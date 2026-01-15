Пылаев - Философские начала немецкоязычной теологии XIX— XX веков
Ни для кого не является секретом сохраняющаяся вплоть до нашего времени неразрывная связь католицизма и православия с антично- средневековым типом религиозности, а протестантизма, соответственно, с нововременным. Будучи одним из самых оригинальных мыслителей в истории христианского богословия, Мартин Лютер стоит у истоков создания новой формы христианства, соответствующей человеку культуры Нового времени. По словам К. Барта, Лютер перенес акцент с отношений человека и Бога, как двух форм бытия, на отношение двух воль. Реформаторская теология способствует утрате Богом метафизических черт и превращению его в данность религиозного чувства.
Все эти тезисы достаточно очевидны. Мы хотели бы проанализировать достоинства и недостатки экспликации нововременного образа христианства прежде всего в либеральной и диалектической теологии протестантизма, а также в теологически ориентированной феноменологии религии в связи с апологией антично- средневекового понимания религии в современном православном и католическом богословии, а также в русской религиозной филоСофии. Осознавая масштабность поставленной задачи, мы претендуем лишь на определение установок, в рамках которых возможно не решение проблемы, а научно-объективное сопоставление теологических традиций.
Нам представляется, что магистральное направление протестантской теологической мысли ХІХ-ХХ веков следует охарактеризовать, как последовательное размежевание с антично-средневековым пониманием религии и конституирование нововременной религиозной парадигмы. Этот тезис мы попытаемся обосновать в рамках трансформации образа Лютера в либеральной теологии А. Гарнака, феноменологии религии Р. Отто и Ф. Хайлера, а так- же в диалектической теологии К. Барта. Теология самого Лютера не исследуется нами сама по себе, но только в аспекте позднейших ее рецепций. (Лютер, безусловно, в ряде моментов своего учения, например, в доктрине предопределения, демонстрирует скорее свою близость к средневековой культуре, чем к культуре Нового времени.) Преемственность с теологией Лютера указанных традиций определяется прежде всего установкой на идеал веры и религии, удовлетворяющий, с одной стороны, критериям культуры Нового времени, а с другой — формирующий их.
Если согласиться с интерпретацией теологического призвания у К. Барта, а именно с тем, что задача теолога состоит в том, что- бы сделать понятной керигму современному поколению, то перед католическими и православными богословами стоит более сложная задача, чем перед их протестантскими коллегами. Если последние призваны верифицировать когерентность нововременного образа христианства основным направлениям культуры Нового времени, то православные и католики обречены осовременить антично- средневековый тип религиозности.
Максим Александрович Пылаев - Философские начала немецкоязычной теологии XIX - XX веков
M.: Изд-во ПСТГУ, 2021. — 152 с.
ISBN 978-5-7429-1387-0
Максим Александрович Пылаев - Философские начала немецкоязычной теологии XIX - XX веков - Содержание
Памяти Учителя
Образ Лютера в либеральной и диалектической теологии
Глава I. Философия немецкого идеализма в теологии Ф. Шлейермахера и либеральной протестантской теологии
- § 1. Трансцендентально-философские предпосылки теологии и религиоведения Ф. Шлейермахера. Опыт построения догматики Ф. Шлейермахера
- § 2. Абсолютность христианства у Э. Трёльча в связи с метафизическим и неметафизическим обоснованием историзма
- § 3. «Dogmengeschichte» А. фон Гарнака и либерально- теологическая концепция «эллинизации христианства»
- § 4. Моральная религия в религиозной философии Л. Толстого и либеральной теологии В. Германа
Глава II. Феноменологическая и экзистенциально-диалогическая философия в теологической феноменологии религии и в диалектической теологии протестантизма
- § 1. Философия религии в феноменологии религии Рудольфа Отто
- § 2. Философские дискурсы в диалектической теологии и в теологии Слова Бога Карла Барта
Глава III. Рецепции трансцендентальной философии и фундаментальной онтологии в католической теологии XX века
- § 1. Философско-феноменологическая проблематика в школе Б. Вельте (Философская феноменология «священного» К. Хеммерле)
- § 2. Трансцендентально-антропологическое обоснование Откровения у К. Ранера
Заключение
Большое спасибо!