В библиотеку адвентиста

Библия свидетельствует: Бог никогда не хотел, чтобы люди оставались в неведении относительно цели жизни. Особенно в условиях не имеющего себе равных стресса последних дней Он позаботился о том, чтобы мы могли знать истину о будущем. Когда люди внимательно слушают Божьих пророков, они знают, что слушают истину. Истина обладает собственным авторитетом, поэтому удовлетворяет наши потребности в объективной и субъективной уверенности.

Эта книга поможет дать ответы на следующие вопросы: соответствует ли Эллен Уайт библейскому определению пророка? На каком основании ее можно считать авторитетной Божьей вестницей? Анализируя ее активное 70-летнее служение, что можно сказать о влиянии ее советов на определение курса и развитие Церкви? Как воздействовали ее советы на людей? Проявлялись ли в ее жизни и служении признаки последовательности, достоверности, а значит, и авторитетности?

Мы будем апеллировать к силе доказательств. Долгое служение Эллен Уайт и плоды ее трудов - это открытая книга. Нет необходимости ни в одном надуманном «доказательстве» или «аргументе» в поддержку ее звания Божьей вестницы.

Герберт Дуглас - Вестница Господня - Пророческое служение Эллен Г. Уайт

Том 1. Киев: Джерело життя, 2019. —320 с.

Герберт Дуглас - Вестница Господня - Пророческое служение Эллен Г. Уайт - Том 1 - Содржание

Посвящается

Предисловие

Выражение признательности Обзор автора Уверенность, авторитет и доверие

Божья коммуникационная система

Структура издания

Тема Великой борьбы Раздел I. Божья коммуникационная система Глава I. Открывающий и Открытый

Глава 2. Бог говорит через пророков

Глава 3. Пророки: особенности служения Раздел II. Реальная Эллен Уайт Глава 4. Личность и ее время

Глава 5. Вестница, жена и мать

Глава 6. Физическое здоровье

Глава 7. Личные качества

Глава 8. Какой ее знали другие

Глава 9. Юмор, здравый смысл и практические советы

Глава 10. Американский пионер и женщина Викторианской эпохи

Глава 11. Плодовитый писатель

Глава 12. Востребованный оратор Приложение А. Предпосылки для обмена письмами между Джеймсом и Эллен Уайт в 1874 году Приложение Б. Отрывки из произведения Роберта Льюиса Стивенсона «Через прерии» (1892 г.)

Герберт Дуглас - Вестница Господня - Пророческое служение Эллен Г. Уайт - Преданность Эллен Уайт Иисусу

Эллен Уайт всем сердцем откликнулась на эту любовь, сделав ее главной темой своих произведений. На какой бы странице вы ни открыли ее большие книги или письма, адресованные членам семьи, друзьям, сотрудникам, вы увидите доказательства ее глубокой любви к Спасителю. Многие впервые познакомившиеся с адвентистами седьмого дня благодаря произведениям Эллен Уайт были поражены тем, насколько она сознавала и высоко ценила Дар нашего Бога этой мятежной планете.

Ее способность проникать в сущность духовного проявилась рано. На заре своего отрочества, ощущая сильное влияние Уильяма Миллера, она стремилась обрести более глубокий духовный опыт. «Когда я молилась, моя душа освободилась от бремени и мучительной борьбы, так долго не покидавших меня, и благословение Божье сошло на меня подобно нежной росе. Я воздала Богу славу за это чувство, однако страстно желала большего. Я не могла успокоиться, пока не исполнилась полнотой Божьей. Невыразимая любовь к Иисусу наполнила мою душу» .

Эллен Уайт была прежде всего духовной личностью, исполненной искренней признательности своему Спасителю и Господу. Чувство Божьего присутствия поддерживало ее живую связь с Богом, посредством которой Он значительно больше открыл Себя и Свои планы относительно нашего мира. Ее личный опыт, обретенный в результате принятия простой евангельской вести, предшествовал теологии. Иисус был ядром и центром всех ее теологических исследований.

