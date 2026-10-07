Брэдшоу - Ежедневная молитва в ранней Церкви

В литургических исследованиях, а особенно в англоязычных литургических исследованиях, тема суточного круга богослужения всегда была чем-то вроде бедного родственника. В последние годы внимание ученых было до такой степени сосредоточено на Евхаристии и обрядах христианского посвящения, что многие другие сферы не получали должного внимания, и, по-видимому, настало время для нового исследования происхождения и ранней истории этой части богослужения. Практически единственным учебником по этому предмету, доступным для изучающих литургию англоязычных студентов, является книга профессора C. W. Dugmore The Influence of the Synagogue upon the Divine Office, впервые опубликованная издательством Oxford University Press в 1944 году и переизданная Alcuin Club в 1964 году. Хотя в свое время она внесла значительный вклад в исследование этого предмета, сейчас она не только не печатается, но и серьезно устарела в свете огромных успехов, достигнутых наукой в последующие годы. Поэтому для студентов крайне ошибочно продолжать пользоваться этой работой, как если бы она была бесспорно точной. Однако же, поскольку большинство позднейших исследований проводилось континентальными учеными, а почти все их результаты похоронены на страницах иностранных научных журналов, то до сих пор они были фактически недоступными для большинства англоязычных студентов.

Более того, требуется не только перевод, но и наведение мостов, поскольку подобная работа в целом проводилась раздельно, как будто в непроницаемых отсеках: иудаистические ученые работали в значительной степени изолированно от исследователей Нового Завета, исследователи Нового Завета — изолированно от ученых-литургистов и так далее, а в итоге результаты в одной области практически не были связаны с результатами в другой. Даже среди ученых-литургистов исследования, как правило, ограничивались небольшими областями этого предмета, а влияние новых перспектив и открытий в одном историческом периоде или географической области на понимание богослужения в другое время и в других местах редко рассматривалось или разрабатывалось в полной мере. Что еще более важно, возникла необходимость в том, чтобы некоторые лелеемые предположения подверглись дальнейшей проверке, — предположения, которые повторялись последующими поколениями ученых, но от этого не стали более достоверными, чем когда они были впервые сделаны. Свежий взгляд на факты, освобожденный от шор традиционных предположений, часто дает удивительные результаты.

Брэдшоу Пол Ф. – Ежедневная молитва в ранней Церкви – Исследование происхождения и первоначального развития суточного круга богослужения

Пер. с англ. иг. Мелхиседека (Крахмалева). — Курск, 2025. — 133 с.

Брэдшоу Пол Ф. – Ежедневная молитва в ранней Церкви – Содержание

Сокращения

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Ежедневная молитва в иудаизме первого века

Ежедневная молитва в христианстве первого века

Второй и третий века

Кафедральное богослужение на Востоке

Монашеское богослужение на Востоке

Кафедральное богослужение на Западе

Монашеское богослужение на Западе