Бил Брайт - Бог: Каков Он?

Думали вы когда-нибудь над этим важнейшим из всех мыслимых вопросов? Может ли простой человек, крохотная песчинка на небольшой планете по­ среди громадной Вселенной, познать великого Бога, Который все сотворил? Если да, то можем ли мы по­ знать Бога достаточно, чтобы доверить Ему самое драгоценное в своей жизни? Более того, знаем ли мы о Боге настолько, чтобы любить Его и повиноваться Ему, чего бы Он от нас не потребовал? Познать Бога, полюбить Его и служить Ему- величайшее приключение в жизни!

Однако эта цель - познать Бога - может показаться недостижимой . Мы можем сравнить свое стремление к этому познанию с историей микроскопической блохи, которая жила на маленькой собачке в крохотном дворике небольшого дома. Дом этот находился в пригороде Иерусалима, в царстве бога­ того и могущественного царя Соломона, который правил много веков назад. Царь жил в загадочном дворце, исполненном роскоши, и его мир был невероятно далек от микроскопического мира блохи. С точки зрения блохи расстояние до царского двор­ ца составляло миллионы световых лет.

И вот эта крохотная блоха решила, что ей обязательно нужно написать книгу о царе, почитаемом во всем мире. Она долго размышляла над книгой, но потом, разочарованная, отказалась от своего замысла. Она просто не знала, что писать; ей очень хоте­ лось, но она не находила нужных слов для описания такой великой личности.

Примерно с таким же настроением я сел писать книгу о нашем славном и могущественном Боге. Он живет в неописуемом великолепии, превышающем мои самые смелые фантазии. Его качества недоступны моему человеческому пониманию. Единственная разница между мной и блохой, которая хотела на­ писать о царе Соломоне, в том, что, по сравнению с Богом, я в этой Вселенной, состоящей из сотен миллиардов галактик, гораздо меньше блохи.

А вы когда-нибудь ощущали нечто подобное, когда пытались понять и познать нашего великого Бо­ га? Как можем мы, обыкновенные люди, полностью постичь хотя бы одну из сторон нашего славного не­ постижимого Бога? Зачем же я взялся за такую за­ дачу, которая кажется невыполнимой? И, что еще важнее, зачем нам пытаться понять, каков Бог?

Бил Брайт - Бог: Каков Он?

СПб.: Хрисrианское общесrво Библия для всех», 2002. - 408 с.

ISBN 5-7454-0705-0

Бил Брайт - Бог: Каков Он? - Содержание

ГЛАВА 1. МОЖЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЗНАТЬ БОГА?

ГЛАВА 2. МЫ МОЖЕМ БЛИЗКО УЗНАТЬ БОГА!

ГЛАВА 3. НАШ ВНУШАЮЩИЙ ТРЕПЕТ БОГ

ЧАСТЬ I. НАШ ВЕЛИКИЙ ТВОРЕЦ (великие возможности Бога)

ГЛАВА 4. БОГ ВСЕМОГУЩ

ГЛАВА 5. БОГ ИСПОЛЬЗУЕТ СВОЕ МОГУЩЕСТВО В ОТНОШЕНИЯХ С НАМИ

ГЛАВА 6. БОГ ВЕЗДЕСУЩ

ГЛАВА 7. БОГ ВСЕГДА С НАМИ

ГЛАВА 8. БОГ ВСЕ ЗНАЕТ

ГЛАВА 9. БОГ ЗНАЕТ ВСЕ О НАС

ГЛАВА 10. БОГ - ВЛАДЫКА.

ГЛАВА 11. БОГ ПРАВИТ НАШЕЙ ЖИЗНЬЮ

ЧАСТЬ II. НАШ СОВЕРШЕННЫЙ СУДЬЯ (личные качества Бога)

ГЛАВА 12. БОГ СВЯТ

ГЛАВА 13. БОГ ДАЕТ НАМ СИЛУ СТАТЬ СВЯТЫМИ

ГЛАВА 14. БОГ - ЭТО АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА

ГЛАВА 15. БОЖЬЯ ИСТИНА ОСВОБОЖДАЕТ НАС

ГЛАВА 16. БОГ ПРАВЕДЕН

ГЛАВА 17. БОГ ПОМОГАЕТ НАМ ЖИТЬ ПРАВЕДНО

ГЛАВА 18. БОГ СПРАВЕДЛИВ

ГЛАВА 19. БОЖЬЕ ПРАВОСУДИЕ ДЕЙСТВУЕТ НАМ ВО БЛАГО

ЧАСТЬ III. НАШ БЛАГОДАТНЫЙ СПАСИТЕЛЬ (качества отношений с Богом)

ГЛАВА 20. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

ГЛАВА 21. БОГ ПОМОГАЕТ НАМ РАСПРОСТРАНЯТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ

ГЛАВА 22. БОГ МИЛОСТИВ

ГЛАВА 23. БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ МИЛОСЕРДНЫ К ДРУГИМ

ГЛАВА 24. БОГ ВЕРЕН

ГЛАВА 25. БОГ ДАЕТ НАМ СПОСОБНОСТЬ БЫТЬ ВЕРНЫМИ

ГЛАВА 26. БОГ НЕИЗМЕНЕН

ГЛАВА 27. БОГ ДАРУЕТ НАМ ПОКОЙ

ЧАСТЬ IV. ВЫВОДЫ

ГЛАВА 28. КАК ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ ЗДОРОВЫЙ СТРАХ БОЖИЙ

ГЛАВА 29. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЕГО МОГУЩЕСТВОМ

ПРИЛОЖЕНИЯ. СОВЕТЫ ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА