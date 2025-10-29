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Григорий I, Великий (Двоеслов) — Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души

Григорий I, Великий (Двоеслов) — Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, History

1. Однажды, слишком отягощенный смятением от мирских дел, которым мы вынуждены порой уделять слишком много времени, чего определенно не должно бы быть, я удалился в одно уединенное место, отрадное для скорбящей души, чтобы там спокойно разобрать все неприятные впечатления и все то, что обыкновенно наводило тоску, дерзостно и в изрядном числе являясь перед моими очами.

2. Когда, таким образом, я долго сидел в молчании и глубокой грусти, пришел возлюбленнейший сын мой диакон Петр, который с первых цветущих лет юности был соединен со мной тесной дружбой; вместе с ним исследовали мы слово Божие. Увидев, что я страдаю от тяжкого сердечного изнеможения, спросил он меня: «Не случилось ли с тобой чего-нибудь такого, что огорчает тебя более обычного?»

3. И говорю я ему: «Скорбь, Петр, которую я каждый день претерпеваю, всегда для меня стара, потому что обычна, и всегда нова, потому что возрастает. Несчастная же душа моя, пораженная неприятностями дел своих, вспоминает о том, как было когда-то в монастыре, когда оставляла внизу все неустойчивое, а сама она возвышалась над всем преходящим, не имела обыкновения размышлять о чем-либо, кроме Небесного, когда даже и узы плоти не могли служить для нее препятствием вести жизнь созерцательную, ибо и смерть, которая почти для каждого есть наказание, была ей мила словно переход к жизни, как воздаяние за труды.

4. А теперь, по долгу пастырского служения, ей приходится заниматься делами мирского человека и, после столь прекрасной жизни, оскверняться прахом земных деяний. Ибо как только, по снисходительности к другим, душа начнет распыляться по делам сугубо внешним, то, несомненно, влечение к предметам духовным будет в ней слабеть. Вот я и размышляю над тем, что претерпеваю сейчас и что потерял. И вот, пока я думаю над тем, что потерял, вижу, что нынешняя ноша становится тяжелее.

5. Ибо вот, я теперь сотрясаем волнами великого моря, и корабль ума содрогается от волнений сильной бури; а когда я припоминаю прежнюю жизнь, то, обращая взоры назад, как будто вижу берег и — воздыхаю. И что еще тягостнее, несомый этими ужасающими потоками, я едва уже могу видеть оставленную мной гавань. Ибо с нашей душой так случается, что сначала, когда душа теряет бывшее у нее благо, она еще сохраняет об утрате воспоминание; но потом, с течением времени, забывает и о самом утраченном благе, и, наконец, не удерживает даже в памяти того, чем прежде владела на деле. Поэтому, как я и предрекал, получается, что чем дольше мы плывем, тем более теряем возможность видеть тот тихий порт, который мы покинули.

Григорий I, Великий (Двоеслов) — Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души

сост. к. и. н. М. А. Тимофеев ; отв. ред. д. и. н. А. И. Сидоров ; пер. с лат. М. А. Тимофеева. — Эл. изд. — 1 файл pdf : 641 с. — Санкт-Петербург : Евразия, 2025. — (Chronicon). — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10”. — Текст : электронный.
ISBN 978-5-8071-0668-1

Григорий I, Великий (Двоеслов) — Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души - Содержание

  • М. А. Тимофеев. Вместо предисловия

ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ (ДВОЕСЛОВ) — ДИАЛОГИ О ЖИЗНИ ИТАЛИЙСКИХ ОТЦОВ И О БЕССМЕРТИИ ДУШИ, В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ

  • Книга I
  • Книга II
  • Книга III
  • Книга IV

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • I. Сообщения средневековых авторов о «Диалогах»
    • Ильдефонс, еп. Толедский. Книга о знаменитых мужах (глава 1)
    • Фрекульф из Лизьё. Хроники в двух томах (том II, книга V, глава 24)
    • Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов (книга II, глава 1)
    • Павел Диакон. История лангобардов (книга I, глава 26)
    • Фотий. Мириобиблион или Библиотека (глава CCLII)
    • Сигеберт Гемблаценский. Книга о церковных писателях (глава 41)
    • Сигеберт Гемблаценский. Хроника
    • Гонорий Отёнский (ок. 1120 г.). О светильниках церкви, или О церковных писателях четыре книжицы (книга III, глава 32)
    • Мелькский аноним. О церковных писателях (глава VIII)
    • Иоанн Триттемий. Книга о церковных писателях
    • Иоанн Триттемий. Компендиум или Бревиарий
  • II. Сочинения о жизни Григория
    • Павел Диакон. Житие блаженнейшего Григория, папы города Рима
    • Симеон Метафраст (или Аноним). Житие св. Григория Великого
  • Примечания
  • М. А. Тимофеев. Папа Григорий I Великий и его «Диалоги»
    • I. «Диалоги» и их автор в исторической науке
    • II. Жизнь и деятельность Григория I, основные вехи
    • III. «Диалоги в четырех книгах»: основные характеристики
      • A) Проблема авторства
      • Б) Время создания, цель написания, аудитория
      • B) Источники и жанр
      • Г) Структура, форма и география
    • IV. «Диалоги» и посмертная судьба человека
      • A) Исход души из тела
      • Б) Учение о рае и аде: два варианта
      • B) Учение о чистилище
    • V. «Диалоги» Григория Великого в культуре средневековой Европы
    • VI. «Диалоги» в России
  • Синоптическое содержание «Диалогов»
  • Указатель имен
  • Указатель мест и географических названий
  • Указатель библейских цитат
  • Список литературы
  • Список сокращений
Views 176
Rating 5.0 / 5
Added 29.10.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 9 months ago

Большое спасибо!

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