В 2002 году американский генетик и антрополог Спенсер Уэллс опубликовал книгу «Путешествие человека: генетическая Одиссея» [Wells 2003]. В ней Уэллс подробно описал происхождение первых людей в Африке и их распространение по Евразии, Австралии и Америкам. Его исследование было основано на последнем на тот момент слове технологии, которое позволило генетикам проанализировать 13 генетических маркеров Y-хромосомы и на основании этого анализа проследить неизвестную до тех пор историю раннего человечества [Wells 2005]. Y-хромосома передаётся от отца к сыну, поэтому она не становится диффузной в ходе процесса генетической рекомбинации, когда каждый родитель вносит свой 50-процентный вклад в формирование ДНК ребёнка. Полезной для реконструирования древнего прошлого ДНК Y-хромосомы делает то, что она остаётся относительно стабильной в процессе передачи по наследству от поколения к поколению. Когда происходят изменения, чаще всего путём случайных мутаций, они оставляют след генетических маркеров, которые биологи могут использовать для того, чтобы проследить шаги человеческой эволюции обратно. Использовав этот метод генетического анализа, Уэллс заявил, что происхождение всех людей можно возвести к горстке смелых людей, которые воспользовались изменением климатических условий и мигрировали из Африки двумя основными волнами. Первая волна, согласно Уэллсу, имела место 60 000 лет назад, когда наши предки, двигаясь вдоль побережья Индийского океана, прибыли на Аравийский полуостров, Ближний Восток, Индию и, наконец, в Австралию. В ходе второй волны люди вышли из Африки примерно 45 тысяч лет назад, поселились на Ближнем Востоке, а затем, распавшись на группы меньшего размера, мигрировали в Индию, центральную Азию и Европу. Уэллс полагает, что холодные температуры и географическая изоляция сделали эти популяции намного более бледнокожими и малорослыми по сравнению с людьми, вышедшими из Африки. В итоге примерно 20 тысяч лет назад небольшая группа центральноазиатов мигрировала на север, в Сибирь и к Северному полярному кругу. Примерно через 5000 лет группа этих центральноазиатов, следуя за оленями, перешла по существовавшему на месте Берингова пролив перешейку в Северную Америку, тем самым положив начало туземному населению Северной и Южной Америки.

На основании книги «Путешествие человека» в 2003 году был снят получивший широкую популярность документальный фильм компании PBS. В нём Уэллс — человек с клубнично-красным цветом лица и голубыми глазами — повествует о своём генетическом открытии, объясняя, что, вопреки всем нашим физическим различиям, мы, в сущности, все являемся африканцами. На протяжении всего фильма последовательно проводится вписывание туземных народов в биогенетический нарратив об эволюционных шагах, предпринятых нашими предполагаемыми коллективными предками. «Путешествие человека» является в той же степени научным документальным фильмом, как и артефактом миссионерской проповеди, направленной на обращение в свою веру. В фильме ярко проявляются унаследованные концептуальные проблемы, формирующие стержневой аргумент настоящей книги: универсальные нарративы о становлении человека, созданные наукой Нового времени, происходят от христианских европейских традиций мысли и веры, скрывающих свои провинциальные истоки.

Теренс Кил - Божественные вариации - Как христианская мысль стала частью науки о происхождении рас

[пер. с англ. К. Меламуда]. — СПб.: Библиороссика, 2025. — 230 с. — (Серия «Современное религиоведение и теология» = «Contemporary Religious and Theological Studies»).

ISBN 978-5-90791853-5

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