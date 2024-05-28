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Браун – Моисей о менеджменте

Давид Браун – Моисей о менеджменте – 50 уроков лидерства от величайшего лидера всех времен
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology, Ethics, Sociology Political Science
Моисей родился около трех тысяч лет назад в Египте, во времена правления кровожадного фараона־параноика. Стремясь сократить численность еврейского населения, фараон приказал всех новорожденных мальчиков-евреев бросать в Нил. Мать Моисея, чтобы спасти своего сына, положила его в корзину и спрятала корзину в прибрежном тростнике. Дочь фараона спасла мальчика и воспитала его при царском дворе. Уже будучи взрослым, Моисей обходил дворцовые земли и увидел, как египетский надсмотрщик избивает раба-еврея. Моисей убил надсмотрщика и вынужден был бежать из Египта. Он нашел убежище неподалеку, в пустынной Мадиамской земле.
Там Моисей начал новую жизнь, став пастухом. Однажды, уйдя со стадом далеко в пустыню, он увидел куст, который горел, но не сгорал. Когда Моисей приблизился к кусту, ему открылся Б-г, возложивший на Моисея миссию: вывести евреев из египетского рабства и привести в Ханаан — Землю обетованную.
Первой задачей Моисея было потребовать у фараона свободы для евреев. Фараон отказался, и Б-г наслал на Египет Десять казней. Тогда фараон сдался, и израильтяне покинули Египет. Однако на следующий день после их ухода фараон отправил египетскую армию, чтобы вернуть израильтян, которые к тому моменту вышли к Красному (Тростниковому) морю. Моисей убедил спугни- ков войти в море. В этот момент воды расступились, и народ перешел посуху на другой берег. Когда израильтяне вышли из моря, волны снова сомкнулись, утопив преследовавших их египтян.
Ликующие израильтяне прошли по пустыне до горы Синай, на вершине которой Б-г даровал Моисею Десять Заповедей, выбитых на двух каменных плитах-скрижалях. Сойдя с горы в долину, где израильтяне расположились лагерем, Моисей увидел, что они уже нарушили заповедь «Да не будет у тебя божеств чужих перед Моим лицом» и стали поклоняться золотому тельцу. В гневе Моисей разбил скрижали и наказал тех, кто не повиновался Г-споду. Б-г грозил уничтожить всю общину за их грех, но Моисей возражал Ему, приводя в пример тех израильтян, которые не согрешили. Б-г смилостивился, заповеди были выбиты на другой паре скрижалей, и сыны Израилевы отправились в путь.

Давид Браун – Моисей о менеджменте – 50 уроков лидерства от величайшего лидера всех времен

Пер. с англ. - Москва: «Еврейское слово», 2006. – 288 с.
ISBN 5-90030940-1־ (тв. пер.)

Давид Браун – Моисей о менеджменте – Содержание

Предисловие
Моисей: Резюме руководителя
Часть первая Передавая весть Б-жью
  • 1. Позволить окружающим узнать твои возможности, а тебе — узнать возможности других
  • 2. Воспитывать внутренние качества лидера
  • 3. Говорить с людьми на их уровне
  • 4: Просить то, что хочешь
  • 5. Изложить свои намерения
  • 6. Использовать формулировку миссии — свои Десять Заповедей
  • 7. Понять, что вера должна обновляться
  • 8. Вести переговоры лицом к лицу
  • 9. Придать максимальный авторитет своему заместителю
  • 10. Избавить коллектив от рабской психологии
  • 11. Рассказать людям о правилах и последствиях нарушения этих правил
  • 12. Делать замечания — и уметь принимать их
  • 13. Не произносить имени Г-спода всуе
  • 14. Показать свое единство с людьми
  • 15. Остерегаться последствий ложной интерпретации
Часть вторая Ведя по пустыне
  • 16. Ориентироваться на местности
  • 17. Понять, когда окружной путь — наилучший
  • 18. Дать способным людям возможность проявить себя
  • 19. Искать символы силы
  • 20. Лидировать в составе команды
  • 21. Предвидеть будущее себе на пользу
  • 22. Рассматривать кризис как дверь, открытую для перемен
  • 23. Побуждать к искреннему содействию
  • 24. Находить активное меньшинство
  • 25. Искать помощи в семье
  • 26. Сосредоточиться на главном
  • 27. Создать механизм восстановления
  • 28. Верить, что ваше творение выживет
  • 29. Создать ритуалы тим-билдинга
  • 30. Разрешать конфликты быстро и объективно
  • 31. Наблюдать за несгорающим кустом
  • 32. Не ослепляться собственной властью
  • 33. Вводить творческий перерыв
  • 34. Позволить другим разделить ваше бремя
  • 35. Поддерживать отношения с ушедшими сотрудниками .
  • 36. Использовать изгнание, чтобы вновь обрести себя
  • 37. Подготовить стратегию ухода
Часть третья Жить по Закону
  • 38. Стоять за свой народ
  • 39. Заставить коллектив верить
  • 40. Твердо держаться принятых решений
  • 41. Не идти на компромисс с тиранией
  • 42. Защищать справедливость, но не за вознаграждение
  • 43. Сочетать нулевую терпимость со стопроцентным состраданием
  • 44. Учить людей не перекладывать пережитые муки на других
  • 45. Исключить болтовню
  • 46. Отвечать за создание опасной ситуации
  • 47. Относиться к людям справедливо
  • 48. Соблюдать правильность мер и весов
  • 49. Не класть преткновения перед слепым
  • 50. Помнить о знаках внимания
Послесловие: От слов к делу
Библейские ссылки (в порядке их появления в тексте)
Библиография
Views 371
Rating 5.0 / 5
Added 28.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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