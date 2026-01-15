Книга «Загадочный Арарат» раскрывает богословско-лингвистическое значение слова «Арарат», связанное с забытой человечеством сутью понятия «арий» и предлагает лингвистическое свидетельство того, что понятие это лежит в основе всех этнонимов человечества, а не только народов древнего Ирана и древней Индии. Таким образом, она представляет собой ещё и лингвистическое доказательство верности библейского рассказа о том, что человечество распространилось по земле с Араратских гор, кстати, выступающих в легендах разных народов под разными дериватами, или деривационными формами.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Ter-Grigorian de Demianiuk, Natalia - Загадочный Арарат = Ararat enigmático : Библейские и лингвистические - наблюдения = observaciones bíblicas y lingüísticas

1a ed. - Buenos Aires : Credo, 2012. - 58 с.

E-Book.

ISBN 978-987-27819-3-4



Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Загадочный Арарат - Содержание

I. Загадочный Арарат

II. О корневом единстве названий библейских святых гор

III. Об этимологии этнонимов человечества

IV. Имя Божие

V. Сыны Божьи и Аристократия

VI. а) Святая Троица как моральный закон жизни б)Грехопадение в) Тело Божие



Выводы Приложение: Горы Араратские или Араратское нагорье

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