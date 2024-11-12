Греки и евреи - Диалог в поколениях

Бурно развивающееся во всем мире направление гуманитарных исследований — ИУДАИКА — в России делает свои первые шаги. Комплексное изучение еврейской цивилизации как своеобразного явления мировой культуры было, конечно же, невозможным в годы советской власти. Более или менее дозволенными оставались лишь отдельные узко очерченные области: филология иврита, история Древнего Востока, кумрановедение. Огромные

пласты еврейской истории и литературы — эллинистической, средневековой, современной — оставались невостребованными российской наукой. Впрочем, это в какой-то мере соответствовало общему состоянию иудаики конца XIX — начала XX века, озабоченной в первую очередь реконструкцией первооснов, выявлением корней еврейской религии и культуры, очищением их от того, что считалось менее важным, менее заслуживающим внимания, — от «позднейших напластований».

Во второй половине XX века именно эти «напластования» — не корни, но плоды лишенной своей земли еврейской цивилизации, продолжающей плодоносить на почве других культур, — оказались в центре внимания ученых. Интерес к идеальным конструкциям, к гипотетической культуре изучаемых гебраистикой «гебров» если не сменился, то, по крайней мере, дополнился интересом к реальным евреям и к тому культурному контексту, в котором на протяжении двух тысячелетий читалась не только Библия, но и другие еврейские книги и в котором своеобразно преломлялись и переосмыслялись не только собственные традиции, но и займетвованные у господствующих над евреями народов обычаи, представлення и пристрастия. Если прежде символом еврейского вклада в общечеловеческую историю (в первую очередь — ставших общеизвестными этических и религиозных идей монотеизма) являлся Ветхий Завет, а все последующее развитие еврейской традиции рассматривалось как маргинальное, не получившее всеобщего признания и потому представляющее лишь узкоспециальный интерес, то сегодня — в рамках новой парадигмы гуманитарной науки — заслуживающей самого пристального внимания кажется именно маргинальность еврейской цивилизации, не имеющей своего постоянного жизненного пространства, пишущей свои тексты на полях, оставляемых ей великими цивилизациями Запада и Востока от далекой древности до наших дней, бережно хранящей и передающей эти записи из поколения в поколение.

Однако в России, как уже говорилось, иудаика делает лишь первые шаги. Препятствием к ее развитию является не только слабое знакомство российского научного сообщества с еврейскими источниками (большая часть их никогда не переводилась на русский язык, а наспех сделанные за последние десять лет переводы — в основном с английского — не могут восполнить этот пробел), но и жесткие междисциплинарные границы, не позволяющие объединить разрозненные усилия исследователей для комплексного изучения еврейской цивилизации, для постановки проблем, имеющих не только узкоспециальную, н о и широкую научную и человеческую значимость.