Питер Браун вводит читателя в пространство между 150 и 750 годами н. э., доказывая, что это не «сумерки богов», а период бурного культурного синтеза. Автор исследует, как жесткая структура античного полиса уступала место новым формам религиозной и социальной идентичности.
В центре внимания — феномен «святых людей», изменение отношения к телу, труду и времени. Браун показывает, как христианство и ислам прорастали сквозь античную почву, заимствуя её интеллектуальные инструменты для создания совершенно новых цивилизационных кодов. Это фундаментальный труд о том, как человечество переживает гибель одного мира и мучительное рождение другого.
Питер Браун - Мир поздней Античности: 150—750 гг. н. э.
М.: Новое литературное обозрение, 2024
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-2330-3
Питер Браун - Мир поздней Античности: 150—750 гг. н. э. - Содержание
Предисловие
Часть первая: позднеримская революция
I. Общество
1. Границы классического мира: ок. 200 года н. э.
2. Новые правители: 240–350 годы
3. Восстановленный мир: римское общество в IV веке
II. Религия
4. Новое настроение: направления религиозной мысли, ок. 170–300 годов
5. Кризис городов: возвышение христианства, ок. 200–300 годов
6. Последние эллины: философия и язычество, ок. 260–360 годов
7. Обращение христианства, 300–363 годы
8. Новый народ: монашество и распространение христианства, 300–400 годы
Часть вторая: раздел наследства
I. Запад
9. Западное возрождение, 350–450 годы
10. Цена выживания: западное общество, 450–650 годы
II. Византия
11. «Царствующий град»: Восточная империя от Феодосия II до Анастасия, 408–518 годы
12. Слава: Юстиниан и его преемники, 527–603 годы
13. Империи Востока: Византия и Персия, 540–640 годы
14. Смерть классического мира: культура и религия в раннее Средневековье
III. Новые участники
15. Мухаммед и возникновение ислама, 610–632 годы
16. «Сад под защитой наших копий»: позднеантичный мир под властью ислама, 632–809 годы
Библиография
От переводчиков
Хронология
No comments yet. Be the first!