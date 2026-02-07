Общая история Церкви - Книга 1 - Богословское и организационное становление Церкви I-III века

История Церкви — одна из сторон развития человеческого общества; уже в силу этого она не может быть изолирована от всеобщей истории. Поскольку Церковь существует и развивается в различных географических пространствах, ее история становится непременной частью истории национальных государств. Церковь (в особенности с момента официального признания христианства частью идеологической системы Римской империи в 313 г.) участвовала— либо как активный элемент, либо как объект различных политических спекуляций — в политических процессах, как внутренних, так и внешних; в этой связи историю Церкви невозможно отделить от политической истории национальных государств и их объединений.

Коль скоро Церковь с момента своего возникновения участвовала в хозяйственной жизни общества и даже составила определенные идеологические взгляды на общественное хозяйство, история Церкви тесно соприкасается с историей народного хозяйства и историей экономических учений.

Церковь оказала непосредственное влияние на формирование национально-культурных особенностей различных христианских народов. Отсюда с необходимостью возникает взаимодействие историко-церковных и этнологических исследований.