Вот один из примеров того, что превознесение Иисуса было ее главной темой. «Будет полезным размышлять о Божественном самоуничижении, самоотречении, смирении, а также о сопротивлении, с которым столкнулся Сын Божий, совершая Свой труд для падшего человечества. Размышляя о Его страданиях, мы можем только восклицать: “Дивное нисхождение!” С огромным интересом созерцая Сына Божьего, шаг за шагом нисходящего путем унижения, ангелы изумляются. Это тайна благочестия. Слава Бога — облекать тайной Себя и Свои пути не с тем, чтобы держать людей в неведении относительно небесного света и познания, но потому, что это выше человеческого понимания. Человеческая природа способна постигать лишь отчасти, и это все, что под силу человеку. Любовь Христа превыше понимания. Тайна искупления будет оставаться тайной, неисчерпаемым предметом исследования и неумолкаемой песней вечности. Человеческая природа может только восклицать: “Кто в состоянии познать Бога?” Мы можем, подобно Илии, завернуться в свои плащи и прислушиваться, чтобы услышать голос Божий, подобный веянию тихого ветра»” .

Эллен Уайт ходила с Иисусом как в погожие дни, так и в дни, омраченные тенью. В письме к сыну Уильяму и его юной невесте Мэри она рассказывала о себе, своем муже Джеймсе и их жизни с Господом: «Мы стараемся смиренно идти по следам нашего дорогого Спасителя. Мы ежечасно нуждаемся в Его Духе и Его благодати, иначе будем совершать грубые ошибки и приносить вред» .

Спустя несколько недель во время требующей больших усилий поездки в крытом фургоне из Техаса в Канзас Эллен Уайт снова писала Мэри: «Я чувствую себя изнуренной, словно мне сто лет... Мои стремления погасли, моя сила оставила меня, но это ненадолго... Надеюсь, что бодрящий свет от лица моего Спасителя возвратит мне силы» .

В ожидании Рождества 1880 года она, будучи в возрасте 53 лет, сообщала подруге: «Рождество пройдет в стремлении сделать Иисуса желанным Гостем в моем сердце. Его присутствие прогонит прочь все тени» .

Эллен Уайт написала сотни статей для изданий Ревью энд Гэральд и Знамения времени. Почти в каждой статье она упоминала о своем Господе, ставшем не только ее силой, но и радостью жизни. В возрасте 69 лет она написала: «Я люблю говорить об Иисусе и Его несравненной любви... Я знаю, что Он может всегда спасать всех приходящих к Нему. Его драгоценная любовь — реальность для меня, а сомнения тех, кто не знает Господа Иисуса Христа, не оказывают на меня влияния. .. Верите ли вы, что Иисус — ваш Спаситель и что Он явил любовь к вам в том, что отдал Свою драгоценную жизнь ради вашего спасения? Примите Иисуса как своего личного Спасителя. Придите к Нему такими, как есть; отдайте себя Ему, ухватитесь за Его обетование живой верой, и Он станет для вас всем, чего вы желаете»" .

Эллен Уайт считала Иисуса своим Спасителем и наилучшим Другом" . Более того, Он был ее Господом. В Европе ей говорили, что люди будут более склонны к принятию вести о Пришествии Христа, «если мы будем больше говорить о любви Иисуса». Ее предупреждали об «опасности потерять наши общины, если мы сосредоточимся на более строгих вопросах — о выполнении долга и Законе Божьем».

Будучи ранее наслышанной об этом, она отмечала в своих путевых заметках: «Повсюду преобладает заблуждение. Многие то и дело говорят: “Все,что нам нужно делать, — это верить в Христа”. Они утверждают, что вера - все, что нам необходимо. Это выражение в самом полном его значении истинно, но они не воспринимают его в самом полном значении. Верить в Иисуса означает принять Его как нашего Искупителя и наш Образец. Если мы пребываем в Нем, а Он пребывает в нас, то мы становимся причастниками Его Божеского естества и исполнителями Его Слова. Любовь Иисуса, пребывающая в сердце, приведет нас к послушанию всем Его Заповедям. Однако любовь, которая не идет дальше слов, — иллюзия; она не спасет ни одной души. Многие отвергают библейские истины, заявляя при этом о большой любви к Иисусу, но апостол Иоанн провозглашает: “Кто говорит: я познал Его, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины”. В то время как Иисус сделал все на пути приобретения заслуг, мы должны делать нечто на пути повиновения условиям» .