Грэм Бредфорд - И служители Божьи тоже люди

«В своей новой книге „Служители Божьи тоже люди", Грэму Брэдфорду удалось создать полную и истинную картину, описывающую личность Е. Уайт, ее прогрессирующее понимание Библии и ее горячее желание призвать и других к более глубокому изучению Священной Книги. Теперь любой член церкви имеет возможность узнать информацию, которая хранилась долгое время в архивах и была доступна лишь частично, чтобы сформировать более сбалансированный взгляд на личность Е. Уайт и ее служение».

Ганс Ларонделл, заслуженный профессор богословия Университет Андрюса

Я благодарен Грэму Брэдфорду за это исследование. Его своевременно вышедшая книга «Пророки тоже люди» проясняет, каким же образом Бог вдохновлял людей, чтобы передать Свою весть этому миру.

Моя мать, Кэтрин Уайт Мэтисон, считает, что принципы, изложенные в книге Грэма Брэдфорда и его лекциях, соответствуют ее воспоминаниям и личным убеждениям. Она выросла в доме Уильяма Уайта (сына Елены Уайт) в Сент-Хелене. Члены семьи Уайт и все те, кому довелось с ней работать, также разделяют точку зрения моей матери.

Когда в 1950-1969 гг. я получал образование в адвентистских учебных заведениях, я был научен другой точке зрения. Инспирация Е. Уайт ставилась на один уровень с инспирацией библейских писателей. Человеческий фактор практически не учитывался.

Я благодарен Грэму Брэдфорду, его помощникам, спонсорам публикации за то, что они открыли Церкви адвентистов седьмого дня эти исторические свидетельства.

Искренне ваш, Джеймс Е. Мэтисон.