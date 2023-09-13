Брайан - Добрая и прекрасная жизнь
Эта книга нацелена на ваше сердце. Ведь это центр вашей жизни, оно видно в ваших поступках и запечатлено в вашем характере. Духовное формирование в конечном итоге — это воспитание характера. Данная книга начинается с общего взгляда на жизнь и вопроса: «Кто ведёт добрую жизнь?» Вторая и третья главы сосредоточены на основной мысли Иисуса и тех, к кому Он обращается. Обе главы рассказывают о несокрушимом и открытом для каждого Божьем Царстве и объясняют его важность в нашей жизни.
Оставшаяся часть книги представляет собой толкование Нагорной проповеди и раскрывает замысел Иисуса о поистине доброй жизни. В четвёртой главе повествуется о гневе, а затем ведётся речь о похоти, лжи, благословении тех, кто проклинает нас, тщеславии, алчности, тревоге и осуждении других людей. В двенадцатой главе предлагается ободрение и наставление относительно того, как ежедневно жить в Божьем Царстве, с особым упором на том, как прожить один день в непосредственной близости к Богу.
Смит Джеймс Брайан - Добрая и прекрасная жизнь
Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2023.- 320 с.
ISBN 978-5-88869-356-8
Смит Джеймс Брайан - Добрая и прекрасная жизнь - Содержание
Вступление
Как получить максимальную отдачу от этой книги
Глава 1. Добрая и прекрасная жизнь
Тренировка души: Письмо Богу
Глава 2. Евангелие, которое многие никогда не слышали
Тренировка души: Игра
Глава 3. Великое приглашение
Тренировка души: Гостеприимство
Глава 4. Жизнь без гнева
Тренировка души: Соблюдение субботы
Глава 5. Жизнь без похоти
Тренировка души: Отказ от СМИ
Глава 6. Жизнь без обмана
Тренировка души: Молчание
Глава 7. Благословлять проклинающих нас
Тренировка души: Молитва за успех соперников
Глава 8. Жизнь без тщеславия
Тренировка души: Тайное служение людям
Глава 9. Жизнь без алчности
Тренировка души: Раздача вещей
Глава 10. Жизнь без тревоги
Тренировка души: Молитва
Глава 11. Жизнь без осуждения
Тренировка души: День без сплетен
Глава 12. Ежедневная жизнь в Божьем Царстве
Тренировка души: Прожить один день с Богом
Приложение: Пособие для обсуждения в малых группах
Примечания
Выражение признательности
спасибо