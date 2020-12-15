Книга написана в увлекательной и интересной манере, что значительно облегчает процесс чтения и вызывает желание прочитать все до конца. Главные персонажи книги задают вопросы, которыми многие мыслящие люди озадачивали себя на протяжении десятилетий. Ответы, предлагаемые «пастором» и ученым, одновременно библейски грамотны и вдохновляющи. Грэм Брэдфорд блестяще справился со своей задачей, прояснив целый ряд вопросов, связанных с Е.Уайт и инспирацией ее трудов, вопросов, которые для многих читателей долгое время оставались безответными.

Даг был членом Церкви адвентистов седьмого дня уже на протяжение тридцати лет, все это время стараясь следовать тому, чему учила церковь. Он соблюдал субботу и исправно возвращал десятину. Он не сомневался в истинности учения Церкви, поскольку был убежден в том, что Сам Бог через Елену Уайт посылал на протяжении семидесяти лет Свои пророческие вести.

Сегодня, как никогда ранее в истории адвентизма, нам необходимо вернуться назад к Библии, чтобы понять, каким образом все-таки должен проявляться среди нас дар пророчества. Многие проблемы, которые возникают у людей с ее трудами, чаще всего порождены нереалистичными ожиданиями от них.

Западно-Российский Союз АСД, 2009

ISBN: -

Грэм Брэдфорд - И пророки тоже люди - Глава 2. Неожиданно приходит помощь

Итак, я начал исследование вопроса о том, как проявляет себя дар пророчества в контексте Священного Писания. Почти десять лет я собирал информацию по этой теме, перечитывая все, что попадало мне в руки. Я познакомился и с трудами неадвентистских ученых-библеистов, чтобы узнать, что они думают по этой проблеме. Когда пришло время написания магистерской диссертации, я без колебаний выбрал для себя тему, связанную с даром пророчества. Серьезное исследование этой проблемы помогло мне разобраться во многих вопросах. Я вдруг понял, что в своих ожиданиях от дара пророчества я занимал совершенно не библейскую позицию. Понял и то, что от Елены Уайт я ожидал даже большего, чем от библейских пророков. Я пришел к выводу, что должен изменить свое понимание этого вопроса, и когда это произошло, то моя убежденность в Божественном призвании Е. Уайт к пророческому служению начала только возрастать. Сегодня я убежден в богодухновенности ее служения более чем когда-либо.

— Но, доктор Смитарст, простите, Гарольд, — прервал Даг, — вы говорите, что пересмотрели свою позицию относительно того, во что раньше верили. А вы же рукоположенный служитель церкви. Неужели вы раньше ошибались?



— Да, я ошибался, и думаю, что другие ошибались тоже. Когда я говорю, что мы ошибались, правильнее сказать, что многие из нас нуждались в более глубоком понимании того, что говорит Библия относительно дара пророчества. Есть определенная опасность в том, чтобы вознести Е. Уайт в наших ожиданиях от ее пророческого дарования выше положенного. И когда мы обнаруживаем, что она не отвечает этим ожиданиям, то готовы просто развенчать ее дар. А нужно прежде всего развенчать свои ошибочные представления, а не ее пророческое дарование.



Я уверяю вас, когда Е. Уайт была еще жива, она постоянно вынуждена была бороться с попытками вознести ее на пьедестал. К сожалению, после ее смерти ситуация изменилась. Некоторые стали предъявлять к ее пророческому дару завышенные ожидания, на которые сама Елена Уайт при жизни никогда не претендовала. Но об этом мы, пожалуй, поговорим в следующий раз. А сегодня вечером давайте вернемся к основополагающим библейским принципам относительно проявления дара пророчества. Оставим свои привычные представления и позволим Слову Божьему говорить самому за себя. Что вы думаете?