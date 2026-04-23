Книга Билла Брайта «Радость пожертвования» входит в знаменитую серию «Радость познания Бога» и посвящена одному из самых практических аспектов христианской жизни — библейскому управлению финансами. Автор, основываясь на многолетнем опыте служения, доказывает, что истинное даяние — это не обязанность, а привилегия, приносящая глубокое внутреннее удовлетворение. В центре повествования лежит концепция «управляющего»: человек рассматривается не как владелец своего имущества, а как капитан корабля, доверенного ему Богом для исполнения Великого поручения.

В работе подробно разбираются духовные законы, такие как «закон жатвы» и благословение десятины, а также даются практические советы по достижению финансовой свободы. Брайт подчеркивает, что мотивы сердца гораздо важнее суммы пожертвования, и призывает читателей к «риску жертвенной веры». Книга помогает переосмыслить отношение к материальным благам, талантам и времени, направляя их на созидание Божьего Царства и обещая взамен жизнь с избытком, миром и радостью.

Христианское библейское братство св. апостола Павла, 2007. — 128 с. - (Серия «Радость познания Бога».)

ISBN 966-7698-11-4

Билл Брайт — Радость пожертвования — Содержание

Благодарность Вонетт Брайт

Предисловие Чарльза Стенли

Риск жертвенной веры

Характеристика управляющего

Отношение сердца управляющего

Ответственность управляющего

Почему пожертвования так важны

Закон жатвы

Цель даяния

Правильные мотивы для даяния

Благословение десятины

Бог хочет видеть вас финансово свободными

Как жить в финансовой свободе

Как доверять Богу в финансовых вопросах

Живите этим!