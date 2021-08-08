Среди бумаг, оставшихся после смерти Льва Шестова, оказа­лась неоконченная рукопись, озаглавленная Sola Fide, написанная в Швейцарии между 1911 и 1914 г., которая не была в то время напечатана. В 1914 г., возвращаясь на родину, Шестов передал эту рукопись своему шурину, Г. Л. Ловцкому, прожившему в Женеве всю войну. В 1920 году когда Шестов покинул Россию, он нашел свою рукопись и в 1920 г. опубликовал в Париже, в журнале Современные Записки № 1 несколько глав ее с некоторыми дополнениями под заглавием на Страшном Суде (последние произведения Толстого), вошедшие затем в книгу На весах Иова (Париж, 1928 г.) Рукопись состоит из двух частей, без указания заглавия. Мы назвали эти части: Греческая и Средневековая Философия, Лютер и Церковь. Шестов не опубликовал рукопись целиком в 1920 г. вероятно потому, что часть высказанных в ней идей вошла в книгу Власть Ключей, на­писанную в России между 1914 и 1918 г. и вышедшую в Берлине по-русски в 1923 г.

Прочитав этот труд, уже 25 лет после смерти Шестова, мы убедились, что он представляет большую ценность и что издать этот труд на русском языке представляет большой интерес. Появле­ние в свет этой книги приурочено к столетию со дня рождения автора. Лев Шестов родился в Киеве 31-го Января (13 февраля) 1866 года и умер в Париже 20-го Ноября 1938 года).

Лев Шестов - SOLA FIDE – только верою - Греческая и Средневековая философия - Лютер и Церковь

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Лев Шестов - SOLA FIDE – только верою - Содержание

От редакции

Часть первая. Греческая и Средневековая философия

Часть вторая. Лютер и Церковь

Библиография цитированных книг

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