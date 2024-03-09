Мери Бет Браун – Рука Провидения – Неброская, но крепкая вера Рональда Рейгана

Прекрасным июньским днем 2001 года я стояла на лужайке ранчо Дель-Сиело, принадлежащего президенту Рейгану, любуясь открывшимся передо мной прекрасным пейзажем, красоту которого подчеркивал яркий солнечный свет. Так как мой муж Флойд Браун занимал должность исполнительного директора фонда "Молодая Америка" — организации, которая сохранила это удивительное место от уничтожения, — мне представилась исключительная возможность познакомиться с интересными людьми, тесно связанными с сороковым президентом Америки.

В тот июньский день я беседовала с Майклом и Колин Рейганами. Майкл, искренний христианин, ведущий своей собственной популярной радиопрограммы, занимал меня и моего мужа рассказами о своем отце. Радость от посещения ранчо сделала Майкла словоохотливым, и я внимательно слушала потрясающую историю о вере его отца. Этот рассказ затронул глубокие струны моей души, хоть я и знала, что он не совпадал с той информацией, которую мне доводилось встречать в биографиях президента и средствах массовой информации.

Если ваш муж отвечает за сохранение исторических фактов, связанных с президентом, вы читаете все, что только можно прочитать об этом человеке. Мой муж — давнишний поклонник Рейгана, работавший с ним во время предвыборных кампаний 1976 и 1980 годов. В 1983 году мы поженились и переехали в Вашингтон. Флойд мечтал работать с Рейганом и вскоре получил назначение на работу в его администрации. На протяжении всех тех лет я присутствовала на нескольких мероприятиях в Белом доме, включая церемонию в Розовом саду, во время которой мой муж стоял на помосте рядом с президентом. Я напоминаю об этом лишь затем, чтобы было ясно, что большую часть своей взрослой жизни мне посчастливилось наблюдать за президентом Рейганом и знать о нем больше других.

Поэтому, когда история, описанная Майклом на лужайке ранчо Дель-Сиело, оказалась такой непохожей на то, что я слышала от журналистов и исследователей жизни Рейгана, я начала спрашивать себя: "Кто же все-таки был прав?" Мне стало любопытно. Мой дух исследователя всегда заставлял меня задавать себе и другим трудные вопросы, а Майкл еще больше вдохновил меня. Я знала, насколько важно иметь подлинные факты, а не догадки о таком человеке, как Рональд Рейган.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, Рональд Рейган является самым популярным из современных президентов. На его счет относят восстановление американской экономики после самого трудного экономического кризиса со времен Великой депрессии. Благодаря ему, по словам британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, "без единого выстрела закончилась "холодная война" и обрушилась Берлинская стена".

Мери Бет Браун – Рука Провидения – Неброская, но крепкая вера Рональда Рейгана

К.: Фарес, 2005. – 244 с.

ISBN 0-7852-6053-6

ISBN 966-8615-34-4

Мери Бет Браун – Рука Провидения – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Рука Провидения

Глава 2. Нелл Рейган: созидательница скалы веры юного Рональда

Глава 3. Последние годы в школе

Глава 4. Неброская вера Рональда Рейгана

Глава 5. Американская мечта

Глава 6. Батальон в лице одного человека по имени Рональд Рейган

Глава 7. Семейный кризис

Глава 8. Нэнси находит "мужчину своей мечты"

Глава 9. Христианский губернатор Калифорнии

Глава 10. Собор под открытым небом

Глава 11. Дорога в Белый дом

Глава 12. Добрый подвиг

Глава 13. "Добрый и верный раб"

Выражение признательности