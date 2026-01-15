Ни для кого не является секретом сохраняющаяся вплоть до нашего времени неразрывная связь католицизма и православия с антично- средневековым типом религиозности, а протестантизма, соответственно, с нововременным. Будучи одним из самых оригинальных мыслителей в истории христианского богословия, Мартин Лютер стоит у истоков создания новой формы христианства, соответствующей человеку культуры Нового времени. По словам К. Барта, Лютер перенес акцент с отношений человека и Бога, как двух форм бытия, на отношение двух воль. Реформаторская теология способствует утрате Богом метафизических черт и превращению его в данность религиозного чувства.

Все эти тезисы достаточно очевидны. Мы хотели бы проанализировать достоинства и недостатки экспликации нововременного образа христианства прежде всего в либеральной и диалектической теологии протестантизма, а также в теологически ориентированной феноменологии религии в связи с апологией антично- средневекового понимания религии в современном православном и католическом богословии, а также в русской религиозной филоСофии. Осознавая масштабность поставленной задачи, мы претендуем лишь на определение установок, в рамках которых возможно не решение проблемы, а научно-объективное сопоставление теологических традиций.

Нам представляется, что магистральное направление протестантской теологической мысли ХІХ-ХХ веков следует охарактеризовать, как последовательное размежевание с антично-средневековым пониманием религии и конституирование нововременной религиозной парадигмы. Этот тезис мы попытаемся обосновать в рамках трансформации образа Лютера в либеральной теологии А. Гарнака, феноменологии религии Р. Отто и Ф. Хайлера, а так- же в диалектической теологии К. Барта. Теология самого Лютера не исследуется нами сама по себе, но только в аспекте позднейших ее рецепций. (Лютер, безусловно, в ряде моментов своего учения, например, в доктрине предопределения, демонстрирует скорее свою близость к средневековой культуре, чем к культуре Нового времени.) Преемственность с теологией Лютера указанных традиций определяется прежде всего установкой на идеал веры и религии, удовлетворяющий, с одной стороны, критериям культуры Нового времени, а с другой — формирующий их.

Если согласиться с интерпретацией теологического призвания у К. Барта, а именно с тем, что задача теолога состоит в том, что- бы сделать понятной керигму современному поколению, то перед католическими и православными богословами стоит более сложная задача, чем перед их протестантскими коллегами. Если последние призваны верифицировать когерентность нововременного образа христианства основным направлениям культуры Нового времени, то православные и католики обречены осовременить антично- средневековый тип религиозности.