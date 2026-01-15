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Тер-Григорян-Демьянюк - Загадочный Арарат

Тер-Григорян-Демьянюк - Загадочный Арарат
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Philology Literature

Книга «Загадочный Арарат» раскрывает богословско-лингвистическое значение слова «Арарат», связанное с забытой человечеством сутью понятия «арий» и предлагает лингвистическое свидетельство того, что понятие это лежит в основе всех этнонимов человечества, а не только народов древнего Ирана и древней Индии. Таким образом, она представляет собой ещё и лингвистическое доказательство верности библейского рассказа о том, что человечество распространилось по земле с Араратских гор, кстати, выступающих в легендах разных народов под разными дериватами, или деривационными формами.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Ter-Grigorian de Demianiuk, Natalia - Загадочный Арарат = Ararat enigmático : Библейские и лингвистические - наблюдения = observaciones bíblicas y lingüísticas

1a ed. - Buenos Aires : Credo, 2012. - 58 с.
E-Book.
ISBN 978-987-27819-3-4

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Загадочный Арарат - Содержание

  • I. Загадочный Арарат

  • II. О корневом единстве названий библейских святых гор

  • III. Об этимологии этнонимов человечества

  • IV. Имя Божие

  • V. Сыны Божьи и Аристократия

  • VI. а) Святая Троица как моральный закон жизни

    • б)Грехопадение

    • в) Тело Божие

Выводы Приложение: Горы Араратские или Араратское нагорье

Просмотренная литература

Views 1 597
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2026
Author Natalia
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5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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