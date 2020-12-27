Арин Олег - Наука о Боге - Том III - Философия христианства

Арин - Наука о Боге. Том III. Философия христианства
Представляя третий том, продолжающий серию «Наука о Боге», я отдаю себе отчет в том, что философия — не самый популярный жанр для чтения в России. Тем более философия атеистического направления, особенно в нынешние времена, когда страну охватила массовая религиозность. Всплыли баснословы и вымыслители. И я не могу себе позволить отвернуться от этого. Так называемая философская литература после контрреволюционного переворота 1991-93 гг. попала в руки буржуазных теологов, изображающих из себя философов, которые чуть ли ни всех крупных мыслителей Запада пытаются представить хри- стопоклонниками. Большинство из таких суемудров — это стандартные подражатели заграничных писаний, мелкие разносчики идей, лишенные самостоятельности и самобытности. Понятно, что все они из либеральной стаи.
В нынешней России, кажется, только одна женщина-философ — З.А. Тажуризина — смело противостоит этой армии пистосов. Остальные атеисты стали настолько «смиренномудрыми», что стараются избегать прямых столкновений, предпочитая мирные дискуссии в духе буржуазных атеистов Запада. Понять можно. Такова общая политическая атмосфера в стране. Тем не менее мыслящая часть общества, надеюсь, осознает, что без активной борьбы с религией страна просто рухнет в средневековое мракобесие, признаки которого уже сейчас превращают Россию в одну из самых отсталых феодально-олигархических государств в развитом мире.
Я прекрасно осознаю, что данная работа будет враждебно встречена всеми видами богопоклонников: от простых рясоносцев до высокомудрых экзегетов. И это понятно. Религия — их хлеб, их — благосостояние. Но так сложилась история. Благогласия между Верующими и Думающими не получается. На их «возрычание» здравомыслие должно ответить «мечом уст», как учит Агнец Божий. Разница только в том, что Агнец чуть ли не все человечества уничтожает. А «нам» это человечество надо спасать. В том числе и ягнят этого Агнца.
Ну а если среди них окажется теолог Думающий (хотя это и противоестественно), то милости просим: возгреми и раскритикуй атеиста. Я от борьбы никогда не уклонялся. Только без ссылок на Вседержителя. Я со сказочниками в споры не вступаю. Если же критика будет носить светский характер, то готов ответствовать по всей строгости научных законов и атеистической морали.
Арин Олег Алексеевич - Наука о Боге. Том III. Философия христианства
Москва, Издательство ИТРК, 2019. — 516 с.
ISBN 978-5-88010-600-4
Арин Олег Алексеевич - Наука о Боге. Том III. Философия христианства - Содержание
К русскому читателю
Предисловие
- Религиозные представления древних философов
- Средневековая схоластика: «верую, ибо нелепо»
- Возрождение
- Французские просветители
- Англичане — вначале знания, а затем и бог. Впрочем, истина и есть бог!
- Немецкое просвещение: от теодицеи до теонегата, или от оправдания Бога к его отрицанию
- Кьеркегор — «стойка на голове»
- Маркс и Энгельс о религии
Арин Олег Алексеевич - Наука о Боге. Том III. Философия христианства - Предисловие
Появление христианства на общественной арене Римской империи с самого начала вызвало противодействие как приверженцев старых религий, так и политических деятелей, усмотревших в христианах бунтарей против социально-политических основ государства. Поначалу с христианами особо не церемонились. Их просто убивали. По мере же роста популярности и распространению христианской религии стали появляться работы, которые показывали ее убогость, несуразность и несоответствие обычным нормам общежития. Таковой, в частности, была книга Цельса, на которую обрушился Ориген. Через несколько столетий, уже после институционального оформления христианства, появились так называемые отцы церкви (Амвросий Ме- диоланский, Аврелий Августин, Василий Великий, Иоанн Златоуст и др.) — идеологи этой религии, теоретически обосновавшие естественность христианства, его богодан- ность и, соответственно, необходимость для человечества. Позже, где-то с IX в. и особенно в XI—XIII вв. появляются по-настоящему образованные идеологи христианства, которых можно обозначить теологами. Это и Ансельм Кентерберийский, Иоанн Росцелин, Пьер Абеляр, а позже — Франциск Ассизский, Альберт Великий, Фома Аквинский и другие выдающиеся пропагандисты христианства. Но именно из монашеской среды начали выходить и критиканы тех или иных аспектов христианства, которых Ватикан обвинял в еретичестве, нередко сотворяя такое богоугодное деяние как сжигание книг еретиков, а нередко и их самих. Вот несколько имен таких жертв: Иоанн Дунс Скот, Иоганн Экхарт, Джон Виклиф, Марсилий Падуанский, Николай Кузанский, а позже целая плеяда — Пьетро Помпонацци, Томас Мор, Томмазо Кампанелла вплоть до таких врагов церкви, как Джордано Бруно и Джулио Ванини.
Другими словами, христианство с самого начала своего появления порождает своих противников. И хотя конфронтация в основе своей порождена экономическими и политическими причинами, но на поверхности принимает поначалу форму столкновений на религиозной почве, затем на идеологической (в период Возрождения), а позже, в период Просвещения, — на философской.
Этот том как раз и посвящен философии христианства, иначе говоря, как эту религию понимали великие умы человечества. Причем, в отличие от богословов, которые сознательно избегают обращаться к философам-атеистам и даже упоминать их имена (например, Жана Мелье, Поля Гольбаха или Людвига Фейербаха), на страницах этой книги будут представлены и апологеты христианства, а также такие приверженцы христианства как Кант, Гегель и даже Кьеркегор.
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