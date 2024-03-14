Брайт Билл – Радость благовестия

Если вы христианин, но при этом склонны избегать рассказов об Иисусе Христе, знайте — вы не одиноки!

Большинство из нас в сердце осознают, что должны свидетельствовать о Господе. Но делать этого не решаются. Вторгнуться в чью-либо жизнь нам кажется делом не только опасным, но к тому же и наглым. Мы боимся, что нас оскорбят в ответ, боимся быть отвергнутыми, боимся выглядеть глупыми, боимся, что нас посчитают фанатиками.

Поэтому продолжаем молчать — и надеемся, что Бог использует кого-то другого, чтобы донести Свое послание до окружающих нас людей, которые еще не знают Его. Верьте или нет, но даже тогда, когда я основал служение мирового масштаба, благовествовать мне легче не стало. По натуре я скромная, скрытная личность, и порой мне очень сложно начать разговор с незнакомым человеком. И даже рассказать Великую Весть, что «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16), для меня не всегда так легко, как может показаться.

То, что Бог почти шестьдесят лет назад призвал скромного молодого человека основать евангельское служение, которое станет всемирной организацией «Campus Crusade for Christ International», может показаться нелепым. Главное призвание христиан — рассказывать неверующим людям о Христе и помогать благовествовать другим верующим. Но я до сих пор не могу сказать, что евангелизм — это мой духовный дар.

Единственное, что я знаю, — Бог четко говорит в Своем Слове, что каждый христианин должен «идти и научать все народы» (Матф. 28:19). Я всегда старался быть послушным этому повелению, и Бог вознаградил мое послушание. Он преобразовал мое личное свидетельство, раньше скромное и неуверенное, в убежденно инициативное. Точно то же, благодаря Ему, может произойти и с вами!

Если вы обратите внимание на основные принципы этой книги, то поймете, что, свидетельствуя другим, вам больше никогда не придется бояться оказаться в стесненной ситуации. Эти принципы откроют вам важнейшие места Писания и ключевые мысли, чтобы делиться ими с заинтересованным слушателем. Используя их, вы будете более и более естественными при разговоре об Иисусе, приводя друга к доверительным с Ним отношениям.

Билл Брайт – Радость благовестия – Идите и научите все народы

К.: Издательство Христианского библейского братства св. апостола Павла, 2007. – 144 с. - (Серия «Радость познания Бога»).

ISBN 966-7698-10-6

Билл Брайт – Радость благовестия – Содержание

Благодарность Вонетт Брайт

Предисловие Пэт Робертсон

1. Застенчивый парень

2. Как я рассказывал отцу об Иисусе

3. Почему благовестие так значимо

4. Почему некоторые христиане сомневаются

5. Преодоление страха перед неудачей

6. Как направить разговор к Иисусу

7. Благовестие

8. Как справиться с возражениями, враждебностью, вопросами и сопротивлением

9. Живите этим!

Руководство для личного изучения или занятий в группе

Приложение А: Письмо