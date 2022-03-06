«История трёх Царей» Иоанна Хильдесхаймского и средневековые паломничества на Святую Землю

Судьба книги Иоанна Хильдесхаймского связана с многовековой историей строительства Кёльнского кафедрального собора. В 1164 году император Фридрих Барбаросса (1152-1190), захватив и разграбив Милан в ходе Итальянских войн, передал архиепископу Райнальду фон Дасселю бесценные реликвии — мощи трех волхвов и мощи святых воинов Набора и Феликса. Сохранилось письмо Райнальда фон Дасселя от 12 июня 1164 года, адресованное магистратам и жителям города Кёльна, в котором он сообщает о своем скором прибытии. После традиционных приветствий Райнальд пишет: «Получив по милости господина нашего светлейшего императора благосклонное дозволение, мы с милостью и любовью были радушно отпущены им самим и превосходно почтены от его щедрот выдающимися и великими дарами, с которыми ничто на земле не может сравниться. Ибо среди прочих щедро предоставленных нам благодеяний он передал нам три многоценных дара, а именно, достославные мощи трех блаженнейших волхвов и царей, которые первыми из язычников, по подобию и в ознаменование будущей Церкви из язычников, принесли бесценные дары Христу, еще лежащему в яслях.

Их благороднейшие мощи, достойные всяческого почитания, торжественно и преславно были положены в Милане в церкви святого исповедника и епископа Евсторгия. Направляемые Господом, мы переносим к вам также мощи святейших мучеников Набора и Феликса, дабы этим бесценным и несравненным сокровищем, дороже золота и всех драгоценных камней, были счастливо одарены и навечно отмечены святейшая Церковь и город Кёльн. Мы же, поскольку из-за врагов наших и ваших дорога полна опасностей, проложили наш путь к вам через земли Бургундии и Галлии и отправляем настоящее послание из города Верчелли во второй день до июньских ид, сколь возможно быстро продвигаясь в этот день с упомянутыми святейшими и досточтимыми реликвиями в сторону Турина и горы Монтсени в Альпах. Поэтому мы искренне уповаем на вашу преданную любовь и призываем в Господе, чтобы вы ревностно и торжественно готовились к подобающей встрече этих великих даров, о которых вы узнали от нас и получили это подтверждение, а также чтобы вы истово и беспрерывно молились о нас Господу, дабы во славу и честь Имени Его и ради вечного спасения всех вас и всего отечества Он удостоил нас вернуться к вам вместе с этими дарами здравыми, невредимыми и сохранными».

В честь перенесения мощей трех волхвов был учрежден праздник, отмечавшийся в Кёльне 23 июня, что привлекало в город множество паломников, приходивших поклониться мощам также и зимой, на Рождество и Богоявление Господне. В 1181-1225 гг. в мастерской известного скульптора и золотых дел мастера Николая Верденского для мощей трех волхвов был изготовлен тройной серебряный позолоченный реликварий, украшением которого стали сотни драгоценных камней, жемчужин и античных гемм. Между тем старый кафедральный собор, освященный в эпоху Каро- лингов в 870 году, не отвечал эстетическим требованиям и политическим амбициям кёльнских архиепископов. В 1248 году архиепископ Конрад фон Гохштаден заложил первый камень в основание нового Кёльнского собора, который, согласно проекту архитектора Герхарда фон Риле, должен был превзойти размерами и совершенством конструкций готические соборы Парижа, Амьена и Реймса. К середине XIV в. было завершено строительство хор, воздвигнуты южные нефы и два этажа южной башни.

«История трёх Царей» Иоанна Хильдесхаймского и средневековые паломничества на Святую Землю

Москва, Издательство Францисканцев, 2021

перевод, вступительная статья и комментарии — И. В. Кувшинская

ISBN 978-5-89208-152-8

«История трёх Царей» Иоанна Хильдесхаймского и средневековые паломничества на Святую Землю - Содержание

Вступление. Звезда волхвов

Часть I. «История трёх Царей» Иоанна Хильдесхаймского и толкования на Евангелия

Iohannes de Hildesheim. Liber de gestis et translacionibus trium regum

Иоанн Хильдесхаймский. Книга о деяниях трех Царей

и перенесении их мощей

Начинаются деяния и события... (краткое содержание книги)

Глава I - Глава XLV

Толкования на Евангелия

Opus imperfectum in Matthaeum

Незаконченное сочинение на Евангелие от Матфея

Апокрифическая книга, именуемая Сет. Гора Викториал

Что могут означать дары волхвов

Beda Venerabilis. In Matthaei Evangelium Expositio

Беда Достопочтенный. Толкование на Евангелие от Матфея

Petrus Comestor. Historia scholastica: Historia Evangelica, IV-XII Пётр Коместор. Схоластическая история: Евангельская история

