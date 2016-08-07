Найт Джордж - В поисках своего лица

Мне посчастливилось в жизни: на протяжении 55 лет из полутора веков, охваченных этой книгой, я был свидетелем и непосредственным участником поисков богословской самобытности, которые постоянно ведет адвентистская Церковь. Масштаб данного исследования и тщательность, с которой доктор Дж. Найт его провел, вызвали у меня живейший интерес. Я трижды вдумчиво прочел его, прежде чем убедился, что готов написать к нему разумное и честное предисловие.

Обязательно прочтите всю книгу целиком, а не только те ее разделы, что привлекают ваше внимание. И тогда вы наверняка согласитесь, что эта книга - плод обширных исследований. Она написана с академической прилежностью, она информативна и поучительна и даже в какой-то степени провокационна. Автор прослеживает тот богословский путь, который проделала адвентистская Церковь за время своего существования, путь, усеянный скрытыми опасностями, тонкими доктринальными ответвлениями и богословскими ловушками. Его исследование поднимает множество трудных, но законных вопросов и дает вполне удовлетворительные на них ответы.

Вначале доктор Найт предлагает гипотетическую дилемму. Он отмечает, что большинство основателей и пионеров адвентизма седьмого дня семь раз подумали бы, прежде чем присоединиться к современной Церкви, оказавшись перед необходимостью принять нынешние адвентистские 27 (теперь уже 28 - прим. пер.) основных доктрин. На начальном этапе развития Церкви «истина для настоящего времени» включала в себя заповеди Божьи, субботу, весть о святилище, смертность души, трехангельскую весть из 14-й главы Книги Откровение и Второе пришествие Иисуса Христа.

Автор этой книги ясно показывает, что с самого начала адвентисты седьмого дня были готовы видоизменять и пересматривать свои убеждения и обычаи, если в Священном Писании обнаружится к тому достаточно веская причина. Вот почему в предисловии к церковному сборнику с изложением основных библейских доктрин сказано буквально следующее: «Пересмотр этих доктринальных положений может быть осуществлен на съезде Генеральной Конференции, когда Святой Дух ведет Церковь к более полному пониманию библейской истины или когда Церковь находит более точную формулировку, отображающую учения святого Божьего Слова».

Один современный церковный богослов как-то заметил: «Самая поразительная черта адвентизма состоит в нашей убежденности, что истина идет вперед, а не стоит на месте». Потому-то адвентисты и продолжают искать, исследовать, слушать, рассматривать, изучать и молиться с полной уверенностью, что Бог может просветить и расширить наше понимание истории спасения. Эта книга еще раз подчеркивает, что Церковь адвентистов седьмого дня - это пророческое движение, наделенное пророческой вестью и пророческой миссией.

Я не без основания считал себя человеком весьма осведомленным, однако должен признаться, что доктор Найт сделал мои знания, скажем так, более отточенными. На меня произвело самое глубокое впечатление, как умело ему удалось сочетать рассказ о людях, оказавших влияние на полуторавековую историю нашей конфессии, с рассказом о проблемах, которые на протяжении этого времени перед ней вставали.

На заключительных страницах своего труда доктор Найт показывает, что значит быть христианином адвентистом седьмого дня. Он утверждает, что «суть адвентизма седьмого дня заключена не столько в его отличительных доктринах и не столько в тех верованиях, которые он разделяет с другими христианами, сколько в сочетании этих положений в рамках понимания той великой борьбы, которая составляет апокалипсический стержень Книги Откровение со стиха 11:19 и вплоть до конца ее 14-й главы. Именно это пророческое видение отличает адвентистов седьмого дня от прочих адвентистов, от прочих субботствующих и от всех прочих христиан».

Нил Вильсон, бывший президент Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня (1979-1990)

Найт Джордж - В поисках своего лица

Пер. с англ. Заокский : Источник жизни, 2009. — 224 с.

ISBN 978-5-86847-665-5

Найт Джордж - В поисках своего лица - Содержание

Слово к читателю

От автора

Глава 1.«Истина для настоящего времени» не стоит на месте

Глава 2. Адвентизм был рожден не в вакууме

Глава 3. Миллеритское богословское основание

Глава 4. Что есть адвентистского в адвентизме? (1844—1885)

Глава 5. Что есть христианского в адвентизме? (1886—1919)

Глава 6. Что есть фундаменталистского в адвентизме? (1919—1950)

Глава 7. Адвентизм в теологическом напряжении (1950—)

Глава 8. Что всё это значит?

Найт Джордж - В поисках своего лица - От автора

Эта книга - вторая в серии, посвященной адвентистскому наследию. В первой, вышедшей под названием A Brief History of Seventh-day Adventists (1999), изложены общие тенденции в развитии адвентистской Церкви от самого ее возникновения и создается контекст для более детального его рассмотрения в последующих частях этой серии. Настоящее издание заключает в себе исследование исторического развития адвентистского богословия. Из его названия видно, что эта книга рассматривает данный процесс как непрекращающийся поиск своего лица, своей самобытности, своего места среди прочих церквей.

