Григорий I, Великий (Двоеслов) — Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души

1. Однажды, слишком отягощенный смятением от мирских дел, которым мы вынуждены порой уделять слишком много времени, чего определенно не должно бы быть, я удалился в одно уединенное место, отрадное для скорбящей души, чтобы там спокойно разобрать все неприятные впечатления и все то, что обыкновенно наводило тоску, дерзостно и в изрядном числе являясь перед моими очами.

2. Когда, таким образом, я долго сидел в молчании и глубокой грусти, пришел возлюбленнейший сын мой диакон Петр, который с первых цветущих лет юности был соединен со мной тесной дружбой; вместе с ним исследовали мы слово Божие. Увидев, что я страдаю от тяжкого сердечного изнеможения, спросил он меня: «Не случилось ли с тобой чего-нибудь такого, что огорчает тебя более обычного?»

3. И говорю я ему: «Скорбь, Петр, которую я каждый день претерпеваю, всегда для меня стара, потому что обычна, и всегда нова, потому что возрастает. Несчастная же душа моя, пораженная неприятностями дел своих, вспоминает о том, как было когда-то в монастыре, когда оставляла внизу все неустойчивое, а сама она возвышалась над всем преходящим, не имела обыкновения размышлять о чем-либо, кроме Небесного, когда даже и узы плоти не могли служить для нее препятствием вести жизнь созерцательную, ибо и смерть, которая почти для каждого есть наказание, была ей мила словно переход к жизни, как воздаяние за труды.

4. А теперь, по долгу пастырского служения, ей приходится заниматься делами мирского человека и, после столь прекрасной жизни, оскверняться прахом земных деяний. Ибо как только, по снисходительности к другим, душа начнет распыляться по делам сугубо внешним, то, несомненно, влечение к предметам духовным будет в ней слабеть. Вот я и размышляю над тем, что претерпеваю сейчас и что потерял. И вот, пока я думаю над тем, что потерял, вижу, что нынешняя ноша становится тяжелее.

5. Ибо вот, я теперь сотрясаем волнами великого моря, и корабль ума содрогается от волнений сильной бури; а когда я припоминаю прежнюю жизнь, то, обращая взоры назад, как будто вижу берег и — воздыхаю. И что еще тягостнее, несомый этими ужасающими потоками, я едва уже могу видеть оставленную мной гавань. Ибо с нашей душой так случается, что сначала, когда душа теряет бывшее у нее благо, она еще сохраняет об утрате воспоминание; но потом, с течением времени, забывает и о самом утраченном благе, и, наконец, не удерживает даже в памяти того, чем прежде владела на деле. Поэтому, как я и предрекал, получается, что чем дольше мы плывем, тем более теряем возможность видеть тот тихий порт, который мы покинули.

Григорий I, Великий (Двоеслов) — Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души

сост. к. и. н. М. А. Тимофеев ; отв. ред. д. и. н. А. И. Сидоров ; пер. с лат. М. А. Тимофеева. — Эл. изд. — 1 файл pdf : 641 с. — Санкт-Петербург : Евразия, 2025. — (Chronicon). — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10”. — Текст : электронный.

ISBN 978-5-8071-0668-1

Григорий I, Великий (Двоеслов) — Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души - Содержание

М. А. Тимофеев. Вместо предисловия

ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ (ДВОЕСЛОВ) — ДИАЛОГИ О ЖИЗНИ ИТАЛИЙСКИХ ОТЦОВ И О БЕССМЕРТИИ ДУШИ, В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ

Книга I

Книга II

Книга III

Книга IV

ПРИЛОЖЕНИЯ