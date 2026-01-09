Дейонг, Майкл - Теология сопротивления Дитриха Бонхёффера - Божественное Слово против колеса власти

Сопротивление, оказанное Дитрихом Бонхёффером нацизму, стало источником вдохновения для движений сопротивления по всему миру. В своей родной Германии он значительно повлиял на движения, боровшиеся за падение Берлинской стены [Huber 2013]. К тому времени он уже имел устойчивое влияние в Латинской Америке: его идеи заимствовала теология освобождения, используя их для критики репрессивных экономических и политических систем [Santa Ana 1976]. К нему также обращались теологи Южной Африки в ходе борьбы с режимом апартеида [de Gruchy 1984]. Его влияние достигло и Японии, где его идеи использовались в борьбе с фашистскими тенденциями японской монархии [Yamasaki 2013]. Устоявшаяся традиция обращения к теологии сопротивления Бонхёффера недавно получила особенно яркое выражение и в Соединенных Штатах Америки.

Двадцать шестого июня 2015 года Верховный суд вынес решение по так называемому делу «Обергефелл против Ходжеса» (576 U.S.), признав за однополыми парами право на вступление в брак. За несколько месяцев до этого знаменательного решения консервативные христиане почувствовали, что обстоятельства складываются не в их пользу. Рик Скарборо, политический активист и бывший священник церкви Южных баптистов, заявил, что решение о легализации однополых браков приведет к «моменту Бонхёффера»1 [Johnson 2015]. Эта фраза разошлась по интернету и была подхвачена Ронни Флойдом, президентом Южной баптистской конвенции, который за несколько недель до ожидаемого решения суда заявил, что результат, которого они опасаются, будет означать наступление «момента Бонхёффера для каждого пастора в Соединенных Штатах» [Woods 2015].

Эти и им подобные декларации не всегда проясняют, какие именно действия необходимо предпринять в «момент Бонхёффера». В имевшей огромный успех биографии Бонхёффера, написанной Эриком Метаксасом [Метаксас 2012], Бонхёффер был переот- крыт для американских евангеликов: в ней рассказывается история его мученичества, принятого за участие в заговоре с целью убийства Адольфа Гитлера и свержения режима Третьего рейха. Вероятно, отсюда можно заключить, что «момент Бонхёффера» взывает к насильственному сопротивлению. Готовность связать имя Бонхёффера с насильственным сопротивлением была также продемонстрирована в интервью на Fox News в конце 2016 года. Бизнесмен Мэтью Блэнчфилд попал в заголовки, когда предложил сторонникам избранного тогда президента Дональда Трампа вести свой бизнес где-нибудь в другом месте. Когда Блэнчфилд, объясняя свою позицию в прямом эфире, сослался на фашистские поползновения Трампа, интервьюер, Такер Карлсон, поинтересовался: «Если вы считаете, что Трамп — это фашистский диктатор, тогда вам надо организовать настоящее сопротивление. Вы стали бы Дитрихом Бонхёффером. Вот тогда вы боролись бы с ним по-настоящему... Почему бы вам не взять в руки оружие?» [Carlson 2016]. Из этого диалога создается впечатление, что следовать примеру Бонхёффера — значит оказывать насильственное сопротивление.

В последнее время к Бонхёфферу обращаются далеко не только «правые». После избрания Трампа 8 ноября 2016 года профессор религиоведения из Родес-колледжа Стивен Р. Хейнс в интернет- издании Huffington Post поделился с шокированными либералами и «умеренными» своими соображениями, которые он почерпнул из жизни и высказываний Бонхёффера. В тексте под названием «Наступил ли наконец момент Бонхёффера?» Хейнс сперва предупреждает, что Трампа не следует приравнивать к Гитлеру. Далее он выдвигает предположение, что нам тем не менее есть чему поучиться у Бонхёффера. Бонхёффер, бывший свидетелем того, как Гитлер вскружил головы многим христианам, учит нас «не удивляться тому энтузиазму, с которым некоторые христиане приветствовали “революцию” Трампа». А также он учит нас, сказал Хейнс, «что самодовольство может стать “расовой привилегией”» [Haynes 2016]. Христиане, принадлежащие к современным американским «левым» и «центристам», а равно и к «правым», обращаются к Бонхёфферу перед лицом социальных и политических изменений, вызывающих у них сильную тревогу.

Дейонг, Майкл - Теология сопротивления Дитриха Бонхёффера - Божественное Слово против колеса власти

Пер. с англ. Альберта Саркисьянца. — СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2025. — 216 с. — (Серия «Современное религиоведение и теология» = «Contemporary Religious and Theological Studies»).

ISBN 979-8-887199-38-2 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907918-26-9 (Библиороссика)

Дейонг, Майкл - Теология сопротивления Дитриха Бонхёффера – Содержание

Благодарности

Введение. «Моменты Бонхёффера», правые и левые

Глава 1. Богословская история

Глава 2. Лютеранские акценты

Глава 3. Политическая жизнь

Глава 4. Церковь и государство

Глава 5. Начало сопротивления

Глава 6. Косвенное политическое слово Церкви

Глава 7. Прямое политическое слово Церкви

Глава 8. Чрезвычайное исповедание

Глава 9. Сопротивление государству и притеснение евреев

Глава 10. Вторая битва церковной борьбы

Глава 11. Хождение вслед как сопротивление

Глава 12. Заговор

Глава 13. Свободное ответственное действие индивида

Глава 14. Порядок и восстановление

Заключение. Политика Бонхёффера и наша

Библиография

Предметно-именной указатель