Рис Брайант - Крещение: что ты медлишь?

«Когда завершилось обращение Павла: еще на пути в Дамаск, или только тогда, когда его крестил Анания?» Этот вопрос прозвучал на занятиях миссионерского отделения Фуллеровской богословской семинарии. Задал его священник англиканской церкви из Уганды. «А как вы сами думаете?» – спросил преподаватель. «Если бы я знал ответ, то не стал бы тревожить профессора», – ответил семинарист. Все дружно рассмеялись, но было понятно – вопрос задан нешуточный. Следующие занятия этот преподаватель, Дин С. Джилиленд, посвятил исследованию роли крещения в богословии апостола Павла – и позже написал: «…только осознав суть крещения, мы сумеем понять, что такое обращение».

Роль крещения

Так какую же роль играет крещение в богословии апостола Павла? Что такое крещение – элемент обращения или его следствие? «Неотъемлемая часть обретения спасительной веры» или проявление этой веры? Если, согласно апостолу Павлу, крещение играет определенную роль в богословии обращения, то возникает вопрос: в какой момент человек обретает свой новый статус во Христе и Его Духовном Теле – Церкви? Происходит ли это в момент, когда спасительная вера принимает то, что дается благодатью? Является ли крещение концом ветхой жизни греха и началом новой жизни во Христе? Считать ли его последней составляющей обращения? А, может быть, в богословской доктрине апостола Павла крещению вовсе не отводится никакой роли? Что, если это лишь символическое действие, следующее за полным обращением грешника?

Велит ли Библия креститься безотлагательно? Крещение – это таинство или попросту внешний обряд, который можно по тем или иным причинам «отложить на потом»? Действительно ли креститься можно лишь после специальных занятий для новообращенных? Должна ли община до крещения изучить мотивы новообращенного и убедиться в твердости его намерений?

Должно ли нам воспринимать крещение неотъемлемой частью обращения к вере, вне зависимости от культуры и традиций отдельного человека? Или лучше считать его процессом, который не только следует за тем, что принято называть глаголом «уверовать», но и предшествует этому? Было ли «крещение новообращенных во времена служения апостола Павла настолько неотделимо от исповедания веры, что мы вообще не можем разделить понятия «обращение» и «крещение».

В этой книге мы попытаемся ответить на большую часть вопросов о крещении, вызывающих споры среди современных богословов, служителей церкви и миссионеров. В поисках ответов мы рассмотрим роль крещения в истории обращения самого апостола Павла, в его богословии и личном миссионерском служении. Вот те вопросы, на которые нам предстоит ответить:

Крещение в жизни Павла

Какова была роль крещения в истории обращения Павла? Что, если оно попросту символизировало полное обращение Павла к вере, которое состоялось еще на пути в Дамаск? Почему Анания призывал Павла не медлить с крещением (Деян.22:16)?

Крещение в богословии Павла

Какая роль отводилась крещению в учении Павла? Бизли-Мюррей насчитал в посланиях Павла шестнадцать стихов, в которых упоминается крещение. Как эти стихи объясняют позицию Павла?

Крещение в служении Павла

Кому и как преподавалось крещение в миссионерских путешествиях самого Павла? Сразу ли Павел и его спутники крестили новообращенных? Было ли это крещение тем поворотным пунктом, когда верующий облекался во Христа и становился частью Его Церкви? Воспринималось ли оно как нечто безотлагательное – или, напротив, преподавалось лишь после испытательного срока, в течение которого человек проходил дополнительный курс обучения и подтверждал серьезность своих намерений? Как богословие Павла отражается в его личном служении?

Рис Брайант - Крещение: что ты медлишь?

Симферополь: Teaching Ministry International, 2003. – 192 с.

ISBN 966-7491-65-Х

Рис Брайант - Крещение: что ты медлишь? - Содержание

Благодарности

Предисловие

От автора

1. Введение

I. История вопроса

2. Обращение

3. Крещение

II. Апостол Павел и крещение

4. Роль крещения в обращении апостола Павла

5. Роль крещения в богословии апостола Павла

6. Роль крещения в миссионерском служении апостола Павла

7. Миссионерское значение наших выводов и практические предложения

Список литературы

Индекс библейских цитат

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