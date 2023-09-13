Эта книга нацелена на ваше сердце. Ведь это центр вашей жизни, оно видно в ваших поступках и запечатлено в вашем характере. Духовное формирование в конечном итоге — это воспитание характера. Данная книга начинается с общего взгляда на жизнь и вопроса: «Кто ведёт добрую жизнь?» Вторая и третья главы сосредоточены на основной мысли Иисуса и тех, к кому Он обращается. Обе главы рассказывают о несокрушимом и открытом для каждого Божьем Царстве и объясняют его важность в нашей жизни.

Оставшаяся часть книги представляет собой толкование Нагорной проповеди и раскрывает замысел Иисуса о поистине доброй жизни. В четвёртой главе повествуется о гневе, а затем ведётся речь о похоти, лжи, благословении тех, кто проклинает нас, тщеславии, алчности, тревоге и осуждении других людей. В двенадцатой главе предлагается ободрение и наставление относительно того, как ежедневно жить в Божьем Царстве, с особым упором на том, как прожить один день в непосредственной близости к Богу.

Смит Джеймс Брайан - Добрая и прекрасная жизнь

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2023.- 320 с.

ISBN 978-5-88869-356-8

Смит Джеймс Брайан - Добрая и прекрасная жизнь - Содержание

Вступление

Как получить максимальную отдачу от этой книги

Глава 1. Добрая и прекрасная жизнь

Тренировка души: Письмо Богу

Глава 2. Евангелие, которое многие никогда не слышали

Тренировка души: Игра

Глава 3. Великое приглашение

Тренировка души: Гостеприимство

Глава 4. Жизнь без гнева

Тренировка души: Соблюдение субботы

Глава 5. Жизнь без похоти

Тренировка души: Отказ от СМИ

Глава 6. Жизнь без обмана

Тренировка души: Молчание

Глава 7. Благословлять проклинающих нас

Тренировка души: Молитва за успех соперников

Глава 8. Жизнь без тщеславия

Тренировка души: Тайное служение людям

Глава 9. Жизнь без алчности

Тренировка души: Раздача вещей

Глава 10. Жизнь без тревоги

Тренировка души: Молитва

Глава 11. Жизнь без осуждения

Тренировка души: День без сплетен

Глава 12. Ежедневная жизнь в Божьем Царстве

Тренировка души: Прожить один день с Богом

Приложение: Пособие для обсуждения в малых группах

Примечания

Выражение признательности