Алден Томпсон - Бегство из пламени огня

Многие адвентисты седьмого дня высоко ценят ту роль, которую Елена Уайт сыграла в становлении Адвентистской церкви. Безусловно, есть и такие, кто говорит об этой роли с сожалением. В адвентистской среде то и дело поднимаются вопросы, которые послужили основной причиной для написания этой книги: как ее произведения соотносятся с Библией? И каким образом Церковь и ее члены должны понимать ее «авторитет»?



В узкоспециальном смысле этого слова адвентизм начал свое существование как «секта». То есть он был явлением контркультуры, как и новозаветная Церковь в свое время тоже была явлением контркультуры. В первом веке нашей эры христиане противопоставляли себя доминирующей греко-римской культуре, призывая людей поднять отношения с Богом на более высокий уровень. Проще говоря, они плыли против течения. Так и адвентисты седьмого дня возникли в то время, когда большинство христиан весьма оптимистично смотрели в будущее, полагая, что этот мир становится все лучше и лучше и что он стоит на пороге нового золотого века, мира и процветания. Адвентисты пошли вразрез с этим опрометчивым оптимизмом, проповедуя неприятную истину о том, что мир стоит на краю гибели, что он должен быть сначала очищен и только потом обновлен. Адвентисты и сейчас придерживаются той же самой истины о будущем этого мира. Однако тех, кто принадлежит к «контркультурному» движению, подстерегает одна опасность — опасность оказаться в изоляции. В нашем горячем стремлении к святости мы можем настолько отдалиться от этого мира, что в конце концов станем жить сами для себя. И тогда ничто не помешает нам стать сварливыми критиканами, совсем не похожими на нашего Господа. Другими словами, мы будем принадлежать этому миру, хоть и жить при этом будем вдали от него. Не такую роль предусмотрел для нас Иисус.