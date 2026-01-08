Клауд - О пользе свиданий и не только
На протяжении 10 лет автор много консультировал неженатых и незамужних людей. Результат - практические советы, которые он дает в этой книге. Еще одна особенность книги в том, что автор выступает в роли коуча. Здесь, в отличие от предыдущих "психологических" книг, доктор Клауд не учит, не консультирует и почти не анализирует истоки проблем. Он заботливо и мудро ведет читателей по пути самостоятельных решений и действий.
Никто не станет работать над собой просто так. Всем нужен результат. Иногда люди оставляют попытки устроить личную жизнь лишь потому, что награда за труды представляется им слишком незначительной. Но я всем сердцем верю: следуя изложенному в книге плану, вы получите гран-при. Дело в том, что свидания — это не только поиски спутника жизни и построение новых отношений. Это — путь духовного и личностного роста. Я хочу, чтобы для вас мотивацией работы по программе стал именно духовный рост. Тогда вы не только встретите интересных людей, но и возрастете как личность. Да еще найдете себе достойного партнера.
Генри Клауд - О пользе свиданий и не только - Советы коуча
Г. Клауд; пер. с англ. - М.: Триада, 2008. - 336 с.
ISBN 978-5-86181-386-0
How to Get a Date Worth Keeping
Книга написана для людей, которые серьезно относятся к вопросу создания семьи, но по каким-то причинам остаются холостыми и незамужними.
Генри Клауд - О пользе свиданий и не только - Советы коуча - Содержание
Часть 1. Постановка проблемы
- Глава 1. Почему Бог не послал мне любви?
- Глава 2. Проверка
- Глава 3. С чего все началось
- Глава 4. Брак — не главная и не единственная цель свиданий
Часть 2. Программа
- Глава 5. Ведите учет
- Глава 6. Вы считаете, что у вас нет шансов? У вас их и не будет!
- Глава 7. Пять знакомств в неделю
- Глава 8. Расширьте границы своего мира
- Глава 9. Прочь предубеждения!
- Глава 10. Не отступайте — и количество перейдет в качество
- Глава 11. Позаботьтесь о команде поддержки
- Глава 12. Стреножь ретивого коня
- Глава 13. Смотрите шире!
- Глава 14. Забудьте об ожиданиях и требованиях
- Глава 15. Любовь с первого взгляда —безумие
- Глава 16. Эх, раз, еще раз
- Глава 17. На свидания - с неверующим?
- Глава 18. Уроните мобильник
- Глава 19. Всему свое время
- Глава 20. С самого начала будьте собой
- Глава 21. Не играйте в игры
- Глава 22. Где же ваш тестостерон?
- Глава 23. Ценности, границы и уважение
Часть 3. Приведите себя в порядок
- Глава 24. Наблюдайте за собой и приступайте к решение проблем
- Глава 25. Будьте здоровы!
- Глава 26. Избавьтесь от раздвоенности — не играйте в доктора Джекила и мистера Хайда
- Глава 27. Посмотритесь в зеркало
- Глава 28. Поставьте сексуальность на место
- Глава 29. «Участь моя решена. Я женюсь...»
- Глава 30. Возьмите жизнь в свои руки
Часть 4. Смотрите в корень
- Глава 31. Любовь или дружба?
- Глава 32. Красота — лишь оболочка. Все определяет характер
- Глава 33. О чем нужно помнить: еще семь подсказок
Генри Клауд - О пользе свиданий и не только - Советы коуча - Любовь с первого взгляда - это безумие
Любовь с первого взгляда — очень вредный миф. Я бы даже сказал, что это безумие. Во-первых, нужно быть не в своем уме, чтобы, едва взглянув на человека, полюбить его. Во-вторых, если вы принимаете внезапно охватившие вас чувства за любовь, то в дальнейшем повреждение рассудка усилится. Мгновенная влюбленность — это болезнь в квадрате: предрасположенность к такой любви свидетельствует о наличии серьезных психологических проблем, а уж когда она нечаянно нагрянет, влюбленные окончательно сходят с ума.
Возможно, вам знакома любовь с первого взгляда — в юном возрасте она поражает очень многих людей. Но если вы испытываете подобную любовь во взрослом состоянии и — более того — пытаетесь строить на ней отношения, знайте: такой любви не существует.
Это не значит, что с первого взгляда не возникает притяжения. Возникает, к тому же оно нередко обладает огромной силой. Такое состояние даже несет в себе позитивные начала. Но это — не любовь, и относиться к нахлынувшим чувствам как к любви, нельзя.
Такова действительность, и поэтому ни в коем случае не принимайте сердцебиение и головокружение при виде впервые встреченного человека за свидетельство, что вы наконец-то нашли свое сокровище.
Волнение сердца, сколь бы сильным оно ни было, не имеет ничего общего с подлинной любовью. С другой стороны, если вы не влюбились в человека с первого взгляда, это не означает, что на нем следует поставить крест. В дальнейшем именно он вполне может оказаться вашим сокровищем. Именно с ним вы испытаете настоящие чувства. Реклама, сказки, фильмы и романы лишь усиливают сумятицу в представлениях о любви. То, что раньше воспринималось как наваждение, как дурман от колдовского зелья, сейчас считают истинной любовью. Но это неправда! Не верьте сказкам!
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