Браун - Библии, пули и борщ

Браун - Библии, пули и борщ
Category **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Библии, пули и борщ» — это уникальные мемуары Гленна Брауна, американского капеллана, который посвятил значительную часть своей жизни служению в Украине. Автор описывает свой опыт работы с украинскими военнослужащими, начиная с периода задолго до полномасштабного вторжения 2022 года. Название книги метафорично отражает три столпа его миссии: духовную поддержку (Библии), суровую реальность войны (пули) и глубокое культурное погружение через гостеприимство и быт (борщ).

Браун честно рассказывает о трудностях адаптации западного священнослужителя к постсоветскому военному контексту. Он описывает процесс выстраивания доверия с солдатами, многие из которых скептически относились к религии или иностранцам. Автор подчеркивает, что роль капеллана на фронте — это не только чтение молитв, но и физическое присутствие рядом с бойцами в окопах, разделение с ними опасностей и простой человеческий диалог. Через личные истории солдат Браун показывает трансформацию человеческого духа под давлением войны и то, как вера становится якорем в условиях постоянного риска.

Книга также служит важным свидетельством развития капелланской службы в Украине по стандартам НАТО. Гленн Браун анализирует различия и сходства в менталитете американских и украинских военных, отмечая невероятную стойкость последних. Это глубоко гуманистическое произведение, которое напоминает: даже среди грохота орудий есть место для сострадания, юмора и тарелки горячего борща, объединяющей людей разных культур ради общей цели.

Капеллан Р. Гленн Браун – Библии, пули и борщ - Американский капеллан и украинские военнослужащие

Издательство «Рука Допомоrи», 2019. – 228 с.

Капеллан Р. Гленн Браун – Библии, пули и борщ – Содержание

Вступление

  • Глава 1. Июнь 2013 - Празднование

  • Глава 2. 1991 - 1992 - призыв

  • Глава 3. Май - Октя брь 1993 - увертюра

  • Глава 4. Что и где показалось на горизонте

  • Глава 5. Октябрь - Декабрь 1993 - Игра в ожидание

  • Глава 6. 1994 - Красная полоса

  • Глава 7. 1995 - Дом Корнилия

  • Глава 8. 1996- Трение

  • Глава 9. 1997 - Урожай

  • Глава 10. 1998 - Загадочный незнакомец

  • Глава 11. 1999 - Конференции

  • Глава 12. 2000 - Старые знакомые

  • Глава 13. 2001 - Знаменательный год

  • Глава 14. 2002 -Детский приют «Юнис Браун»

  • Глава 15. 2003 - Торжественное открытие

  • Глава 16. 2004 - Мои 22 и 23 поездки

  • Глава 17. 2005 - Превышенные ожидания

  • Глава 18. 2006 - Меч обоюдоострый

  • Глава 19. 2007 - Детская игра

  • Глава 20. 2008 - 2009 - Расстояние

  • Глава 21. 2010 - Интуитивная прозорливость

  • Глава 22. 2011 - Пасторы харизматических церквей

  • Глава 23. 2012 - Ромская школа

  • Глава 24. Июнь 2013 - Еще одно наследие

  • Глава 25. 2014 - Пули над Украиной

Кода. Так что же нам делать тогда, когда мы не знаем, что нам делать?

Про автора. Роберт Гленн Браун

Больше от Р. Гленна Брауна

Added 20.02.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

