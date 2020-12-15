Грэм Брэдфорд - И пророки тоже люди

Брэдфорд - И пророки тоже люди
Сегодня, как никогда ранее в истории адвентизма, нам необходимо вернуться назад к Библии, чтобы понять, каким образом все-таки должен проявляться среди нас дар пророчества. Многие проблемы, которые возникают у людей с ее трудами, чаще всего порождены нереалистичными ожиданиями от них.
Даг был членом Церкви адвентистов седьмого дня уже на протяжение тридцати лет, все это время стараясь следовать тому, чему учила церковь. Он соблюдал субботу и исправно возвращал десятину. Он не сомневался в истинности учения Церкви, поскольку был убежден в том, что Сам Бог через Елену Уайт посылал на протяжении семидесяти лет Свои пророческие вести.
И вот вдруг появились сомнения, появилось столько неразрешимых вопросов. На сайте в Интернете можно было найти целый список тем, говорящих, что:
- Е. Уайт учила тому, что после 1844 года дверь благодати уже была закрыта;
- Е. Уайт писала о том, что некоторые племена произошли от смешения людей и животных;
- Е. Уайт писала, что ношение парика может вести к слабоумию;
- Е. Уайт виновна в плагиате, хотя она и отрицала, что заимствовала материал у других авторов. Есть даже доказательства того, что материал видений, начинающийся со слов «мне было показано», был списан у других людей;
- Е. Уайт не всегда сама придерживалась того, что она говорила о нечистой пище;
- Е. Уайт сама себе противоречит, когда в одном месте пишет: «свиное мясо питательно», а в другом: «свинину нельзя есть ни при каких обстоятельствах»;
- Е. Уайт в 50-е годы XIX столетия заявляла, что Иисус Христос придет в течение нескольких месяцев и что она живой будет встречать Его возвращение на землю.
Книга написана в увлекательной и интересной манере, что значительно облегчает процесс чтения и вызывает желание прочитать все до конца. Главные персонажи книги задают вопросы, которыми многие мыслящие люди озадачивали себя на протяжении десятилетий. Ответы, предлагаемые «пастором» и ученым, одновременно библейски грамотны и вдохновляющи. Грэм Брэдфорд блестяще справился со своей задачей, прояснив целый ряд вопросов, связанных с Е.Уайт и инспирацией ее трудов, вопросов, которые для многих читателей долгое время оставались безответными.
Грэм Брэдфорд - И пророки тоже люди
Западно-Российский Союз АСД, 2009
ISBN: -
Грэм Брэдфорд - И пророки тоже люди - Содержание
Предисловие
Введение
- Глава 1. Атаки на Елену Уайт
- Глава 2. Неожиданно приходит помощь
- Глава 3. Богодухновенность: пути взаимодействия Богас человеком
- Глава 4. Пророк — представитель своей культуры
- Глава 5. Как проверить пророка?
Грэм Брэдфорд - И пророки тоже люди - Глава 2. Неожиданно приходит помощь
Итак, я начал исследование вопроса о том, как проявляет себя дар пророчества в контексте Священного Писания. Почти десять лет я собирал информацию по этой теме, перечитывая все, что попадало мне в руки. Я познакомился и с трудами неадвентистских ученых-библеистов, чтобы узнать, что они думают по этой проблеме. Когда пришло время написания магистерской диссертации, я без колебаний выбрал для себя тему, связанную с даром пророчества. Серьезное исследование этой проблемы помогло мне разобраться во многих вопросах. Я вдруг понял, что в своих ожиданиях от дара пророчества я занимал совершенно не библейскую позицию. Понял и то, что от Елены Уайт я ожидал даже большего, чем от библейских пророков. Я пришел к выводу, что должен изменить свое понимание этого вопроса, и когда это произошло, то моя убежденность в Божественном призвании Е. Уайт к пророческому служению начала только возрастать. Сегодня я убежден в богодухновенности ее служения более чем когда-либо.
— Но, доктор Смитарст, простите, Гарольд, — прервал Даг, — вы говорите, что пересмотрели свою позицию относительно того, во что раньше верили. А вы же рукоположенный служитель церкви. Неужели вы раньше ошибались?
— Но, доктор Смитарст, простите, Гарольд, — прервал Даг, — вы говорите, что пересмотрели свою позицию относительно того, во что раньше верили. А вы же рукоположенный служитель церкви. Неужели вы раньше ошибались?
