, как к XVII столетию неуклонно возрастает значение Русского государства в международной экономике и политике, его вовлеченность в европейскую дипломатию и культуру. Письма русских царей Федора Ивановича, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, соправителей Ивана V и Петра Алексеевичей, императоров Петра I и Анны Иоанновны посвящены вопросам внешней политики Русского государства и установлению дипломатических и торговых отношений России и Франции. Затрагиваются вопросы внешней и внутренней политики России, ее взаимоотношений с сопредельными странами. Впервые в истории Россия предлагает экспорт хлеба. Письма королей касаются интересов Франции в дипломатических и торговых отношениях с Россией, вопросам экспорта и импорта товаров, союзнических отношений Франции и России на международной арене. В научный оборот вводятся ранее неизвестные факты о становлении и развитии русско-французской дипломатии в конце XVI — первой трети XVIII в., несомненно обогащающие историю политико-экономического сотрудничества и дружеских связей России и Франции, а также историю международных отношений в Европе и Азии в 1595-1738 гг. Наряду с эпистолярным материалом мы сочли возможным поместить в данном томе роскошную полномочную грамоту императрицы Анны Иоанновны от20 мая 1738 г. французскому послу в Турции маркизу Л.-С. де Вильневу на ведение русско-турецких мирных переговоров — важное звено в установлении русско-французских отношений второй половины 1730-х гг. в связи с заключением Белградского мира 1739 г.

«Брату нашему Лудвигу...»: Переписка русских царей с королями Франции в конце XVI — начале XVIII в.

Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2021. — 264 с.

ISBN 978-5-4499-1491-0

«Брату нашему Лудвигу...»: Переписка русских царей с королями Франции в конце XVI — начале XVIII в. - Содержание

Предисловие

Исследования

С.М. Каштанов, В. Н. Козулин, Л. В. Столярова - Становление дипломатических отношений России и Франции в контексте переписки монархов двух стран в конце XVI — первой половине XVII в.

Н. А. Комочев - Из истории переписки царей Ивана и Петра Алексеевичей с французским королем Людовиком XIV: грамота от 30 января 1687 г. из собрания РГАДА

О. С. Каштанова - К вопросу о заключении в 1739 г. Белградского мира. (Из истории русско-французских отношений второй половины 1730-х гг.)

Публикации

I. Факсимильное воспроизведение грамот французских королей русским царям (из собрания Российского государственного архива древних актов)

Грамоты французских королей русским царям (1595-1715)

Дипломатическое воспроизведение грамот французских королей русским царям (из собрания Российского государственного архива древних актов)

II. Факсимильное воспроизведение грамот французских королей русским царям (из коллекций Дипломатического архива МИД Франции (Les Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères) и Российского государственного архива древних актов)

II. Перечень грамот русских царей французским королям (1653-1711)

Дипломатическое воспроизведение грамот французских королей русским царям (из коллекций Дипломатического архива МИД Франции (Les Archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères) и Российского государственного архива древних актов)

III. 1738. Мая 20. Полномочная грамота императрицы Анны Иоанновны французскому послу в Турции маркизу Л.-С. де Вильневу на ведение русско-турецких мирных переговоров

Библиография

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