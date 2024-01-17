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Брайт - Бог: Каков Он?

Бил Брайт - Бог: Каков Он?
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Думали вы когда-нибудь над этим важнейшим из всех мыслимых вопросов? Может ли простой человек, крохотная песчинка на небольшой планете по­ среди громадной Вселенной, познать великого Бога, Который все сотворил? Если да, то можем ли мы по­ знать Бога достаточно, чтобы доверить Ему самое драгоценное в своей жизни? Более того, знаем ли мы о Боге настолько, чтобы любить Его и повиноваться Ему, чего бы Он от нас не потребовал? Познать Бога, полюбить Его и служить Ему- величайшее приключение в жизни!

Однако эта цель - познать Бога - может показаться недостижимой . Мы можем сравнить свое стремление к этому познанию с историей микроскопической блохи, которая жила на маленькой собачке в крохотном дворике небольшого дома. Дом этот находился в пригороде Иерусалима, в царстве бога­ того и могущественного царя Соломона, который правил много веков назад. Царь жил в загадочном дворце, исполненном роскоши, и его мир был невероятно далек от микроскопического мира блохи. С точки зрения блохи расстояние до царского двор­ ца составляло миллионы световых лет.

И вот эта крохотная блоха решила, что ей обязательно нужно написать книгу о царе, почитаемом во всем мире. Она долго размышляла над книгой, но потом, разочарованная, отказалась от своего замысла. Она просто не знала, что писать; ей очень хоте­ лось, но она не находила нужных слов для описания такой великой личности.

Примерно с таким же настроением я сел писать книгу о нашем славном и могущественном Боге. Он живет в неописуемом великолепии, превышающем мои самые смелые фантазии. Его качества недоступны моему человеческому пониманию. Единственная разница между мной и блохой, которая хотела на­ писать о царе Соломоне, в том, что, по сравнению с Богом, я в этой Вселенной, состоящей из сотен миллиардов галактик, гораздо меньше блохи.

А вы когда-нибудь ощущали нечто подобное, когда пытались понять и познать нашего великого Бо­ га? Как можем мы, обыкновенные люди, полностью постичь хотя бы одну из сторон нашего славного не­ постижимого Бога? Зачем же я взялся за такую за­ дачу, которая кажется невыполнимой? И, что еще важнее, зачем нам пытаться понять, каков Бог?

Бил Брайт - Бог: Каков Он?

СПб.: Хрисrианское общесrво Библия для всех», 2002. - 408 с.

ISBN 5-7454-0705-0

Бил Брайт - Бог: Каков Он? - Содержание

ГЛАВА 1. МОЖЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЗНАТЬ БОГА?

ГЛАВА 2. МЫ МОЖЕМ БЛИЗКО УЗНАТЬ БОГА!

ГЛАВА 3. НАШ ВНУШАЮЩИЙ ТРЕПЕТ БОГ

ЧАСТЬ I. НАШ ВЕЛИКИЙ ТВОРЕЦ (великие возможности Бога)

  • ГЛАВА 4. БОГ ВСЕМОГУЩ

  • ГЛАВА 5. БОГ ИСПОЛЬЗУЕТ СВОЕ МОГУЩЕСТВО В ОТНОШЕНИЯХ С НАМИ

  • ГЛАВА 6. БОГ ВЕЗДЕСУЩ

  • ГЛАВА 7. БОГ ВСЕГДА С НАМИ

  • ГЛАВА 8. БОГ ВСЕ ЗНАЕТ

  • ГЛАВА 9. БОГ ЗНАЕТ ВСЕ О НАС

  • ГЛАВА 10. БОГ - ВЛАДЫКА.

  • ГЛАВА 11. БОГ ПРАВИТ НАШЕЙ ЖИЗНЬЮ

ЧАСТЬ II. НАШ СОВЕРШЕННЫЙ СУДЬЯ (личные качества Бога)

  • ГЛАВА 12. БОГ СВЯТ

  • ГЛАВА 13. БОГ ДАЕТ НАМ СИЛУ СТАТЬ СВЯТЫМИ

  • ГЛАВА 14. БОГ - ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА

  • ГЛАВА 15. БОЖЬЯ ИСТИНА ОСВОБОЖДАЕТ НАС

  • ГЛАВА 16. БОГ ПРАВЕДЕН

  • ГЛАВА 17. БОГ ПОМОГАЕТ НАМ ЖИТЬ ПРАВЕДНО

  • ГЛАВА 18. БОГ СПРАВЕДЛИВ

  • ГЛАВА 19. БОЖЬЕ ПРАВОСУДИЕ ДЕЙСТВУЕТ НАМ ВО БЛАГО

ЧАСТЬ III. НАШ БЛАГОДАТНЫЙ СПАСИТЕЛЬ (качества отношений с Богом)

  • ГЛАВА 20. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

  • ГЛАВА 21. БОГ ПОМОГАЕТ НАМ РАСПРОСТРАНЯТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ

  • ГЛАВА 22. БОГ МИЛОСТИВ

  • ГЛАВА 23. БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ МИЛОСЕРДНЫ К ДРУГИМ

  • ГЛАВА 24. БОГ ВЕРЕН

  • ГЛАВА 25. БОГ ДАЕТ НАМ СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ ВЕРНЫМИ

  • ГЛАВА 26. БОГ НЕИЗМЕНЕН

  • ГЛАВА 27. БОГ ДАРУЕТ НАМ ПОКОЙ

ЧАСТЬ IV. ВЫВОДЫ

  • ГЛАВА 28. КАК ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ ЗДОРОВЫЙ СТРАХ БОЖИЙ

  • ГЛАВА 29. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЕГО МОГУЩЕСТВОМ

ПРИЛОЖЕНИЯ. СОВЕТЫ ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА

  • ПРИЛОЖЕНИЕ А. КАК ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БОГОМ ЛИЧНО

  • ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КАК ИСПОЛНИТЬСЯ СВЯТЫМ ДУХОМ

  • ПРИЛОЖЕНИЕ В. ИМЕНА БОГА.

Views 487
Rating 5.0 / 5
Added 17.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо за книгу!
B
brat Eduard 3 years ago

Спасибо, особенно актуально - КАК ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ ЗДОРОВЫЙ СТРАХ БОЖИЙ

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