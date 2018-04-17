Бачинин - Европейская реформация как духовная война
Национальные евангельские авторы
500-летие Реформации напомнило миру о той важной развилке, к которой следует возвращаться чаще. То был судьбоносный выбор - цивилизационный и культурный. Но это и продолжающийся, повторяющийся выбор экзистенциальный. То есть это не только выбор мира и его будущего, это выбор нашего места в мироздании, нашего отношения к Создателю мира и Автору истории.
Новая книга Владислава Бачинина очень своевременна. На злобу дня он отвечает духовной историей Реформации как такой, в которую можно вписать себя, в которой можно укрыться, спастись, измениться.
История о Реформации указывает на возможность Реформации как иной истории. Нарратив Реформации возвращает нас к исторической и экзистенциальной развилке, дает возможность сделать осмысленный выбор правильного пути.
Пусть мир идет к концу, есть и другой путь, и Реформация - то событие-дверь, через которое можно перейти на этот другой путь.
Особенно важно заметить эту дверь людям постсоветским, которые слепо и бездумно продолжают свой гибельный путь в колее секуляристской либо же застряли в борозде византийской.
Этот выход отсюда, из нашего постсоветского тупика и постмодерного безвременья, и вход туда, где дышит и говорит Дух, заметить не так легко. Нужно разобрать культурные завалы, расчистить путь, услышать тех проводников, кто знает, как и куда идти. Здесь усилие богословской мысли дополняется трудолюбием культуролога. В результате мы получаем новый взгляд на историю Реформации-модерна-постмодерна, оспаривающий ее шаблонные версии и предлагающий евангельскую перспективу.
По ходу чтения Реформация открывается как приглашение - задуматься о той истории, внутри которой мы живем; о том перекрестке, на который нужно вернуться; о тех источниках, без которых история заканчивается; о тех переменах, которые нам необходимы; о той новизне, которая доступна; о Боге, Который все еще говорит и действует.
Приглашая нас к Реформации, автор рискует. В то время как большинство идет широким путем, о пути узком говорить опасно. Будить спящих - дело неблагодарное. Отрезвлять буйных - дело опасное. В постсоветском контексте даже богословско-культурологический текст о Реформации становится актом христианского и гражданского мужества.
Издавая книгу, мы передаем приглашение автора всем читателям и очень надеемся, что это приглашение к Реформации (хотя бы к мысли о ней) будет услышано и богословами, и учеными-гуманитариями, и священнослужителями, и все-ми-всеми бодрствующими и небезразличными.
Михаил Черенков, доктор философских наук, профессор, вице-президент «Mission Eurasia»
Владислав Аркадьевич Бачинин - Европейская реформация как духовная война - Теология генезиса modernity
К.: ДУХ I ЛІТЕРА, 2017. - 436 с.
ISBN 978-966-378-528-8
Издано Mission Eurasia в рамках серии «Национальные евангельские авторы»
Владислав Аркадьевич Бачинин - Европейская реформация как духовная война - Теология генезиса modernity - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- ПОДКРЕПИТЕ МЕНЯ ЛЮТЕРОМ, ОСВЕЖИТЕ МЕНЯ КАЛЬВИНОМ (Реформация как экзистенциал)
Глава I ГУМАНИТАРНАЯ АРХЕОЛОГИЯ РАННЕЙ MODERNITY. РЕФОРМАЦИЯ ПРОТИВ РЕНЕССАНСА: ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
- РЕФОРМАЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ МЫСЛЕННЫХ РАСКОПОК
- ДУХ ПСЕВДОМОРФОЗА
Глава II ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА РЕФОРМАЦИИ: АРХИТЕКТОНИКА И АВТОРСТВО ЧЕТЫРЕ АРИСТОТЕЛЕВСКИЕ ПРИЧИНЫ РЕФОРМАЦИИ
- АВТОР МИСТИЧЕСКОЙ ДРАМЫ РЕФОРМАЦИИ (Формообразующая первопричина)
Глава III МАТЕРИАЛ, ПОДЛЕЖАВШИЙ РЕФОРМИРОВАНИЮ (Материальные причины)
- ПСЕВДОМОРФНАЯ ЦЕРКОВЬ СПЕКТАКЛЯ - ГЕНЕРАТОР ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОПЫТА
- ПСЕВДОМОРФНЫЙ ЧЕЛОВЕК БОСХА - МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Глава IV ИНСТРУМЕНТЫ РЕФОРМАЦИИ (Деятельные причины)
- ДАНТЕ И ЛЮТЕР: ПЕРВОПРОХОДЦЫ РАННЕЙ МОДЕРНОСТИ
- ЛЮТЕР И НЕЕМИЯ: ТЕОЛОГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КАТАСТРОФЫ
- МОИСЕЙ И КАЛЬВИН: ХАРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ КАК БОЖЬИ ИНСТРУМЕНТЫ
- ЛЮТЕРИАНА-КАЛЬВИНИАНА КАК ДВУЕДИНЫЙ МЕТАТЕКСТ РЕФОРМАЦИИ: НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА
Глава V ЦЕЛИ РЕФОРМАЦИИ (Целевые причины)
- ЛИЧНАЯ РЕФОРМАЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО «Я»
- АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ ЭНТЕЛЕХИЯ РЕФОРМАЦИИ
Глава VI ВХОЖДЕНИЕ В ПОСТРЕФОРМАЦИОННУЮ МОДЕРНОСТЬ
- ДЕКАРТ ПРОТИВ ЛЮТЕРА: КОНТРРЕФОРМАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ
- ЛЮТЕР И ФАУСТ: ДЕМОНИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОНТРРЕФОРМАЦИОННОЙ ЭКЗИСТЕНЦИИ
- ДАНТЕ - ЛЮТЕР - МАНДЕЛЬШТАМ (Закатная модерность вглядывается в свою юность)
- ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.«ИБО КРЕПКА, КАК СМЕРТЬ, ЛЮБОВЬ» (Навстречу библейскому Богу Лютера-Кальвина)
Владислав Аркадьевич Бачинин - Европейская реформация как духовная война - Теология генезиса modernity - Подкрепите меня Лютером, освежите меня Кальвином - Реформация как экзистенциал
На сегодняшний день на нашей планете живут около 2,5 млрд христиан. Это 33 %, т. е. практически одна треть от всего населения планеты. Из них католики составляют большинство - 1,2 млрд. Православных - меньшинство, около 120 млн. Протестанты в количественном отношении находятся посредине - между католиками и православными: их 800 млн, т. е. в полтора раза меньше, чем католиков, и в шесть с лишним раз больше, чем православных.