— Да, я ошибался, и думаю, что другие ошибались тоже. Когда я говорю, что мы ошибались, правильнее сказать, что многие из нас нуждались в более глубоком понимании того, что говорит Библия относительно дара пророчества. Есть определенная опасность в том, чтобы вознести Е. Уайт в наших ожиданиях от ее пророческого дарования выше положенного. И когда мы обнаруживаем, что она не отвечает этим ожиданиям, то готовы просто развенчать ее дар. А нужно прежде всего развенчать свои ошибочные представления, а не ее пророческое дарование.
Я уверяю вас, когда Е. Уайт была еще жива, она постоянно вынуждена была бороться с попытками вознести ее на пьедестал. К сожалению, после ее смерти ситуация изменилась. Некоторые стали предъявлять к ее пророческому дару завышенные ожидания, на которые сама Елена Уайт при жизни никогда не претендовала. Но об этом мы, пожалуй, поговорим в следующий раз. А сегодня вечером давайте вернемся к основополагающим библейским принципам относительно проявления дара пророчества. Оставим свои привычные представления и позволим Слову Божьему говорить самому за себя. Что вы думаете?
Стоит прочесть и сопоставить эти книги, для более сбалансированного взгляда на труды и служение Е.Уайт:
Джордж Найт - В поисках своего лица
Алден Томпсон - Бегство из пламени огня. О том как Елена Уайт избавилась от страха и помогла мне сделать то же самое
Грэм Брэдфорд - И пророки тоже люди
Грэм Бредфорд - И служители Божьи тоже люди
Дуглас - Вестница Господня
Есть целый спектр взглядов по той или иной доктрине, в том числе о Духе пророчества в АСД. Там есть как консерваторы, так и либералы. Брэдфорд в середине этого спектра, он не носитель крайних идей.
Приведу цитату Джорджа Найта, одного из известных современных адвентистских писателей, профессора церковной истории и т.д. (русскоязычные адвентисты хорошо знают этого автора в том числе из-за его 4-х томника по Е.Уайт). Его мнение считается достаточно авторитетным во всемирной ЦАСД :
"Один из самых важных аспектов этой книги является утверждение автора о том, что кризис 1919 года повторился в 1982 году. И вновь, в связи с появлением книг Намберса и Ри, состоялась дискуссия по этим вопросам, вновь прозвучал призыв обнародовать факты, и тем не менее опять все материалы были «похоронены» в архивах. Другим не менее важным аспектом данной книги является публикация отредактированной версии протоколов тех собраний, которые имели место в 1982 году по вопросу пророческого служения Е. Уайт. Но самым важным, что касается истории исследования проблем, связанных с Духом Пророчества, является сам вывод: не нужно бояться правды. Бояться нужно ошибочных представлений о природе и функции пророческого дара.
Существующий статус-кво в этой области исследований в начале XXI века вновь оказался под пристальным вниманием, однако проблема на этот раз касалась лишь более адекватного выражения тех идей и представлений, которые сложились относительно Е. Уайт и богодухновенности ее трудов в последние несколько десятилетий. Революционными в этом плане оказались книги Дона Макмахона «Знание приобретенное или вдохновленное Свыше? К вопросу о корнях адвентистского образа жизни» (2005) и Леонарда Бранда и Макмахона «Пророчица и ее критики» (2005). Это серьезные аналитические работы, которые ставят под сомнение заключения Намберса и Ри. Если исследование Макмахона выдержит строгую критику — а я надеюсь, что так и будет—это приведет адвентизм к новой и продуктивной стадии в изучения феномена Е. Уайт.
В связи со всем этим последнюю книгу Грэма Брэдфорда можно считать важным и значительным вкладом в решение данной проблемы. Можно не соглашаться со всеми аргументами, которые приводит Брэдфорд, но нельзя не согласиться с его основным тезисом: церковь будет более здоровой и духовно, и физически, если мы как можно лучше поймем вопросы служения Духа Пророчества и распространим правду об этом как можно шире. Только истиной, правильным пониманием этого вопроса можно устранить критицизм тех, кто строит свои доводы на ложных основаниях."
Эта книга в "черном списке" за ложь автора книги и за диструктивную информацию. вместо защиты, он поткидывает дровишки лжи.
Для тех, кто хочет разобраться в этом вопросе касательно Эллен Уайт, читайте книгу "Вестница Господня", которая есть в клубе.
А здесь ложь, как прямая так и скрытая...
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДАЖЕ ДЛЯ АДВЕНТИСТОВ!!!