«История трёх Царей» Иоанна Хильдесхаймского и средневековые паломничества на Святую Землю

История трёх Царей Иоанна Хильдесхаймского и средневековые паломничества
Судьба книги Иоанна Хильдесхаймского связана с многовековой историей строительства Кёльнского кафедрального собора. В 1164 году император Фридрих Барбаросса (1152-1190), захватив и разграбив Милан в ходе Итальянских войн, передал архиепископу Райнальду фон Дасселю бесценные реликвии — мощи трех волхвов и мощи святых воинов Набора и Феликса. Сохранилось письмо Райнальда фон Дасселя от 12 июня 1164 года, адресованное магистратам и жителям города Кёльна, в котором он сообщает о своем скором прибытии. После традиционных приветствий Райнальд пишет: «Получив по милости господина нашего светлейшего императора благосклонное дозволение, мы с милостью и любовью были радушно отпущены им самим и превосходно почтены от его щедрот выдающимися и великими дарами, с которыми ничто на земле не может сравниться. Ибо среди прочих щедро предоставленных нам благодеяний он передал нам три многоценных дара, а именно, достославные мощи трех блаженнейших волхвов и царей, которые первыми из язычников, по подобию и в ознаменование будущей Церкви из язычников, принесли бесценные дары Христу, еще лежащему в яслях.
Их благороднейшие мощи, достойные всяческого почитания, торжественно и преславно были положены в Милане в церкви святого исповедника и епископа Евсторгия. Направляемые Господом, мы переносим к вам также мощи святейших мучеников Набора и Феликса, дабы этим бесценным и несравненным сокровищем, дороже золота и всех драгоценных камней, были счастливо одарены и навечно отмечены святейшая Церковь и город Кёльн. Мы же, поскольку из-за врагов наших и ваших дорога полна опасностей, проложили наш путь к вам через земли Бургундии и Галлии и отправляем настоящее послание из города Верчелли во второй день до июньских ид, сколь возможно быстро продвигаясь в этот день с упомянутыми святейшими и досточтимыми реликвиями в сторону Турина и горы Монтсени в Альпах. Поэтому мы искренне уповаем на вашу преданную любовь и призываем в Господе, чтобы вы ревностно и торжественно готовились к подобающей встрече этих великих даров, о которых вы узнали от нас и получили это подтверждение, а также чтобы вы истово и беспрерывно молились о нас Господу, дабы во славу и честь Имени Его и ради вечного спасения всех вас и всего отечества Он удостоил нас вернуться к вам вместе с этими дарами здравыми, невредимыми и сохранными».
В честь перенесения мощей трех волхвов был учрежден праздник, отмечавшийся в Кёльне 23 июня, что привлекало в город множество паломников, приходивших поклониться мощам также и зимой, на Рождество и Богоявление Господне. В 1181-1225 гг. в мастерской известного скульптора и золотых дел мастера Николая Верденского для мощей трех волхвов был изготовлен тройной серебряный позолоченный реликварий, украшением которого стали сотни драгоценных камней, жемчужин и античных гемм. Между тем старый кафедральный собор, освященный в эпоху Каро- лингов в 870 году, не отвечал эстетическим требованиям и политическим амбициям кёльнских архиепископов. В 1248 году архиепископ Конрад фон Гохштаден заложил первый камень в основание нового Кёльнского собора, который, согласно проекту архитектора Герхарда фон Риле, должен был превзойти размерами и совершенством конструкций готические соборы Парижа, Амьена и Реймса. К середине XIV в. было завершено строительство хор, воздвигнуты южные нефы и два этажа южной башни.
