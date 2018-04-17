500-летие Реформации напомнило миру о той важной развилке, к которой следует возвращаться чаще. То был судьбоносный выбор - цивилизационный и культурный. Но это и продолжающийся, повторяющийся выбор экзистенциальный. То есть это не только выбор мира и его будущего, это выбор нашего места в мироздании, нашего отношения к Создателю мира и Автору истории.

Новая книга Владислава Бачинина очень своевременна. На злобу дня он отвечает духовной историей Реформации как такой, в которую можно вписать себя, в которой можно укрыться, спастись, измениться.

История о Реформации указывает на возможность Реформации как иной истории. Нарратив Реформации возвращает нас к исторической и экзистенциальной развилке, дает возможность сделать осмысленный выбор правильного пути.

Пусть мир идет к концу, есть и другой путь, и Реформация - то событие-дверь, через которое можно перейти на этот другой путь.

Особенно важно заметить эту дверь людям постсоветским, которые слепо и бездумно продолжают свой гибельный путь в колее секуляристской либо же застряли в борозде византийской.

Этот выход отсюда, из нашего постсоветского тупика и постмодерного безвременья, и вход туда, где дышит и говорит Дух, заметить не так легко. Нужно разобрать культурные завалы, расчистить путь, услышать тех проводников, кто знает, как и куда идти. Здесь усилие богословской мысли дополняется трудолюбием культуролога. В результате мы получаем новый взгляд на историю Реформации-модерна-постмодерна, оспаривающий ее шаблонные версии и предлагающий евангельскую перспективу.

По ходу чтения Реформация открывается как приглашение - задуматься о той истории, внутри которой мы живем; о том перекрестке, на который нужно вернуться; о тех источниках, без которых история заканчивается; о тех переменах, которые нам необходимы; о той новизне, которая доступна; о Боге, Который все еще говорит и действует.

Приглашая нас к Реформации, автор рискует. В то время как большинство идет широким путем, о пути узком говорить опасно. Будить спящих - дело неблагодарное. Отрезвлять буйных - дело опасное. В постсоветском контексте даже богословско-культурологический текст о Реформации становится актом христианского и гражданского мужества.

Издавая книгу, мы передаем приглашение автора всем читателям и очень надеемся, что это приглашение к Реформации (хотя бы к мысли о ней) будет услышано и богословами, и учеными-гуманитариями, и священнослужителями, и все-ми-всеми бодрствующими и небезразличными.

Михаил Черенков, доктор философских наук, профессор, вице-президент «Mission Eurasia»