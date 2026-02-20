Браун - Библии, пули и борщ
Книга «Библии, пули и борщ» — это уникальные мемуары Гленна Брауна, американского капеллана, который посвятил значительную часть своей жизни служению в Украине. Автор описывает свой опыт работы с украинскими военнослужащими, начиная с периода задолго до полномасштабного вторжения 2022 года. Название книги метафорично отражает три столпа его миссии: духовную поддержку (Библии), суровую реальность войны (пули) и глубокое культурное погружение через гостеприимство и быт (борщ).
Браун честно рассказывает о трудностях адаптации западного священнослужителя к постсоветскому военному контексту. Он описывает процесс выстраивания доверия с солдатами, многие из которых скептически относились к религии или иностранцам. Автор подчеркивает, что роль капеллана на фронте — это не только чтение молитв, но и физическое присутствие рядом с бойцами в окопах, разделение с ними опасностей и простой человеческий диалог. Через личные истории солдат Браун показывает трансформацию человеческого духа под давлением войны и то, как вера становится якорем в условиях постоянного риска.
Книга также служит важным свидетельством развития капелланской службы в Украине по стандартам НАТО. Гленн Браун анализирует различия и сходства в менталитете американских и украинских военных, отмечая невероятную стойкость последних. Это глубоко гуманистическое произведение, которое напоминает: даже среди грохота орудий есть место для сострадания, юмора и тарелки горячего борща, объединяющей людей разных культур ради общей цели.
Капеллан Р. Гленн Браун – Библии, пули и борщ - Американский капеллан и украинские военнослужащие
Издательство «Рука Допомоrи», 2019. – 228 с.
Капеллан Р. Гленн Браун – Библии, пули и борщ – Содержание
Вступление
Глава 1. Июнь 2013 - Празднование
Глава 2. 1991 - 1992 - призыв
Глава 3. Май - Октя брь 1993 - увертюра
Глава 4. Что и где показалось на горизонте
Глава 5. Октябрь - Декабрь 1993 - Игра в ожидание
Глава 6. 1994 - Красная полоса
Глава 7. 1995 - Дом Корнилия
Глава 8. 1996- Трение
Глава 9. 1997 - Урожай
Глава 10. 1998 - Загадочный незнакомец
Глава 11. 1999 - Конференции
Глава 12. 2000 - Старые знакомые
Глава 13. 2001 - Знаменательный год
Глава 14. 2002 -Детский приют «Юнис Браун»
Глава 15. 2003 - Торжественное открытие
Глава 16. 2004 - Мои 22 и 23 поездки
Глава 17. 2005 - Превышенные ожидания
Глава 18. 2006 - Меч обоюдоострый
Глава 19. 2007 - Детская игра
Глава 20. 2008 - 2009 - Расстояние
Глава 21. 2010 - Интуитивная прозорливость
Глава 22. 2011 - Пасторы харизматических церквей
Глава 23. 2012 - Ромская школа
Глава 24. Июнь 2013 - Еще одно наследие
Глава 25. 2014 - Пули над Украиной
Кода. Так что же нам делать тогда, когда мы не знаем, что нам делать?
Про автора. Роберт Гленн Браун
