Для меня появление русского издания - большая честь. Я особенно благодарен Елене Майданович, взявшейся за нелегкое дело этого перевода; она справилась в задачей на высоком профессиональном уровне. Благодарю также Татьяну Викторову, отдавшую много времени и сил вычитыванию верстки и общей работе с текстом. Обе они посвятили себя нелегкой задаче - подготовить русский текст к изданию, и я глубоко им признателен. С самого начала проект курировал И. А. Чекан, который и является его инициатором. Организация, базирующаяся в США, «Religious Books for Russia», в частности, в лице Веры Бутеневой и покойной Софьи Куломзиной, любезно предоставила щедрую финансовую помощь, благодаря которой был осуществлен перевод. Всем этим друзьям и коллегам выражаю самую искреннюю благодарность. Пусть их труд и наши общие усилия послужат во славу Божию.

Эта книга, впервые переведенная на русский язык, стремится приобщить читателя к литературному явлению хиазма и предлагает множество примеров его использования, как в Священном Писании, так и гораздо шире. Надеюсь, что читатели ощутят поэтическую красоту хиастического строя, равно как его значение для определения «буквального смысла», которые стремился передать библейский автор.

В последнее время внимание библеистов, особенно в США, привлек один из самых многообещающих подходов к чтению и пониманию слова Божия в его записанной форме. Он включает так называемый «хиасти-ческий анализ». Этот подход выявляет в библейских текстах то, что можно бы назвать «концентричным параллелизмом». Библейские авторы -как и многие другие писатели от античности до нашего времени - строили свои литературные произведения не только как просто повествование. Они также развивали свою мысль концентрично, помещали основную тему в центр отрывка, а не в конец. Библейский текст, как любой другой письменный текст, как правило, развивается от начала к концу. Однако хиастические конструкции доносят до нас смысл посредством концентрического развертывания, которое ведет от краев (начала и конца) отдельного отрывка к середине, к «концептуальному центру». Если не уловить это движение, есть риск упустить большую часть богатого содержания данного места.

За последнее десятилетие ученые в традиционно православных странах стремительно осваивают результаты исследований своих собратий в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки. В России и Румынии, например, в расписание духовных семинарий включены курсы, посвященные современным формам библейских исследований, в том числе исторической, редакционной и повествовательной критике. Одновременно христиане в этих странах, наравне с христианами Запада, вновь открывают для себя значение и неоценимую важность герменевтических подходов к Священному Писанию, которые были разработаны Отцами Церкви в древности.

Джон Брек - Хиазм в Священном Писании

Μ.: Издательство Общедоступного Православного Университета, основанного протоиереем Александром Менем, 2004. — 352с.

ISBN 5-87507-275-Х

John Breck The Shape of Biblical Language Chiasmus in the Scriptures and Beyond

Перевод выполнен с издания St. Vladimir's Seminary press, New York, 1994

Перевод с английского: Елена Майданович

Джон Брек - Хиазм в Священном Писании - Содержание

Предисловие к русскому переводу

Предисловие

Признательность

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ - ХИАЗМ - КЛЮЧ К СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ

1. Новые направления в библейской критике

2. Хиастические формы: новое их раскрытие

3. Строй библейского языка

4. От синонимичного параллелизма к стилистической спирали: фактор «дополнения»

5.Значение хиазма

Примечания

ЧАСТЬ ВТОРАЯ - ХИАЗМ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

1.Синоптические повествования A.Исповедание веры Петра B.Искушение Христа C.Преображение D.Хождение по Галилейскому озеру E.Исцеление Вартимея

Примечания

2.Синоптические беседы A.Лука: гимны в повествованиях о детстве B.Построение Евангелия от Матфея и Нагорная проповедь C.Структуры Евангелия от Марка и «Малый Апокалипсис» Структура Евангелия от Марка D.Притчи Иисуса

Примечания

3.Евангелие от Иоанна А. Структура Евангелия. Гипотеза Герхарда B.Пролог C.Иоанн, гл. 6, и теория смещения D.Прощальная беседа и Логии о Духе-Утешителе E.Ин.21: заключительная часть Евангелия F.Дополнения: Книга Откровения Примечания

4. Послания апостола Павла A.1 -е Послание к Коринфянам B.Послание к Римлянам C.Послание к Филиппийцам D.Послание к Ефесянам

Примечания

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ - ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ХИАЗМА

1.Общий фон a) Рукописи Мертвого моря b) Ветхозаветные апокрифы c) Новозаветные апокрифы d) Мужи апостольские

2. Phos hilaron («Свете тихий»)

3. Kataxioson («Сподоби, Господи»)

4. Роман Сладкопевец: Kontakia

5. Иоанн Синайский: «Лествица, возводящая к небесам» .

