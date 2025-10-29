Григорий I, Великий (Двоеслов) — Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души
1. Однажды, слишком отягощенный смятением от мирских дел, которым мы вынуждены порой уделять слишком много времени, чего определенно не должно бы быть, я удалился в одно уединенное место, отрадное для скорбящей души, чтобы там спокойно разобрать все неприятные впечатления и все то, что обыкновенно наводило тоску, дерзостно и в изрядном числе являясь перед моими очами.
2. Когда, таким образом, я долго сидел в молчании и глубокой грусти, пришел возлюбленнейший сын мой диакон Петр, который с первых цветущих лет юности был соединен со мной тесной дружбой; вместе с ним исследовали мы слово Божие. Увидев, что я страдаю от тяжкого сердечного изнеможения, спросил он меня: «Не случилось ли с тобой чего-нибудь такого, что огорчает тебя более обычного?»
3. И говорю я ему: «Скорбь, Петр, которую я каждый день претерпеваю, всегда для меня стара, потому что обычна, и всегда нова, потому что возрастает. Несчастная же душа моя, пораженная неприятностями дел своих, вспоминает о том, как было когда-то в монастыре, когда оставляла внизу все неустойчивое, а сама она возвышалась над всем преходящим, не имела обыкновения размышлять о чем-либо, кроме Небесного, когда даже и узы плоти не могли служить для нее препятствием вести жизнь созерцательную, ибо и смерть, которая почти для каждого есть наказание, была ей мила словно переход к жизни, как воздаяние за труды.
4. А теперь, по долгу пастырского служения, ей приходится заниматься делами мирского человека и, после столь прекрасной жизни, оскверняться прахом земных деяний. Ибо как только, по снисходительности к другим, душа начнет распыляться по делам сугубо внешним, то, несомненно, влечение к предметам духовным будет в ней слабеть. Вот я и размышляю над тем, что претерпеваю сейчас и что потерял. И вот, пока я думаю над тем, что потерял, вижу, что нынешняя ноша становится тяжелее.
5. Ибо вот, я теперь сотрясаем волнами великого моря, и корабль ума содрогается от волнений сильной бури; а когда я припоминаю прежнюю жизнь, то, обращая взоры назад, как будто вижу берег и — воздыхаю. И что еще тягостнее, несомый этими ужасающими потоками, я едва уже могу видеть оставленную мной гавань. Ибо с нашей душой так случается, что сначала, когда душа теряет бывшее у нее благо, она еще сохраняет об утрате воспоминание; но потом, с течением времени, забывает и о самом утраченном благе, и, наконец, не удерживает даже в памяти того, чем прежде владела на деле. Поэтому, как я и предрекал, получается, что чем дольше мы плывем, тем более теряем возможность видеть тот тихий порт, который мы покинули.
Григорий I, Великий (Двоеслов) — Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души
сост. к. и. н. М. А. Тимофеев ; отв. ред. д. и. н. А. И. Сидоров ; пер. с лат. М. А. Тимофеева. — Эл. изд. — 1 файл pdf : 641 с. — Санкт-Петербург : Евразия, 2025. — (Chronicon). — Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10”. — Текст : электронный.
ISBN 978-5-8071-0668-1
Григорий I, Великий (Двоеслов) — Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души - Содержание
- М. А. Тимофеев. Вместо предисловия
ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ (ДВОЕСЛОВ) — ДИАЛОГИ О ЖИЗНИ ИТАЛИЙСКИХ ОТЦОВ И О БЕССМЕРТИИ ДУШИ, В ЧЕТЫРЕХ КНИГАХ
- Книга I
- Книга II
- Книга III
- Книга IV
ПРИЛОЖЕНИЯ
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I. Сообщения средневековых авторов о «Диалогах»
- Ильдефонс, еп. Толедский. Книга о знаменитых мужах (глава 1)
- Фрекульф из Лизьё. Хроники в двух томах (том II, книга V, глава 24)
- Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов (книга II, глава 1)
- Павел Диакон. История лангобардов (книга I, глава 26)
- Фотий. Мириобиблион или Библиотека (глава CCLII)
- Сигеберт Гемблаценский. Книга о церковных писателях (глава 41)
- Сигеберт Гемблаценский. Хроника
- Гонорий Отёнский (ок. 1120 г.). О светильниках церкви, или О церковных писателях четыре книжицы (книга III, глава 32)
- Мелькский аноним. О церковных писателях (глава VIII)
- Иоанн Триттемий. Книга о церковных писателях
- Иоанн Триттемий. Компендиум или Бревиарий
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II. Сочинения о жизни Григория
- Павел Диакон. Житие блаженнейшего Григория, папы города Рима
- Симеон Метафраст (или Аноним). Житие св. Григория Великого
- Примечания
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М. А. Тимофеев. Папа Григорий I Великий и его «Диалоги»
- I. «Диалоги» и их автор в исторической науке
- II. Жизнь и деятельность Григория I, основные вехи
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III. «Диалоги в четырех книгах»: основные характеристики
- A) Проблема авторства
- Б) Время создания, цель написания, аудитория
- B) Источники и жанр
- Г) Структура, форма и география
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IV. «Диалоги» и посмертная судьба человека
- A) Исход души из тела
- Б) Учение о рае и аде: два варианта
- B) Учение о чистилище
- V. «Диалоги» Григория Великого в культуре средневековой Европы
- VI. «Диалоги» в России
- Синоптическое содержание «Диалогов»
- Указатель имен
- Указатель мест и географических названий
- Указатель библейских цитат
- Список литературы
- Список сокращений
Большое спасибо!