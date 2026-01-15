Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пылаев - Философские начала немецкоязычной теологии XIX— XX веков

Максим Александрович Пылаев - Философские начала немецкоязычной теологии XIX— XX веков
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art
Ни для кого не является секретом сохраняющаяся вплоть до нашего времени неразрывная связь католицизма и православия с антично- средневековым типом религиозности, а протестантизма, соответственно, с нововременным. Будучи одним из самых оригинальных мыслителей в истории христианского богословия, Мартин Лютер стоит у истоков создания новой формы христианства, соответствующей человеку культуры Нового времени. По словам К. Барта, Лютер перенес акцент с отношений человека и Бога, как двух форм бытия, на отношение двух воль. Реформаторская теология способствует утрате Богом метафизических черт и превращению его в данность религиозного чувства.
Все эти тезисы достаточно очевидны. Мы хотели бы проанализировать достоинства и недостатки экспликации нововременного образа христианства прежде всего в либеральной и диалектической теологии протестантизма, а также в теологически ориентированной феноменологии религии в связи с апологией антично- средневекового понимания религии в современном православном и католическом богословии, а также в русской религиозной филоСофии. Осознавая масштабность поставленной задачи, мы претендуем лишь на определение установок, в рамках которых возможно не решение проблемы, а научно-объективное сопоставление теологических традиций.
Нам представляется, что магистральное направление протестантской теологической мысли ХІХ-ХХ веков следует охарактеризовать, как последовательное размежевание с антично-средневековым пониманием религии и конституирование нововременной религиозной парадигмы. Этот тезис мы попытаемся обосновать в рамках трансформации образа Лютера в либеральной теологии А. Гарнака, феноменологии религии Р. Отто и Ф. Хайлера, а так- же в диалектической теологии К. Барта. Теология самого Лютера не исследуется нами сама по себе, но только в аспекте позднейших ее рецепций. (Лютер, безусловно, в ряде моментов своего учения, например, в доктрине предопределения, демонстрирует скорее свою близость к средневековой культуре, чем к культуре Нового времени.) Преемственность с теологией Лютера указанных традиций определяется прежде всего установкой на идеал веры и религии, удовлетворяющий, с одной стороны, критериям культуры Нового времени, а с другой — формирующий их.
Если согласиться с интерпретацией теологического призвания у К. Барта, а именно с тем, что задача теолога состоит в том, что- бы сделать понятной керигму современному поколению, то перед католическими и православными богословами стоит более сложная задача, чем перед их протестантскими коллегами. Если последние призваны верифицировать когерентность нововременного образа христианства основным направлениям культуры Нового времени, то православные и католики обречены осовременить антично- средневековый тип религиозности.

Максим Александрович Пылаев - Философские начала немецкоязычной теологии XIX - XX веков

M.: Изд-во ПСТГУ, 2021. — 152 с.
ISBN 978-5-7429-1387-0

Максим Александрович Пылаев - Философские начала немецкоязычной теологии XIX - XX веков - Содержание

Памяти Учителя
Образ Лютера в либеральной и диалектической теологии
Глава I. Философия немецкого идеализма в теологии Ф. Шлейермахера и либеральной протестантской теологии
  • § 1. Трансцендентально-философские предпосылки теологии и религиоведения Ф. Шлейермахера. Опыт построения догматики Ф. Шлейермахера
  • § 2. Абсолютность христианства у Э. Трёльча в связи с метафизическим и неметафизическим обоснованием историзма
  • § 3. «Dogmengeschichte» А. фон Гарнака и либерально- теологическая концепция «эллинизации христианства»
  • § 4. Моральная религия в религиозной философии Л. Толстого и либеральной теологии В. Германа
Глава II. Феноменологическая и экзистенциально-диалогическая философия в теологической феноменологии религии и в диалектической теологии протестантизма
  • § 1. Философия религии в феноменологии религии Рудольфа Отто
  • § 2. Философские дискурсы в диалектической теологии и в теологии Слова Бога Карла Барта
Глава III. Рецепции трансцендентальной философии и фундаментальной онтологии в католической теологии XX века
  • § 1. Философско-феноменологическая проблематика в школе Б. Вельте (Философская феноменология «священного» К. Хеммерле)
  • § 2. Трансцендентально-антропологическое обоснование Откровения у К. Ранера
Заключение
Views 434
Rating 4.2 / 5
Added 15.01.2026
Author brat Aleksey
Rate this publication:
4.2/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

Related Books

All Books