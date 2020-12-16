Грэм Бредфорд - И служители Божьи тоже люди

Брэдфорд - И служители Божьи тоже люди
Эта книга является продолжением книги Грэма Бредфорда "И пророки тоже люди". Основной вопрос, который здесь раскрывается - служение и инспирация Елены Уайт: от споров к исторической правде.
«В доступной и захватывающей манере Грэм Брэдфорд рассказывает о событиях, происходивших в церкви, учитывая результаты исторических исследований за последние 35 лет. Читатель обнаружит, что восприятие трудов Е. Уайт в церкви не было одинаковым и статичным, оно менялось в зависимости или под влиянием внешних обстоятельств и внутренних отношений. Я настоятельно рекомендую этот труд».
Гэри Лэнд, заведующий кафедрой истории Университет Андрюса.
«В своей новой книге „Служители Божьи тоже люди", Грэму Брэдфорду удалось создать полную и истинную картину, описывающую личность Е. Уайт, ее прогрессирующее понимание Библии и ее горячее желание призвать и других к более глубокому изучению Священной Книги. Теперь любой член церкви имеет возможность узнать информацию, которая хранилась долгое время в архивах и была доступна лишь частично, чтобы сформировать более сбалансированный взгляд на личность Е. Уайт и ее служение».
Ганс Ларонделл, заслуженный профессор богословия Университет Андрюса
Я благодарен Грэму Брэдфорду за это исследование. Его своевременно вышедшая книга «Пророки тоже люди» проясняет, каким же образом Бог вдохновлял людей, чтобы передать Свою весть этому миру.
Моя мать, Кэтрин Уайт Мэтисон, считает, что принципы, изложенные в книге Грэма Брэдфорда и его лекциях, соответствуют ее воспоминаниям и личным убеждениям. Она выросла в доме Уильяма Уайта (сына Елены Уайт) в Сент-Хелене. Члены семьи Уайт и все те, кому довелось с ней работать, также разделяют точку зрения моей матери.
Когда в 1950-1969 гг. я получал образование в адвентистских учебных заведениях, я был научен другой точке зрения. Инспирация Е. Уайт ставилась на один уровень с инспирацией библейских писателей. Человеческий фактор практически не учитывался.
Я благодарен Грэму Брэдфорду, его помощникам, спонсорам публикации за то, что они открыли Церкви адвентистов седьмого дня эти исторические свидетельства.
Искренне ваш, Джеймс Е. Мэтисон.
Грэм Бредфорд - И служители Божьи тоже люди
Западно-Российский Союз АСД, 2009
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Грэм Бредфорд - И служители Божьи тоже люди - Содержание
Предисловие
Введение
- Глава 1. Дебаты об авторитете и полномочиях Елены Уайт
- Глава 2. Какой же на самом деле была Елена Уайт
- Глава 3. Как было утрачено истинное представление о том, какой на самом деле была Елена Уайт
- Глава 4. Пророческое наследиепредполагает перемены
- Глава 5. К историкам адвентистскойцеркви приходит зрелость
- Глава 6. Елена Уайт и Библия
Приложения
Не стоит так категорично негативно ее характеризовать. Естественно, она была тоже человеком и допускала ошибки, но при этом она делала много достойных вещей, как организация учебных и медицинских заведений, и т.д.
По поводу плагиата тут нужно говорить не штампами, а конкретикой. Кстати, об этом в том числе и вышеприведенная книга. Так по конкретике, она цитировала далеко не всю литературу, а была весьма избирательна. Как ей приходило понимание выбирать достаточно разумные источники информации (по оценке на сегодня) при отсутствии образования - это парадокс, который косвенно свидетельствует о Божьем вмешательстве.
В 1902 году Елена Уайт писала: «Пройдет немного времени и эти два города пострадают от судов Божьих. Сан – Франциско и Окленд сделались как Содом и Гоморра и Господь посетит их в гневе своем». /Евангелизм стр. 403-404/. Немалое число людей прислушались к этому предостережению и со своими семьями оставили эти города. Среди них многие не были Адвентистами Седьмого Дня. 16 апреля 1906 года Елена Уайт вновь повторила Божье предостережение… а 18 апреля город был разрушен от землетрясения и сильных пожаров, в тушение которых приняли участие и русские моряки, стоявшие на рейде Сан – Франциско. К великому сожалению, многие АСД погибли, не прислушавшись к Божьему предостережению. Сразу же после землетрясения Елена Уайт посетила Сан – Франциско. Повсюду она видела исполнение того, что было ей показано в видение.
Елена Уайт (более ста лет назад) писала: «Когда протестантизм протянет руку через пропасть, чтобы подать ее Римской власти: когда Римская власть протянет свою руку через пропасть, чтобы соединиться со спиритизмом… согласно этих признаков мы должны знать, что наступило время для необычной работы сатаны и что конец очень близок. Подобно тому, как приближение Римской армии явилось знамением для учеников относительно неотвратимого разрушения Иерусалима, так и это отступление будет знамением того, что мера долготерпения Божьего переполнена, что мера нашего национального нечестия достигла своего предела и что ангел милости готов улететь и больше не вернуться на землю». /СЦ, 5 стр. 451/.
Представители протестантизма, читая это пророчество Елены Уайт, с едким сарказмом заявили: «Это ложное пророчество. Этого никогда не произойдет, чтобы протестанты снова соединились с папством!» Но факты о развитии этой связи между католиками и протестантами говорят сами за себя. Для 19 века такое было просто неслыханно. Например, исполнение слов этого пророчества в книге: «Второй Ватиканский Собор – Мост через пропасть». В этой книге брат Бич, бывший специальным корреспондентом на всех заседаниях собора документально описал, как протестанты шли на поклонение вместе с папой. Все же вершиной исполнения этого пророчества стал 1984 год, когда протестантская Америка подала руку папе, установив вопреки конституции США дипломатические отношения с Римом. Часть пророчества исполнилась буквально во время Второго Ватиканского собора: « 1964 год. Давид де Плесси /руководитель харизматического движения всего мира/ принял приглашение Ватикана приехать в Рим и участвовать во Втором Ватиканском соборе. Во время торжественного богослужения в Базилине святого Петра он почувствовал «что эти важнейшие в истории Церкви мгновения пронизаны свежим дуновением Святого Духа».
Интересно, что этот "пророк" дальше своего носа ничего не видела, а большинство её боголовских откровений слизаны с второсортной религиозной литературы, которой в XIX в. издавалось немало. Ни одного исполненного пророчества, но эту бессмысленную писаку бесконца тиражируют.
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Грэм Брэдфорд - И пророки тоже люди
Грэм Брэдфорд - И служители Божьи тоже люди
Дуглас - Вестница Господня