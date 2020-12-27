Арин Олег - Наука о Боге - Том III - Философия христианства

Представляя третий том, продолжающий серию «Наука о Боге», я отдаю себе отчет в том, что философия — не самый популярный жанр для чтения в России. Тем более философия атеистического направления, особенно в нынешние времена, когда страну охватила массовая религиозность. Всплыли баснословы и вымыслители. И я не могу себе позволить отвернуться от этого. Так называемая философская литература после контрреволюционного переворота 1991-93 гг. попала в руки буржуазных теологов, изображающих из себя философов, которые чуть ли ни всех крупных мыслителей Запада пытаются представить хри- стопоклонниками. Большинство из таких суемудров — это стандартные подражатели заграничных писаний, мелкие разносчики идей, лишенные самостоятельности и самобытности. Понятно, что все они из либеральной стаи.

В нынешней России, кажется, только одна женщина-философ — З.А. Тажуризина — смело противостоит этой армии пистосов. Остальные атеисты стали настолько «смиренномудрыми», что стараются избегать прямых столкновений, предпочитая мирные дискуссии в духе буржуазных атеистов Запада. Понять можно. Такова общая политическая атмосфера в стране. Тем не менее мыслящая часть общества, надеюсь, осознает, что без активной борьбы с религией страна просто рухнет в средневековое мракобесие, признаки которого уже сейчас превращают Россию в одну из самых отсталых феодально-олигархических государств в развитом мире.

Я прекрасно осознаю, что данная работа будет враждебно встречена всеми видами богопоклонников: от простых рясоносцев до высокомудрых экзегетов. И это понятно. Религия — их хлеб, их — благосостояние. Но так сложилась история. Благогласия между Верующими и Думающими не получается. На их «возрычание» здравомыслие должно ответить «мечом уст», как учит Агнец Божий. Разница только в том, что Агнец чуть ли не все человечества уничтожает. А «нам» это человечество надо спасать. В том числе и ягнят этого Агнца.

Ну а если среди них окажется теолог Думающий (хотя это и противоестественно), то милости просим: возгреми и раскритикуй атеиста. Я от борьбы никогда не уклонялся. Только без ссылок на Вседержителя. Я со сказочниками в споры не вступаю. Если же критика будет носить светский характер, то готов ответствовать по всей строгости научных законов и атеистической морали.