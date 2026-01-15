Тер-Григорян-Демьянюк - Загадочный Арарат
Книга «Загадочный Арарат» раскрывает богословско-лингвистическое значение слова «Арарат», связанное с забытой человечеством сутью понятия «арий» и предлагает лингвистическое свидетельство того, что понятие это лежит в основе всех этнонимов человечества, а не только народов древнего Ирана и древней Индии. Таким образом, она представляет собой ещё и лингвистическое доказательство верности библейского рассказа о том, что человечество распространилось по земле с Араратских гор, кстати, выступающих в легендах разных народов под разными дериватами, или деривационными формами.
Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Ter-Grigorian de Demianiuk, Natalia - Загадочный Арарат = Ararat enigmático : Библейские и лингвистические - наблюдения = observaciones bíblicas y lingüísticas
1a ed. - Buenos Aires : Credo, 2012. - 58 с.
E-Book.
ISBN 978-987-27819-3-4
Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Загадочный Арарат - Содержание
I. Загадочный Арарат
II. О корневом единстве названий библейских святых гор
III. Об этимологии этнонимов человечества
IV. Имя Божие
V. Сыны Божьи и Аристократия
VI. а) Святая Троица как моральный закон жизни
б)Грехопадение
в) Тело Божие
Выводы Приложение: Горы Араратские или Араратское нагорье
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