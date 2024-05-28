Браун – Моисей о менеджменте
Моисей родился около трех тысяч лет назад в Египте, во времена правления кровожадного фараона־параноика. Стремясь сократить численность еврейского населения, фараон приказал всех новорожденных мальчиков-евреев бросать в Нил. Мать Моисея, чтобы спасти своего сына, положила его в корзину и спрятала корзину в прибрежном тростнике. Дочь фараона спасла мальчика и воспитала его при царском дворе. Уже будучи взрослым, Моисей обходил дворцовые земли и увидел, как египетский надсмотрщик избивает раба-еврея. Моисей убил надсмотрщика и вынужден был бежать из Египта. Он нашел убежище неподалеку, в пустынной Мадиамской земле.
Там Моисей начал новую жизнь, став пастухом. Однажды, уйдя со стадом далеко в пустыню, он увидел куст, который горел, но не сгорал. Когда Моисей приблизился к кусту, ему открылся Б-г, возложивший на Моисея миссию: вывести евреев из египетского рабства и привести в Ханаан — Землю обетованную.
Первой задачей Моисея было потребовать у фараона свободы для евреев. Фараон отказался, и Б-г наслал на Египет Десять казней. Тогда фараон сдался, и израильтяне покинули Египет. Однако на следующий день после их ухода фараон отправил египетскую армию, чтобы вернуть израильтян, которые к тому моменту вышли к Красному (Тростниковому) морю. Моисей убедил спугни- ков войти в море. В этот момент воды расступились, и народ перешел посуху на другой берег. Когда израильтяне вышли из моря, волны снова сомкнулись, утопив преследовавших их египтян.
Ликующие израильтяне прошли по пустыне до горы Синай, на вершине которой Б-г даровал Моисею Десять Заповедей, выбитых на двух каменных плитах-скрижалях. Сойдя с горы в долину, где израильтяне расположились лагерем, Моисей увидел, что они уже нарушили заповедь «Да не будет у тебя божеств чужих перед Моим лицом» и стали поклоняться золотому тельцу. В гневе Моисей разбил скрижали и наказал тех, кто не повиновался Г-споду. Б-г грозил уничтожить всю общину за их грех, но Моисей возражал Ему, приводя в пример тех израильтян, которые не согрешили. Б-г смилостивился, заповеди были выбиты на другой паре скрижалей, и сыны Израилевы отправились в путь.
Давид Браун – Моисей о менеджменте – 50 уроков лидерства от величайшего лидера всех времен
Пер. с англ. - Москва: «Еврейское слово», 2006. – 288 с.
ISBN 5-90030940-1־ (тв. пер.)
Давид Браун – Моисей о менеджменте – Содержание
Предисловие
Моисей: Резюме руководителя
Часть первая Передавая весть Б-жью
- 1. Позволить окружающим узнать твои возможности, а тебе — узнать возможности других
- 2. Воспитывать внутренние качества лидера
- 3. Говорить с людьми на их уровне
- 4: Просить то, что хочешь
- 5. Изложить свои намерения
- 6. Использовать формулировку миссии — свои Десять Заповедей
- 7. Понять, что вера должна обновляться
- 8. Вести переговоры лицом к лицу
- 9. Придать максимальный авторитет своему заместителю
- 10. Избавить коллектив от рабской психологии
- 11. Рассказать людям о правилах и последствиях нарушения этих правил
- 12. Делать замечания — и уметь принимать их
- 13. Не произносить имени Г-спода всуе
- 14. Показать свое единство с людьми
- 15. Остерегаться последствий ложной интерпретации
Часть вторая Ведя по пустыне
- 16. Ориентироваться на местности
- 17. Понять, когда окружной путь — наилучший
- 18. Дать способным людям возможность проявить себя
- 19. Искать символы силы
- 20. Лидировать в составе команды
- 21. Предвидеть будущее себе на пользу
- 22. Рассматривать кризис как дверь, открытую для перемен
- 23. Побуждать к искреннему содействию
- 24. Находить активное меньшинство
- 25. Искать помощи в семье
- 26. Сосредоточиться на главном
- 27. Создать механизм восстановления
- 28. Верить, что ваше творение выживет
- 29. Создать ритуалы тим-билдинга
- 30. Разрешать конфликты быстро и объективно
- 31. Наблюдать за несгорающим кустом
- 32. Не ослепляться собственной властью
- 33. Вводить творческий перерыв
- 34. Позволить другим разделить ваше бремя
- 35. Поддерживать отношения с ушедшими сотрудниками .
- 36. Использовать изгнание, чтобы вновь обрести себя
- 37. Подготовить стратегию ухода
Часть третья Жить по Закону
- 38. Стоять за свой народ
- 39. Заставить коллектив верить
- 40. Твердо держаться принятых решений
- 41. Не идти на компромисс с тиранией
- 42. Защищать справедливость, но не за вознаграждение
- 43. Сочетать нулевую терпимость со стопроцентным состраданием
- 44. Учить людей не перекладывать пережитые муки на других
- 45. Исключить болтовню
- 46. Отвечать за создание опасной ситуации
- 47. Относиться к людям справедливо
- 48. Соблюдать правильность мер и весов
- 49. Не класть преткновения перед слепым
- 50. Помнить о знаках внимания
Послесловие: От слов к делу
Библейские ссылки (в порядке их появления в тексте)
Библиография
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