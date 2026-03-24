Питер Браун вводит читателя в пространство между 150 и 750 годами н. э., доказывая, что это не «сумерки богов», а период бурного культурного синтеза. Автор исследует, как жесткая структура античного полиса уступала место новым формам религиозной и социальной идентичности.

В центре внимания — феномен «святых людей», изменение отношения к телу, труду и времени. Браун показывает, как христианство и ислам прорастали сквозь античную почву, заимствуя её интеллектуальные инструменты для создания совершенно новых цивилизационных кодов. Это фундаментальный труд о том, как человечество переживает гибель одного мира и мучительное рождение другого.

М.: Новое литературное обозрение, 2024

Серия «Studia religiosa»

ISBN 978-5-4448-2330-3

Питер Браун - Мир поздней Античности: 150—750 гг. н. э. - Содержание

Предисловие

Часть первая: позднеримская революция

I. Общество 1. Границы классического мира: ок. 200 года н. э. 2. Новые правители: 240–350 годы 3. Восстановленный мир: римское общество в IV веке

II. Религия 4. Новое настроение: направления религиозной мысли, ок. 170–300 годов 5. Кризис городов: возвышение христианства, ок. 200–300 годов 6. Последние эллины: философия и язычество, ок. 260–360 годов 7. Обращение христианства, 300–363 годы 8. Новый народ: монашество и распространение христианства, 300–400 годы



Часть вторая: раздел наследства

I. Запад 9. Западное возрождение, 350–450 годы 10. Цена выживания: западное общество, 450–650 годы

II. Византия 11. «Царствующий град»: Восточная империя от Феодосия II до Анастасия, 408–518 годы 12. Слава: Юстиниан и его преемники, 527–603 годы 13. Империи Востока: Византия и Персия, 540–640 годы 14. Смерть классического мира: культура и религия в раннее Средневековье

III. Новые участники 15. Мухаммед и возникновение ислама, 610–632 годы 16. «Сад под защитой наших копий»: позднеантичный мир под властью ислама, 632–809 годы



Библиография

От переводчиков

Хронология