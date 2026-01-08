На протяжении 10 лет автор много консультировал неженатых и незамужних людей. Результат - практические советы, которые он дает в этой книге. Еще одна особенность книги в том, что автор выступает в роли коуча. Здесь, в отличие от предыдущих "психологических" книг, доктор Клауд не учит, не консультирует и почти не анализирует истоки проблем. Он заботливо и мудро ведет читателей по пути самостоятельных решений и действий.

Никто не станет работать над собой просто так. Всем нужен результат. Иногда люди оставляют попытки устроить личную жизнь лишь потому, что награда за труды представляется им слишком незначительной. Но я всем сердцем верю: следуя изложенному в книге плану, вы получите гран-при. Дело в том, что свидания — это не только поиски спутника жизни и построение новых отношений. Это — путь духовного и личностного роста. Я хочу, чтобы для вас мотивацией работы по программе стал именно духовный рост. Тогда вы не только встретите интересных людей, но и возрастете как личность. Да еще найдете себе достойного партнера.

Генри Клауд - О пользе свиданий и не только - Советы коуча

Г. Клауд; пер. с англ. - М.: Триада, 2008. - 336 с.

ISBN 978-5-86181-386-0

How to Get a Date Worth Keeping Книга написана для людей, которые серьезно относятся к вопросу создания семьи, но по каким-то причинам остаются холостыми и незамужними. Генри Клауд - О пользе свиданий и не только - Советы коуча - Содержание Часть 1. Постановка проблемы Глава 1. Почему Бог не послал мне любви?

Глава 2. Проверка

Глава 3. С чего все началось

Глава 4. Брак — не главная и не единственная цель свиданий Часть 2. Программа Глава 5. Ведите учет

Глава 6. Вы считаете, что у вас нет шансов? У вас их и не будет!

Глава 7. Пять знакомств в неделю

Глава 8. Расширьте границы своего мира

Глава 9. Прочь предубеждения!

Глава 10. Не отступайте — и количество перейдет в качество

Глава 11. Позаботьтесь о команде поддержки

Глава 12. Стреножь ретивого коня

Глава 13. Смотрите шире!

Глава 14. Забудьте об ожиданиях и требованиях

Глава 15. Любовь с первого взгляда —безумие

Глава 16. Эх, раз, еще раз

Глава 17. На свидания - с неверующим?

Глава 18. Уроните мобильник

Глава 19. Всему свое время

Глава 20. С самого начала будьте собой

Глава 21. Не играйте в игры

Глава 22. Где же ваш тестостерон?

Глава 23. Ценности, границы и уважение Часть 3. Приведите себя в порядок Глава 24. Наблюдайте за собой и приступайте к решение проблем

Глава 25. Будьте здоровы!

Глава 26. Избавьтесь от раздвоенности — не играйте в доктора Джекила и мистера Хайда

Глава 27. Посмотритесь в зеркало

Глава 28. Поставьте сексуальность на место

Глава 29. «Участь моя решена. Я женюсь...»

Глава 30. Возьмите жизнь в свои руки Часть 4. Смотрите в корень Глава 31. Любовь или дружба?

Глава 32. Красота — лишь оболочка. Все определяет характер

Глава 33. О чем нужно помнить: еще семь подсказок Генри Клауд - О пользе свиданий и не только - Советы коуча - Любовь с первого взгляда - это безумие Любовь с первого взгляда — очень вредный миф. Я бы даже сказал, что это безумие. Во-первых, нужно быть не в своем уме, чтобы, едва взглянув на человека, полюбить его. Во-вторых, если вы принимаете внезапно охватившие вас чувства за любовь, то в дальнейшем повреждение рассудка усилится. Мгновенная влюбленность — это болезнь в квадрате: предрасположенность к такой любви свидетельствует о наличии серьезных психологических проблем, а уж когда она нечаянно нагрянет, влюбленные окончательно сходят с ума.