Этот поиск связан с целым рядом кризисов, с которыми пришлось столкнуться Церкви, и с вопросами, которые каждый из этих кризисов поднимал в адвентистских кругах. Так, кризис, известный как великое разочарование октября 1844 года, поставил вопрос: «Что есть адвентистского в адвентизме?»; кризис проповеди Евангелия на сессии Генеральной Конференции 1888 года вывел на передний план проблему: «Что есть христианского в адвентизме?»; в центре кризиса, связанного с противостоянием модернистов и фундаменталистов в 20-х годах прошлого столетия, был вопрос: «Что есть фундаменталистского в адвентизме?»; и, наконец, различные перемены в Церкви в 1950-х годах возродили все эти уже поднимавшиеся некогда вопросы и привели адвентизм в состояние богословского напряжения в последующие десятилетия. Ответы на вопросы и проблемы, вызванные различными кризисами, с которыми сталкивалась наша конфессия на протяжении своей истории, стали определяющими в выборе направления, по которому шло развитие богословия адвентистов седьмого дня с середины минувшего века.

Следуя цели, поставленной перед серией книг об адвентистском наследии, я постарался рассматривать темы, изложенные в этой книге, как можно более кратко. То есть там, где мне хотелось бы расписаться на тридцать страниц, я в большинстве случаев ограничивал себя всего лишь тремя. Помимо прочего эта краткость вынуждала меня держаться ключевых тенденций развития богословской мысли, лишь мельком упоминая идеи и направления, зачастую интересные и важные, но не центральные для адвентистского богословия. Таким образом, я изложил его историю смелыми мазками, не выписывая деталей. Преимущество подобного подхода заключается в том, что он позволяет ярко высветить основные направления развития. Тогда как к недостаткам его можно отнести тот факт, что при таком подходе не удается выявить тонкости и детали рассматриваемых вопросов. Мне хочется верить, что это небольшое издание окажется для читателей весьма полезным, но я надеюсь в будущем (может быть, на пенсии) расширить затронутую в нем тему до четырех книг, в которых будет достаточно места для ее детального рассмотрения.

Многие адвентисты седьмого дня скорее всего не задумываются о доктринах своей Церкви как о чем-то меняющемся во времени. Вероятно, большинству из них представляется, что основатели адвентистского движения придерживались точно такого же понимания адвентистских доктрин, с каким мы с вами вошли в двадцать первый век. В такой позиции есть большая доля правды, и все же она не вполне соответствует действительности. Как показано в первой главе данной книги, пионеры адвентизма считали, что «истина для настоящего времени» не статична, она может двигаться вперед и изменяться по мере того, как Святой Дух ведет Церковь в ее исследовании Библии. Современный адвентизм придерживается того же мнения. С другой стороны, некоторые доктрины, которых придерживаются адвентисты, настолько фундаментальны, что определяют адвентизм седьмого дня как таковой, и потому изменение их приведет к возникновению совершенно иной религиозной общности. Таким образом, история адвентистского богословия - это постоянный преобразовательный процесс в стабильном контексте.

Книга В поисках своего лица - это первая попытка дать исчерпывающий обзор адвентистского богословия в его развитии. Самой близкой к ней по тематике книгой является труд Л. Е. Фрума Movement of Destiny, хотя Фрум преследовал несколько иные цели. Помимо книги Фрума есть несколько докторских диссертаций, которые захватывают эту тему отчасти. Самая исчерпывающая из них принадлежит перу Рольфа Дж. Пёлера и называется «Change in Seventh-Day Adventist Theology: A Study of the Problem of Doctrinal Development». Та же тема, только в более ограниченном объеме, затрагивается в докторских диссертациях Роя Адамса, Мерлина Д. Берта, П. Джерарда Дамстигта, Армандо Хуареса, Джерри Муна, Роя Макгаррела, Джулиуса Нама, Альберто Тимма, Гилберта М. Валентайна, Эрика Уэбстера, Вудро Уиддена и других, а также в книгах, посвященных богословским вопросам 1844 и 1888 годов. Дополнительные сведения можно почерпнуть в биографиях адвентистских лидеров, трудах по общей истории адвентизма и небольших статьях по разнообразным аспектам адвентистского богословия. В моих собственных книгах, посвященных миллеризму (Millennial Fever and the End of the World) и съезду Генеральной Конференции 1888 года (From 1888 to Apostasy: The Case of A. T.Jones, Angry Saints и A User-friendly Guide to the 1888 Message), богословие соответствующих периодов рассматривается более глубоко (но при этом с более узким фокусом), чем в настоящем издании.

Джордж Найт, Университет Андрюса Берриен-Спрингс, шт. Мичиган