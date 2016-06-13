Майкл Браун – Наши руки запачканы кровью

Эта книга была необходима. Верующие из язычников должны знать о том, что на протяжении веков делали с евреями во имя Иисуса. Только тогда мы сможем сделать шаг к пониманию всей глубины боли и страданий, которые евреи претерпели от рук так называемых «христиан».

Пусть многое из того, что Вы прочтете, нельзя отнести на счет истинно верующих в Христа людей, но кое-что все-таки отнести можно. В наши дни даже у христиан прочно установилась мода на возрождение духа антисемитизма — как в США, так и по всему миру.

Мы должны осознать свою ответственность «стоять в проломе» за Богом избранный народ. Должны прийти подлинные молитвы ходатайства за Израиль. Должны прийти сердечные молитвы покаяния за тех истинных братьев-христиан, которые носили и продолжают носить в своем сердце жгучую ненависть. В глубине нашего духа должна зародиться решимость, которая разоблачит дух антисемитизма в нас самих и в окружающих.

И наконец, нам необходимо напоминать самим себе молиться за Иерусалим, как то заповедано в Писании, чтобы слава Господа покорила всю землю, чтобы в Его Пришествие Его встречала Невеста – церковь, состоящая из еврейских и языческих верующих, сплоченных вместе в нерушимом единстве и скрепленных узами мира.

Майкл Л. Браун – Наши руки запачканы кровью

М.: МРО БЦХВЕ «Слово Жизни», 2012. — 256 с.

ISBN 978-5-94324-014-0

Майкл Л. Браун – Наши руки запачканы кровью – Содержание

Предисловие

Предисловие к английскому изданию

Вступление (Как читать эту книгу)

Глава 1. Окончательное решение

Глава 2. Ужасное, трагичное прошлое

Глава 3. Прекрасный и чистый поток

Глава 4. Раввины: упрямые, жестокосердые и горделивые?

Глава 5. Мириам и Иаков: привычные имена в доме Спасителя

Глава 6. Газетные «утки», предвзятость и нетерпимость

Глава 7. Ложь! Ложь! Ложь!

Глава 8. Инквизиция продолжается

Глава 9. А ты записался в Христовы крестоносцы?

Глава 10. «Побольше слез»

Глава 11. Так близко — и все же так далеко

Глава 12. Неужели Бог отверг Свой народ?

Глава 13. Дети по плоти и Божьи дети

Глава 14. «Не кради»

Глава 15. Дьявольский план

Глава 16. «Жизнь из мертвых»

Примечания

Библиография

Майкл Л. Браун – Наши руки запачканы кровью – Как читать эту книгу

В одном из своих выступлений в 1985 году президент Германии Рихард фон Вайзекер сказал очень важные слова: «Еврейский народ помнит и всегда будет помнить. Мы ищем примирения. И по этой самой причине мы должны понять, что если не помнить, то никакого примирения и быть не может. Смерть, постигшая миллионы, – это неотъемлемая часть души каждого еврея на земле, и не просто из-за того, что такие зверства не забываются, но также и потому, что памятование – это одна из основ еврейской веры».

Да, «памятование – это одна из основ еврейской веры». Не раз и не два Бог повелевал Своему Израильскому народу помнись и никогда не забывать:

«Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть ... о том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хориве...

Помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою...

Вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараонов и всем Египтом...

И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже сорок лет...

Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего, в пустыне...

Помни, что Господь, Бог твой, сделал Мариами на пути, когда вы шли из Египта...

Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта:

Не забудь» (Второзаконие 4:10; 5:15; 7:18; 8:2; 9:7; 24:9; 25:17; 25:19).

Мы, евреи, хорошо усвоили этот урок: наша горестная история неизгладимо начертана на наших душах. Но есть другие, и они не могут помнить, потому что никогда не слышали. Как сказал исследователь-католик Эдвард Фланнери: «Подавляющее большинство христиан, даже хорошо образованных, пребывает в полном неведении о том, что происходило с евреями в прошлом, и о преступном участии Церкви в этих деяниях... Вряд ли будет преувеличением сказать, что те самые страницы прошлого, которые свято хранятся евреями, были вырваны из христианских (и светских) учебников истории».