Глава IV. О переписи земли

Глава V. О Рождестве Спасителя

Глава VI. О песнопении ангелов и Обрезании Господнем

Глава VII. О звезде и волхвах

Глава VIII. О приношении и именах волхвов

Глава IX. О Сретении Господнем

Глава X. О бегстве Господа в Египет

Глава XI. Об избиении младенцев, и почему оно было отложено на год

Глава XII. О том, что угроза Иеремии одновременно была и пророчеством

Часть II. Средневековые паломничества на Святую Землю

Beda Venerabilis. Libellus de Locis Sanctis

Беда Достопочтенный. Книга о Святых местах

Вступление к переводу

Книга о Святых местах, которую составил Беда, кратко изложив сведения, заимствованные из более пространных сочинений

Глава I. О местоположении Иерусалима

Глава II. О святых местах города

Глава III. О «Земле крови» и о месте, где повесился Иуда

Глава IV. О сударии Господнем и о другом большом покрове, сотканном Святой Девой Марией

Глава V. Об окрестностях Иерусалима и о церкви в долине Иосафата

Глава VI. О Елеонской горе и расположенных на ней Святых местах

Глава VII. О местоположении Вифлеема и его Святых местах

Глава VIII. О местоположении Хеврона и гробницах патриархов

Глава IX. Об Иерихоне и расположенных там местах

Глава X. Об Иордане и море Галилейском

Глава XI. О природе Мертвого моря

Глава XII. О месте, где был крещен Господь

Глава XIII. Об акридах, лесном меде и об источнике Иоанна

Глава XIV. Об источнике Иакова близ Сихема

Глава XV. О Тивериаде, Капернауме и Назарете и о находящихся там Святых местах

Глава XVI. О горе Фавор

Глава XVII. О местоположении Дамаска

Глава XVIII. О местоположении Александрии и о Ниле

Глава XIX. О Константинополе и стоящей в нем базилике, которая хранит Крест Господень

Заключение

Паломничество святого Виллибальда

Вступление к переводу

Sanctus Villibaldus. Hodoeporicon

Святой Виллибальд. Путевые заметки

Глава X. Террачина, Гаэта, Неаполь, Регий, Катана, гора Этна, Сиракузы

Глава XI. Адриатическое море, Монемвасия, Хиос, Самос, Эфес, Фигела, Патара, Милита, Хелидоний, Кипр, Пафос, Констанция

Глава XII. Антарадус, Архе, Эмеса. Плен

Глава XIII. Дамаск, Назарет, Кана, гора Фавор

Глава XIV. Тивериада, Капернаум, Вифсаида, Магдал, Хоразаин

Глава XV. Пор и Дан, болото Мером, Кесария Филиппова

Глава XVI. Монастырь и церковь Святого Иоанна Крестителя близ Иордана; крещение в этой реке, праздник Богоявления

Глава XVII. Галгала, Иерихон, монастырь Святой Евстохии

Глава XVIII. Иерусалим: церковь и кресты на месте Кальварии, сад с Гробом Господним и удивительная постройка

Глава XIX. Болезнь Виллибальда. Святая церковь Сион, портик Соломона, Овчая купель

Глава XX. Памятная колонна, стоящая в том месте, где иудеи хотели унести тело Святой Марии. Перенесение Ее на Святой Сион

Глава XXI. Долина Иосафатова. Церковь и гробница Святой Марии

Глава XXII. Место пастухов, Вифлеем, пещера и церковь Рождества Господня

Глава XXIII. Феокоя, Лавра и монастырь Святого Саввы

Глава XXIV. Церковка, где Филипп крестил евнуха. Газа, святой Матфей, святой Захария, Хеврон

Глава XXV. Иерусалим, Диосполис (у святого Георгия), церковь Святого Петра в Иоппии, Великое море, Тир, Сидон, Триполи, гора Ливан, Дамаск, Кесария Филиппова

Глава XXVI. Иерусалим, Эмеса, Саламия, где он долго болел, снова Эмеса, Дамаск

Глава XXVII. Иерусалим, Себастия, церковь над колодцем, где Господь попросил у самаритянки воды, гора Гризим, большое поселение

Глава XXVIII. Ездрелонская долина, Птолемаида, предгорье Альбум с башней Ливана, Тир. Хитрость с каменным маслом

Глава XXIX. Константинополь, Никея

Глава XXX. Сиракузы, Катана, Регий, адская бездна Теодориха на острове Вулкании

Глава XXXI. Липарские острова с церковью Святого Апостола Варфоломея и далее — горы Дидимы, Неаполь, Капуя, Теано, Кассино

Список сокращений

Библиография