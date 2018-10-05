Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, но особенно интересна она для проповедников, потому что в конце каждого псалма Сперджен добавил раздел «Советы проповедникам», где он подсказывает темы и мысли для проповедей.

Сокровищница Давида» - это глубокое толкование Псалтири. Чарльз Сперджен трудился над комментариями на псалмы в течение более двадцати лет. Он тщательно объясняет значение каждого стиха и помогает увидеть истину Слова Божьего во всей полноте.

Чарльз Сперджен - Сокровищница Давида - толкование Псалтири - Первый псалом блаженства

Данный псалом по праву можно назвать предисловием ко всей книге псалмов, ибо он содержит основные идеи всей книги. Псалмопевец хотел научить нас благословенному пути и предостеречь о неминуемой каре, уготованной нечестивцам. Такова основная мысль первого псалма. Можно сказать, что первый псалом — это текст, а все остальные псалмы — это божественная проповедь, сказанная по этому тексту.

Композиция

Псалом состоит из двух частей. В первой части (с 1–го по 3–й стих) Давид говорит о том, в чем заключаются блаженство и радость благочестивого мужа, каковы его повседневные занятия и какие благословения он получит от Господа. Во второй части (с 4–го по 6–й стих) он противопоставляет благочестивому человеку нечестивого, описывая состояние и характер последнего, предвещая его будущее и выразительно изображая его неотвратимую погибель.

Истолкование

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!

3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.

1. «Блажен» — Псалтирь, так же как знаменитая Нагорная проповедь, начинается благословением! Слово «блажен» на иврите очень выразительное. В оригинале оно стоит во множественном числе, и до сих пор не ясно, является ли оно прилагательным или существительным. Таким образом, мы видим, что на человека, оправданного Богом, снисходит множество благословений, и он наслаждается совершенным и великим блаженством. Это слово можно было бы перевести «о, блаженства!». Мы вполне можем считать эту фразу торжествующим восклицанием благословенного праведника. Пусть подобное благословение снизойдет и на нас!

Мы видим, что благочестивый муж описан как через отрицание (ст. 1), так и через утверждение (ст. 2). Он тот, кто «не ходит на совет нечестивых». Он предпочел более мудрого Советчика и ходит в законе Господа Бога своего. Для него пути благочестия — пути мира и наслаждения. Стопы его направляются Словом Божьим, а не лукавством и коварными замыслами безбожников. Когда поведение человека меняется и он перестает поступать безбожно — это вернейший знак действенного присутствия благодати в его сердце. Далее заметьте, что благочестивый муж «не стоит на пути грешных». Он предпочитает более изысканное общество.

Сам будучи грешником, он, тем не менее, был очищен кровию Христа, оживотворен Святым Духом и обновлен сердцем. Находясь по великой милости Божьей в собрании праведных, он не допускал и мысли о присоединении к воинству нечестивых. Также сказано: «Не сидит в собрании развратителей». Он не находил никакой отрады в глумлении безбожников. Пусть другие смеются над грехом, вечностью, адом, раем и извечным Богом — человек Божий усвоил более совершенную философию, чем философия безбожников, и ощущал присутствие Божье слишком явственно, чтобы сносить богохульства нечестивцев. Собрание развратителей может состоять из знатных людей, которые, однако, заседают у самых врат ада. Лучше убежать с этого собрания прочь, потому что оно вскоре все равно опустеет, а все принимавшие в нем участие погибнут. Обратите внимание на развитие мысли в первом стихе:

который

не ходит на совет нечестивых

и не стоит на пути грешных

И не сидит в собрании развратителей.

Когда люди живут в грехе, они катятся по наклонной плоскости. Вначале они лишь ходят на совет нечестивых, забывающих Бога. Здесь зло совершается ими скорее разово, чем по привычке, но затем, привыкнув ко злу, они встают на путь грешных, сознательно нарушающих заповеди Божьи. Если их не остановить, они сделают следующий шаг и сами станут лжеучителями и обольстителями душ, и будут сидеть в собрании развратителей.

Теперь они злодеи с ученой степенью — истинные доктора адских наук и почитаемые специалисты в области сатанинского обольщения. Что же касается праведника, то человек, которому принадлежат все благословения Божьи, не может сообщаться с подобными нечестивцами. Он не оскверняется прикосновением к этим прокаженным, он удаляется от зла как от запачканной одежды. Он выходит из среды нечестивых, выходит со Христом за стан, неся Его поругание. О, если бы и мы, по благодати Божьей, были удалены от грешников!