«История трёх Царей» Иоанна Хильдесхаймского и средневековые паломничества на Святую Землю
Москва, Издательство Францисканцев, 2021
перевод, вступительная статья и комментарии — И. В. Кувшинская
ISBN 978-5-89208-152-8
«История трёх Царей» Иоанна Хильдесхаймского и средневековые паломничества на Святую Землю - Содержание
Вступление. Звезда волхвов
Часть I. «История трёх Царей» Иоанна Хильдесхаймского и толкования на Евангелия
Iohannes de Hildesheim. Liber de gestis et translacionibus trium regum
Иоанн Хильдесхаймский. Книга о деяниях трех Царей
и перенесении их мощей
Начинаются деяния и события... (краткое содержание книги)
- Глава I - Глава XLV
Толкования на Евангелия
- Opus imperfectum in Matthaeum
- Незаконченное сочинение на Евангелие от Матфея
- Апокрифическая книга, именуемая Сет. Гора Викториал
- Что могут означать дары волхвов
Beda Venerabilis. In Matthaei Evangelium Expositio
Беда Достопочтенный. Толкование на Евангелие от Матфея
Petrus Comestor. Historia scholastica: Historia Evangelica, IV-XII Пётр Коместор. Схоластическая история: Евангельская история
- Глава IV. О переписи земли
- Глава V. О Рождестве Спасителя
- Глава VI. О песнопении ангелов и Обрезании Господнем
- Глава VII. О звезде и волхвах
- Глава VIII. О приношении и именах волхвов
- Глава IX. О Сретении Господнем
- Глава X. О бегстве Господа в Египет
- Глава XI. Об избиении младенцев, и почему оно было отложено на год
Глава XII. О том, что угроза Иеремии одновременно была и пророчеством
Часть II. Средневековые паломничества на Святую Землю
Beda Venerabilis. Libellus de Locis Sanctis
Беда Достопочтенный. Книга о Святых местах
- Вступление к переводу
- Книга о Святых местах, которую составил Беда, кратко изложив сведения, заимствованные из более пространных сочинений
- Глава I. О местоположении Иерусалима
- Глава II. О святых местах города
- Глава III. О «Земле крови» и о месте, где повесился Иуда
- Глава IV. О сударии Господнем и о другом большом покрове, сотканном Святой Девой Марией
- Глава V. Об окрестностях Иерусалима и о церкви в долине Иосафата
- Глава VI. О Елеонской горе и расположенных на ней Святых местах
- Глава VII. О местоположении Вифлеема и его Святых местах
- Глава VIII. О местоположении Хеврона и гробницах патриархов
- Глава IX. Об Иерихоне и расположенных там местах
- Глава X. Об Иордане и море Галилейском
- Глава XI. О природе Мертвого моря
- Глава XII. О месте, где был крещен Господь
- Глава XIII. Об акридах, лесном меде и об источнике Иоанна
- Глава XIV. Об источнике Иакова близ Сихема
- Глава XV. О Тивериаде, Капернауме и Назарете и о находящихся там Святых местах
- Глава XVI. О горе Фавор
- Глава XVII. О местоположении Дамаска
- Глава XVIII. О местоположении Александрии и о Ниле
- Глава XIX. О Константинополе и стоящей в нем базилике, которая хранит Крест Господень
- Заключение
Паломничество святого Виллибальда
- Вступление к переводу
- Sanctus Villibaldus. Hodoeporicon
- Святой Виллибальд. Путевые заметки
- Глава X. Террачина, Гаэта, Неаполь, Регий, Катана, гора Этна, Сиракузы
- Глава XI. Адриатическое море, Монемвасия, Хиос, Самос, Эфес, Фигела, Патара, Милита, Хелидоний, Кипр, Пафос, Констанция
- Глава XII. Антарадус, Архе, Эмеса. Плен
- Глава XIII. Дамаск, Назарет, Кана, гора Фавор
- Глава XIV. Тивериада, Капернаум, Вифсаида, Магдал, Хоразаин
- Глава XV. Пор и Дан, болото Мером, Кесария Филиппова
- Глава XVI. Монастырь и церковь Святого Иоанна Крестителя близ Иордана; крещение в этой реке, праздник Богоявления
- Глава XVII. Галгала, Иерихон, монастырь Святой Евстохии
- Глава XVIII. Иерусалим: церковь и кресты на месте Кальварии, сад с Гробом Господним и удивительная постройка
- Глава XIX. Болезнь Виллибальда. Святая церковь Сион, портик Соломона, Овчая купель
- Глава XX. Памятная колонна, стоящая в том месте, где иудеи хотели унести тело Святой Марии. Перенесение Ее на Святой Сион
- Глава XXI. Долина Иосафатова. Церковь и гробница Святой Марии
- Глава XXII. Место пастухов, Вифлеем, пещера и церковь Рождества Господня
- Глава XXIII. Феокоя, Лавра и монастырь Святого Саввы
- Глава XXIV. Церковка, где Филипп крестил евнуха. Газа, святой Матфей, святой Захария, Хеврон
- Глава XXV. Иерусалим, Диосполис (у святого Георгия), церковь Святого Петра в Иоппии, Великое море, Тир, Сидон, Триполи, гора Ливан, Дамаск, Кесария Филиппова
- Глава XXVI. Иерусалим, Эмеса, Саламия, где он долго болел, снова Эмеса, Дамаск
- Глава XXVII. Иерусалим, Себастия, церковь над колодцем, где Господь попросил у самаритянки воды, гора Гризим, большое поселение
- Глава XXVIII. Ездрелонская долина, Птолемаида, предгорье Альбум с башней Ливана, Тир. Хитрость с каменным маслом
- Глава XXIX. Константинополь, Никея
- Глава XXX. Сиракузы, Катана, Регий, адская бездна Теодориха на острове Вулкании
- Глава XXXI. Липарские острова с церковью Святого Апостола Варфоломея и далее — горы Дидимы, Неаполь, Капуя, Теано, Кассино
Список сокращений
Библиография
- Список иллюстраций
- Список иллюстраций к книге Иоанна Хильдесхаймского о деяниях и перенесении мощей трёх волхвов
- Список иллюстраций к Книге о Святых местах Беды Достопочтенного
- Список иллюстраций к Паломничеству святого Виллибальда
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