Моисей родился около трех тысяч лет назад в Египте, во времена правления кровожадного фараона־параноика. Стремясь сократить численность еврейского населения, фараон приказал всех новорожденных мальчиков-евреев бросать в Нил. Мать Моисея, чтобы спасти своего сына, положила его в корзину и спрятала корзину в прибрежном тростнике. Дочь фараона спасла мальчика и воспитала его при царском дворе. Уже будучи взрослым, Моисей обходил дворцовые земли и увидел, как египетский надсмотрщик избивает раба-еврея. Моисей убил надсмотрщика и вынужден был бежать из Египта. Он нашел убежище неподалеку, в пустынной Мадиамской земле.

Там Моисей начал новую жизнь, став пастухом. Однажды, уйдя со стадом далеко в пустыню, он увидел куст, который горел, но не сгорал. Когда Моисей приблизился к кусту, ему открылся Б-г, возложивший на Моисея миссию: вывести евреев из египетского рабства и привести в Ханаан — Землю обетованную.

Первой задачей Моисея было потребовать у фараона свободы для евреев. Фараон отказался, и Б-г наслал на Египет Десять казней. Тогда фараон сдался, и израильтяне покинули Египет. Однако на следующий день после их ухода фараон отправил египетскую армию, чтобы вернуть израильтян, которые к тому моменту вышли к Красному (Тростниковому) морю. Моисей убедил спугни- ков войти в море. В этот момент воды расступились, и народ перешел посуху на другой берег. Когда израильтяне вышли из моря, волны снова сомкнулись, утопив преследовавших их египтян.

Ликующие израильтяне прошли по пустыне до горы Синай, на вершине которой Б-г даровал Моисею Десять Заповедей, выбитых на двух каменных плитах-скрижалях. Сойдя с горы в долину, где израильтяне расположились лагерем, Моисей увидел, что они уже нарушили заповедь «Да не будет у тебя божеств чужих перед Моим лицом» и стали поклоняться золотому тельцу. В гневе Моисей разбил скрижали и наказал тех, кто не повиновался Г-споду. Б-г грозил уничтожить всю общину за их грех, но Моисей возражал Ему, приводя в пример тех израильтян, которые не согрешили. Б-г смилостивился, заповеди были выбиты на другой паре скрижалей, и сыны Израилевы отправились в путь.

Давид Браун – Моисей о менеджменте – 50 уроков лидерства от величайшего лидера всех времен

Пер. с англ. - Москва: «Еврейское слово», 2006. – 288 с.

ISBN 5-90030940-1־ (тв. пер.)

Давид Браун – Моисей о менеджменте – Содержание

Предисловие

Моисей: Резюме руководителя

Часть первая Передавая весть Б-жью

1. Позволить окружающим узнать твои возможности, а тебе — узнать возможности других

2. Воспитывать внутренние качества лидера

3. Говорить с людьми на их уровне

4: Просить то, что хочешь

5. Изложить свои намерения

6. Использовать формулировку миссии — свои Десять Заповедей

7. Понять, что вера должна обновляться

8. Вести переговоры лицом к лицу

9. Придать максимальный авторитет своему заместителю

10. Избавить коллектив от рабской психологии

11. Рассказать людям о правилах и последствиях нарушения этих правил

12. Делать замечания — и уметь принимать их

13. Не произносить имени Г-спода всуе

14. Показать свое единство с людьми

15. Остерегаться последствий ложной интерпретации

Часть вторая Ведя по пустыне

16. Ориентироваться на местности

17. Понять, когда окружной путь — наилучший

18. Дать способным людям возможность проявить себя

19. Искать символы силы

20. Лидировать в составе команды

21. Предвидеть будущее себе на пользу

22. Рассматривать кризис как дверь, открытую для перемен

23. Побуждать к искреннему содействию

24. Находить активное меньшинство

25. Искать помощи в семье

26. Сосредоточиться на главном

27. Создать механизм восстановления

28. Верить, что ваше творение выживет

29. Создать ритуалы тим-билдинга

30. Разрешать конфликты быстро и объективно

31. Наблюдать за несгорающим кустом

32. Не ослепляться собственной властью

33. Вводить творческий перерыв

34. Позволить другим разделить ваше бремя

35. Поддерживать отношения с ушедшими сотрудниками .

36. Использовать изгнание, чтобы вновь обрести себя

37. Подготовить стратегию ухода

Часть третья Жить по Закону

38. Стоять за свой народ

39. Заставить коллектив верить

40. Твердо держаться принятых решений

41. Не идти на компромисс с тиранией

42. Защищать справедливость, но не за вознаграждение

43. Сочетать нулевую терпимость со стопроцентным состраданием

44. Учить людей не перекладывать пережитые муки на других

45. Исключить болтовню

46. Отвечать за создание опасной ситуации

47. Относиться к людям справедливо

48. Соблюдать правильность мер и весов

49. Не класть преткновения перед слепым

50. Помнить о знаках внимания

Послесловие: От слов к делу

Библейские ссылки (в порядке их появления в тексте)

Библиография