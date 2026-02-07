Общая история Церкви - Книга 1 - Богословское и организационное становление Церкви I-III века

Общая история Церкви - Книга 1 - Богословское и организационное становление Церкви I-III в
История Церкви — одна из сторон развития человеческого общества; уже в силу этого она не может быть изолирована от всеобщей истории. Поскольку Церковь существует и развивается в различных географических пространствах, ее история становится непременной частью истории национальных государств. Церковь (в особенности с момента официального признания христианства частью идеологической системы Римской империи в 313 г.) участвовала— либо как активный элемент, либо как объект различных политических спекуляций — в политических процессах, как внутренних, так и внешних; в этой связи историю Церкви невозможно отделить от политической истории национальных государств и их объединений.
Коль скоро Церковь с момента своего возникновения участвовала в хозяйственной жизни общества и даже составила определенные идеологические взгляды на общественное хозяйство, история Церкви тесно соприкасается с историей народного хозяйства и историей экономических учений.
Церковь оказала непосредственное влияние на формирование национально-культурных особенностей различных христианских народов. Отсюда с необходимостью возникает взаимодействие историко-церковных и этнологических исследований.
История Церкви имеет глубокую связь с историей философии, в особенности с платонизмом, стоицизмом и неоплатонизмом. Церковный историк без знания греческой философии не поймет не только происхождение ересей, но и положительного церковно-богословского развития. Апологеты, ересеологи, александрийские учители (Клймент и Ориген), отцы и учители Церкви IV и V вв. — все они были обучены эллинским наукам, и прежде всего философии. Это благотворно отразилось не только на общем культурном уровне, но и на исследовании ими богословских истин, что оценил изменивший христианству император Юлиан, который запретил христианам посещение языческих школ.
История Церкви непосредственно связана и с историей религий, из которых некоторые были серьезными соперниками христианства (например, солярная религия Митры). Без знания истории религий нельзя понять ни распространения христианства, ни тех препятствий, которые возникали в процессе христианской проповеди, ни смысла христианских ересей (гностицизма, манихейства, арианства, несторианства, монофизитства, богомильства, ересей вальденсов и катаров и др.).
В своем развитии история Церкви непосредственно связана с рядом вспомогательных исторических дисциплин, общих для всего комплекса исторических наук: источниковедением; археологией; исторической географией; хронологией (что особенно важно для периода до 525 г., когда западный монах Дионисий Малый установил, хотя и не вполне точно, современное летосчисление — до этого времени существовали различные летосчисления: римское, египетское и другие; церковный историк сталкивается также с мусульманским, византийским летосчислениями и т. д.); метрологией (наука о мерах); эпиграфикой (наука, изучающая надписи на твердом материале); палеографией и археографией (науки, изучающие рукописи на папирусе, пергамене и бумаге, а также первопечатные книги, и разрабатывающие теорию и практику издания письменных источников с позиций организации публикаторской работы, выявления и сбора исторических памятников, разработки методов и способов публикации, выработки правил научно-критического издания источников и т. д.); текстологией; нумизматикой (наука, изучающая монеты); дипломатикой (от δίπλωμα — документ, сложенный вдвое; наука, помогающая определить род документа по внешнему виду); сфрагистикой (наука о печатях, которая выделилась из дипломатики; изучает восковые и — с момента изобретения испанцами в XVI в. — сургучные печати); ономастикой (или просопографией — наукой о собственных именах); правоведением (особенно важно для изучения взаимоотношений Церкви и государства); статистикой.
С другой стороны, адекватный историко-церковный анализ невозможен вне контакта с рядом дисциплин, относящихся к кругу богословских, на основе которых формируются специфические для истории Церкви вспомогательные исторические дисциплины: историческая литургика, история догматических учений, история канонического права, история христианского экономического учения.
Общая история Церкви - От зарождения Церкви к Реформации I-XV века - В 2 книгах - Книга 1 - Богословское и организационное становление Церкви I-III века
Составитель и ответственный редактор доктор экономических наук, профессор, архимандрит Филипп (Симонов)
Рецензенты:
доктор теологии, профессор кафедры истории Восточных Церквей Мюнстерского университета Т. Бремер (ФРГ),
кандидат философских наук, магистр богословия, профессор, заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Ю. Н. Митрофанов,
доктор исторических наук, профессор В. В. Керов
Издание осуществлено при поддержке Фонда имени Конрада Аденауэра.
М.: Издательский дом «Познание», 2022. — 464 с.: ил.
ISBN 978-5-6044876-1-7 ISBN 978-5-6044876-2-4 (Кн. 1)
Введение Объект, предмет и метод истории Церкви. Периодизация истории Церкви
- Объект, предмет и метод истории Церкви
- Христианская цивилизация
- Периодизация истории Церкви
Глава I Генезис Церкви: зарождение и распространение
- Исторические предпосылки христианства
- Земная Церковь: организационное и вероучительное оформление (Христос и первое христианское поколение)
- Распространение христианства в Римской империи
- Империя и христианство: гонения на христиан и их причины
Глава II Древняя Церковь: формирование богословия
- Христианские апологеты
- Развитие христианского богословия
- Ранние ереси и христианская ересеология
- Литургическое выражение богословия
Приложение
- Синхронистическая таблица правления епископов Римских, Константинопольских, Александрийских, Антиохийских и Иерусалимских (от основания кафедр) и правителей императорского Рима и Византии
Рекомендуемая литература и источники
- Обязательная литература
- Дополнительная литература
- Избранные публикации источников на русском языке
Принятые сокращения
Можно отличия этого издания узнать от истории под редакцией Филип Шафф?
ну... Олег, это же научный систематизированный труд историка в отличие от популярного изложения Ф. Шаффа и его продолжателей.