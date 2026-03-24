Браун - Мир поздней Античности

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (31 books)

Питер Браун вводит читателя в пространство между 150 и 750 годами н. э., доказывая, что это не «сумерки богов», а период бурного культурного синтеза. Автор исследует, как жесткая структура античного полиса уступала место новым формам религиозной и социальной идентичности.

В центре внимания — феномен «святых людей», изменение отношения к телу, труду и времени. Браун показывает, как христианство и ислам прорастали сквозь античную почву, заимствуя её интеллектуальные инструменты для создания совершенно новых цивилизационных кодов. Это фундаментальный труд о том, как человечество переживает гибель одного мира и мучительное рождение другого.

Питер Браун - Мир поздней Античности: 150—750 гг. н. э.

М.: Новое литературное обозрение, 2024

Серия «Studia religiosa»

ISBN 978-5-4448-2330-3

Питер Браун - Мир поздней Античности: 150—750 гг. н. э. - Содержание

Предисловие

Часть первая: позднеримская революция

  • I. Общество

    • 1. Границы классического мира: ок. 200 года н. э.

    • 2. Новые правители: 240–350 годы

    • 3. Восстановленный мир: римское общество в IV веке

  • II. Религия

    • 4. Новое настроение: направления религиозной мысли, ок. 170–300 годов

    • 5. Кризис городов: возвышение христианства, ок. 200–300 годов

    • 6. Последние эллины: философия и язычество, ок. 260–360 годов

    • 7. Обращение христианства, 300–363 годы

    • 8. Новый народ: монашество и распространение христианства, 300–400 годы

Часть вторая: раздел наследства

  • I. Запад

    • 9. Западное возрождение, 350–450 годы

    • 10. Цена выживания: западное общество, 450–650 годы

  • II. Византия

    • 11. «Царствующий град»: Восточная империя от Феодосия II до Анастасия, 408–518 годы

    • 12. Слава: Юстиниан и его преемники, 527–603 годы

    • 13. Империи Востока: Византия и Персия, 540–640 годы

    • 14. Смерть классического мира: культура и религия в раннее Средневековье

  • III. Новые участники

    • 15. Мухаммед и возникновение ислама, 610–632 годы

    • 16. «Сад под защитой наших копий»: позднеантичный мир под властью ислама, 632–809 годы

Библиография

От переводчиков

Хронология