Как это ни трагично, но христиане – народ, искупленный еврейским Мессией и принявший наставления еврейских апостолов, сделавшийся сонаследником Святого Писания Израиля и привитый к природной маслине Израиля, – почти ничего не знают о двух тысячах лет агонии евреев. В последние годы, читая и перечитывая мучительные главы истории моего еврейского народа, порой отходя ко сну со слезами, в ошеломлении и потрясении, я чувствовал, как Бог будоражит мое сердце огненной вестью: Церковь должна знать об этом!

Но это только начало. Именно христианская – по названию, хотя и не по духу – Церковь стала непосредственным автором большой части невыносимо горестной истории Израиля, использующей кровь евреев вместо чернил. И по сей день имя Иисус Христос во многих еврейских семьях считается ругательством. Драгоценное Имя Спасителя стало богохульством после того, как называющие себя Его народом обесчестили его многими совершенными во это Имя злодеяниями. Пора нам, христианам, осознать свое позорное прошлое, чтобы у нас – у Израиля и Церкви – могло быть славное будущее.

Читая эту книгу, вы порой захотите остановиться и отбросить ее прочь. Слишком болезненна эта история. Но ее нужно принять близко к сердцу. Ибо только в том случае, если мы полностью осознаем вину и срам наших «христианских» предков и, сокрушив сердца, покаемся, эти грехи против еврейского народа смогут когда-нибудь изгладиться, а мы сами – когда-нибудь увидеть воистину всемирное пробуждение и стать служителями Божьей благодати к Израилю. Католики ли мы сегодня, православные или протестанты – руки наших отцов в крови.

Но есть ли кровь на наших руках? Отвечают ли сегодняшние истинные верующие за грехи тех, кто именовался верующим в прошлые времена? В каком смысле руки истинной Церкви запачканы кровью? Это важный вопрос!

То, что видимая, традиционная Церковь запятнана кровью еврейского народа, – это трагичный исторический факт. Память об этом мучительном прошлом так свежа в сердцах евреев, что в изданной в 1991 году книге ортодоксальный еврейский писатель Мейр Симха Соколовский мог сказать: «Одной из фундаментальных причин страданий еврейского народа сегодня является ненависть христиан к евреям и еврейской вере».

Этот еврейский писатель в самом деле считает, что: «...каждый христианин, номинальный или живо воспринимающий свою веру, с молоком матери впитывает убеждение, что евреи – то есть каждый отдельный еврей – ответственны за убийство Мессии. Действительно, подавляющее большинство совершенных против нашего народа в прошлом актов гонений, насильственного обращения и массовых убийств делалось руками христиан. По этой причине мы делаем вывод, что христианство является веской и главной причиной страданий евреев».

Когда Вы будете читать некоторые главы этой книги – в особенности, осознав, что это «христианство» является единственной разновидностью христианства, с которой многим евреям довелось встретиться, – вы почувствуете отвращение, потрясение и гнев. Вы, я не сомневаюсь, воскликнете: «Но это же не настоящая Церковь! Это же не я! Истинные христиане полны любви, а не ненависти».

С одной стороны, это абсолютно так. Церковь, которая безжалостно убивала еврейских мужчин, женщин и детей, могла быть только полностью отпавшей Церковью. Чтобы подчеркнуть эту мысль, я часто ставлю слова «Церковь», «христианский» и «христиане» в кавычки. Вы заметите это по ходу книги.

Но согрешила не только отпавшая Церковь. Неверная теология и даже надменность многих лидеров истинной Церкви помогли вымостить дорогу для полномасштабного, жестокого «христианского» антисемитизма, о котором расскажет эта книга. Истинная Церковь тоже должна нести ответственность! Это еще одна причина, по которой я иногда ставлю слова «Церковь», «христианский» и «христиане» в кавычки. Отношение и дела многих членов истинной Церкви порой вряд ли были «христианскими»!

Во времена великих страданий евреев, вплоть до двадцатого века, большая часть Церкви была безразлична к боли этого народа. Мы должны сознаться и в этом грехе. Кроме того, семена антисемитизма и сегодня прорастают в некоторых верующих. Мы должны покаяться во всем этом.

Я убежден, что всемирное покаяние христиан за прошлые грехи Церкви против евреев приведет к всемирному покаянию евреев за прошлые (и настоящие) грехи евреев против Иисуса. Только слезы раскаяния способны смыть пятна крови.