Я испытываю глубокую привязанность к членам церкви, в которой я прослужил более полувека. В течение этих лет были сформированы такие дружеские отношения, которые не могут быть разрушены доктринальными диспутами. Центральная роль нашей общей веры в Иисуса Христа никогда не была предметом разногласий. Что становилось предметом дискуссий, так это закостеневшая пятидесятническая традиция, мол, не существует действительного крещения Духом, если оно не подтверждается изначальным говорением на языках. Я считаю, что могу убедительно продемонстрировать из Писания, что это учение является ошибочным, т.к. оно породило ненужное разделение и внутренние замешательства.

Но я пойду дальше этого и укажу причины, по которым говорение на языках сопровождало излияние Духа в день Пятидесятницы. Эти положительные причины применимы и сегодня к говорению на языках, но они полностью игнорируются традиционными пятидесятническими, а также традиционными евангельскими церквями. Когда их признают и применяют, они могут стать мощной объединяющей силой среди раздробленной церкви. Эти библейские цели я вижу сейчас более четко, чем когда писал Возрождение Пятидесятницы, и готов поделиться ими в этой книге Возрождение Пятидесятницы.

Гленн Браун - Возрождение Пятидесятницы

Киев, Издательство «Рука Допомоги», 2018

ISBN 978-966-96650-6-5

Гленн Браун - Возрождение Пятидесятницы - Содержание

Предисловие

Глава 1 Начало путешествия

Глава 2 Доказательство сверхъестественных явлений

Глава 3 Извлекаем уроки из монтанизма

Глава 4 Принадлежат ли духовные дары сегодняшней церкви?

Глава 5 Исследование совести во Вьетнаме

Глава 6 Должно ли духовное крещение изначально подтверждаться говорением на языках?

Глава 7 Библейская и разумная цель дара языков

Глава 8 Христианское единство по образцу Троицы

Глава 9 Теология, основанная на опыте, а не на открытой истине

Глава 10 Злоупотребление духовными дарами

Глава 11 Расизм в пятидесятническом движении

Глава 12 В каком направлении нам дальше двигаться?

Послесловие

Гленн Браун - Возрождение Пятидесятницы - Предисловие

Миллионы искренних христиан неохотно относились к поиску полноты Святого Духа из-за небиблейского учения, которое связывает крещение Духом с говорением на языках. Эти ревностные верующие обладают достаточным пониманием Библии и зрелостью, чтобы знать, что это учение не имеет основания в Писании. Однако, будьте осторожны! Отвергните ложное учение относительно цели языков, но не отбрасывайте само крещение Святым Духом. В связи с тем, что Святого Духа называют забытой личностью Троицы, позвольте мне дать краткое пояснение о крещении Духом. В процессе возрождения человека Святой Дух является активным божественным Агентом, Который крестит (погружает) верующих в Тело Христа (1Кор.12:13). При крещении Духом, Иисус Христос является божественным Агентом, Который крестит (погружает) верующих в Святого Духа, как и предсказывали об этом Иоанн Креститель и Иисус (Луки 3:16; Деяния 1:5). Целью этого крещения является предоставление духовной силы для выполнения миссии, которая расширит Божье Царство на земле. Поскольку Иисус является суверенным Крестителем, то попытка указывать Ему, как Он должен совершать Свою работу, представляется чрезмерно высокомерной.

Учение о том, что каждое действительное крещение Духом должно подтверждаться говорением на языках, является отличительным признаком американских пятидесятников. Именно д-р Алан Андерсон, мой личный друг и профессор “Глобального Пятиде- сятнического Исследования” при университете Бирмингема (Великобритания), осведомил меня, что по всему миру многие пятидесятники и харизматы не настаивают на том, что “языки” являются требуемым доказательством действительного духовного крещения. «В большинстве стран мира, термин Пятидесятник/ Харизмат рассматривается в контексте присущего этим движениям акцента на переживание силы Святого Духа с сопровождающими проявлениями Божьего присутствия» (Алан Андерсон). Мое сердце всецело соглашается с этим заключением. Эта книга «Возрождение Пятидесятницы» поведет нас в этом направлении и поможет нам достичь цели - соединения в Иисусе Христе.

Миллионам христиан, которые никогда не говорили на языках, но имеют страстный голод по Божьему присутствию, хочется сказать однозначно и категорически: «Вы можете быть действительно крещенными Святым Духом без знамения языков». Говорение на языках является одним из духовных даров, который Святой Дух может вам дать или не дать. Но это не является признаком того, что вы были крещены или исполнены Духом, хотя оно может сопровождаться таким переживанием. (Когда кто-то впервые исполняется Духом, часто это воспринимается, как момент «крещения Духом»). Слова «крещен» и «исполнен» используются в Библии как взаимозаменяемые (сравните Деяния 1:5 и Деяния 2:4; 4:31). Без этого укрепляющего переживания церковь бессильна. Но никогда не гоняйтесь за переживаниями. Ищите Иисуса Христа, Крестителя. Позвольте Ему определять то, как будет проявляться Его укрепляющее присутствие. Он смоделирует ваш опыт крещения, соответственно вашей уникальной личности и потенциалу. Доверьтесь Ему!

Гленн Браун Секуим, штат Вашингтон