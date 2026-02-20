Книга «Библии, пули и борщ» — это уникальные мемуары Гленна Брауна, американского капеллана, который посвятил значительную часть своей жизни служению в Украине. Автор описывает свой опыт работы с украинскими военнослужащими, начиная с периода задолго до полномасштабного вторжения 2022 года. Название книги метафорично отражает три столпа его миссии: духовную поддержку (Библии), суровую реальность войны (пули) и глубокое культурное погружение через гостеприимство и быт (борщ).

Браун честно рассказывает о трудностях адаптации западного священнослужителя к постсоветскому военному контексту. Он описывает процесс выстраивания доверия с солдатами, многие из которых скептически относились к религии или иностранцам. Автор подчеркивает, что роль капеллана на фронте — это не только чтение молитв, но и физическое присутствие рядом с бойцами в окопах, разделение с ними опасностей и простой человеческий диалог. Через личные истории солдат Браун показывает трансформацию человеческого духа под давлением войны и то, как вера становится якорем в условиях постоянного риска.

Книга также служит важным свидетельством развития капелланской службы в Украине по стандартам НАТО. Гленн Браун анализирует различия и сходства в менталитете американских и украинских военных, отмечая невероятную стойкость последних. Это глубоко гуманистическое произведение, которое напоминает: даже среди грохота орудий есть место для сострадания, юмора и тарелки горячего борща, объединяющей людей разных культур ради общей цели.

Капеллан Р. Гленн Браун – Библии, пули и борщ - Американский капеллан и украинские военнослужащие

Издательство «Рука Допомоrи», 2019. – 228 с.

Капеллан Р. Гленн Браун – Библии, пули и борщ – Содержание

Вступление

Глава 1. Июнь 2013 - Празднование

Глава 2. 1991 - 1992 - призыв

Глава 3. Май - Октя брь 1993 - увертюра

Глава 4. Что и где показалось на горизонте

Глава 5. Октябрь - Декабрь 1993 - Игра в ожидание

Глава 6. 1994 - Красная полоса

Глава 7. 1995 - Дом Корнилия

Глава 8. 1996- Трение

Глава 9. 1997 - Урожай

Глава 10. 1998 - Загадочный незнакомец

Глава 11. 1999 - Конференции

Глава 12. 2000 - Старые знакомые

Глава 13. 2001 - Знаменательный год

Глава 14. 2002 -Детский приют «Юнис Браун»

Глава 15. 2003 - Торжественное открытие

Глава 16. 2004 - Мои 22 и 23 поездки

Глава 17. 2005 - Превышенные ожидания

Глава 18. 2006 - Меч обоюдоострый

Глава 19. 2007 - Детская игра

Глава 20. 2008 - 2009 - Расстояние

Глава 21. 2010 - Интуитивная прозорливость

Глава 22. 2011 - Пасторы харизматических церквей

Глава 23. 2012 - Ромская школа

Глава 24. Июнь 2013 - Еще одно наследие

Глава 25. 2014 - Пули над Украиной

Кода. Так что же нам делать тогда, когда мы не знаем, что нам делать?

Про автора. Роберт Гленн Браун