К нашему времени история христианства стала чем-то напоминать старую сказку о трех братьях. Старшему из них, католику, успело исполниться двадцать веков, среднему, православному, - десять, а младшему, христианину-протестанту, - только пять. Их земные пути давно разошлись, и на сегодняшний день каждый из братьев живет отдельно от других, своим собственным церковным домом и обособленным хозяйством, со своими уставами, обычаями и порядками. И хотя в духовном облике и поведении трех братьев-христиан продолжают сохраняться общие внутренние и внешние черты, указывающие на их родство, все же дают знать о себе и существенные различия и разногласия. Из-за них отношения между братьями выглядят очень непростыми.
Сравнительно молодая генерация христиан-протестантов сумела внести чрезвычайно значительный вклад в развитие мировой цивилизации и культуры эпохи modernity. Протестантская этика сыграла роль краеугольного камня при возведении зданий европейского капитализма, при формировании институтов правовой государственности и гражданского общества. Протестанты заложили духовные основания североамериканской цивилизации. Поэзия Мильтона, живопись Рембрандта, музыка Баха, протестантская теология и философия нового времени придали благородную возвышенность духовному облику высокой модерности.
В дерзновении многих поколений протестантов был какой-то молодой боевой задор, порождаемый очевидно тем, что Европа лишь только вступала в эпоху модерности, в фазу ее исторической юности. Впереди открывалась манящая неизвестность, будоражащая воображение и волнующая кровь. А юность всегда отважна, дерзновенна и героична. Но одновременно в Реформации присутствовала и высокая духовная зрелость, которая уравновешивала молодой задор, вводила его в русло здравой трезвости всесторонне продуманных евангельских стратегий, аутентичных духу Нового Завета.
Перипетии культурно-исторической судьбы европейского протестанта столь поучительны, а особенности его характера, ума, творческого духа так неординарны, что заслуживают самого пристального изучения. Особый же интерес вызывает та европейская мастерская, в которой Бог выковал этот уникальный духовный тип, - лютеро-кальвиновская, протестантская Реформация. Ей действительно выпала роль кузницы, в которой ковался обновленный тип христианина, восставшего против напиравших отовсюду сил псевдоморфоза, растления и распада, грозящих совершенно вытеснить из жизни Европы евангельские истины.
Сегодня, когда истинное евангельское христианство находится в ситуации похожей враждебной осады, опыт успешного духовного противостояния богоборческим силам зла притягивает к себе. Обнаруживается удивительный духовно-экзистенциальный феномен: Реформация, случившаяся пять веков тому назад, не просто вызывает неподдельный интерес современных протестантов, но и окрашивает его в тона глубоко личного отношения. Открываются возможности экзистенциальных сближений между духовным смыслообразом Реформации XVI века и жизнью-судьбой протестанта XXI века. Реформация с богатствами ее религиозного, нравственного, социального, правового, политического опыта воспринимается в качестве глубоко личного экзистенциала. Пребывая в своей отдаленной исторической ретроспективе, она парадоксальным образом открывает перед христианским сознанием столь широкую, уводящую в даль и в высь духовную перспективу, что у него даже может возникнуть нечто вроде сожаления: ведь не хватит и ста лет жизни для осмысления этой необъятной громады фактов, смыслов и ценностей.
Впрочем, в действительности рецептивно-интеллектуальные аффекты такого рода христианам не страшны. Ведь им более чем кому-либо знакомы состояния интеллектуального восторга и трепета при взаимодействии с еще более масштабным носителем и источником экзистенциального опыта - Священным Писанием. Каждодневное многолетнее общение с этой настольной Книгой, добротная привычка к постоянным соприкосновениям с необъятным массивом давнего, но не стареющего библейского опыта так закаляет дух и затачивает интеллект христианина, что общение с опытом Реформации, состоявшейся всего лишь пятьсот лет тому назад, его совершенно не смущает.
2017-08-25
спасибо
адог