6. Клеменс из Баркинга: «Житие святой Екатерины»

7. Русская религиозная поэзия: «Стихи духовные»

8. Хиазм в религиозной литературе XIX века

9. Хиазм сегодня

Примечания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ХИАЗМ - КЛЮЧ К ИСТОЛКОВАНИЮ

Примечания

ДОПОЛНЕНИЕ I

ДОПОЛНЕНИЕ II

Джон Брек - Хиазм в Священном Писании - Предисловие

В области библейских исследований в настоящее время постепенно происходят вполне революционные перемены. Последние несколько десятилетий небольшое число ученых занималось изучением строя или литературной структуры отдельных частей Библии, стремясь точнее и полнее определить вложенный в них авторами смысл. Захватывающие выводы их исследований, посвященных тому, как составлялись большие разделы Библии, обещают много новых открытий.

Уже давно признано, что авторы библейских книг прибегали к стилистическому приему под названием «хиазм»: литературной форме, состоящей из двух или более параллельных строк, выстроенных вокруг центральной темы. Лишь недавно стало ясно, что хиазм — одна из самых распространенных форм как в Ветхом, так и в Новом Завете; если проследить его наличие и соответствующим образом проанализировать, это открывает новые и полные значения перспективы для понимания того, что автор вкладывал в свой текст. Цель этой книги — познакомить читателя с этим приемом и показать, насколько он важен в деле библейских толкований. Усвоив законы, которым подчиняется хиазм, практически любой, кто хоть немного чуток к языку, сможет, читая Писание, достичь более глубокого удовлетворения и понимания. Те, кто подходит к тексту с верой, обнаружат, что благодаря стилистике библейского языка и красота и истина обретают большую выразительность.

В процессе творчества авторы библейских книг обоих Заветов обращались к многоразличным литературным формам. Повествовательный жанр служил для передачи событий и их последовательности. С другой стороны, для выражения страдания, печали, ликования или для передачи божественных обетовании или предостережений псалмопевцы, пророки и писатели-апостолы использовали целый ряд поэтических форм, которые на протяжении многих столетий были выработаны, главным образом, в среде семитских народов.

В большей части этих форм присутствовала некая симметрия, приводившая в стройность или «параллелизм» отдельные элементы литературного произведения. Древние иудеи развили этот прием, позднее получивший наименование parallelismus membrorum, который перешел и в Новый Завет, особенно в Евангелие и Послания Иоанна. Невозможно, читая псалмы или пророческие предречения, не ощутить гармоническую перекличку между строками. Добиваясь этого эффекта, автор, однако, преследует не только эстетические цели. Независимо от того, выражает ли вторая строка еврейского двустишья нечто синонимичное первой, или, напротив, противоположное ей, семантическое и синтаксическое соответствие между ними является специфичным и выразительным средством передачи авторского замысла. Это указывает, что форма в еврейской литературе в первую очередь функциональна: «строй» библейского отрывка играет существенную роль для передачи его содержания.

Литературоведы уделяли большое внимание характерным чертам еврейской литературной композиции; это оказалось ценным для библеис-тов и помогло им проникнуть в связь между стилем автора и его провозвестием, между строем библейских отрывков и их смыслом. Эти исследования побудили небольшое число специалистов сосредоточить особое внимание на «хиастических» структурах. Хиазм обычно определяют как обратный параллелизм («Красота — это истина / истина — красота»); к нему относились как к литературному коленцу, любопытному с точки зрения техники композиции, но малозначащему для труда экзегета. Однако по мере накопления результатов исследований становится все яснее, что хиазм — одна из наиболее распространенных и важных форм в обоих Заветах. И благодаря уникальности своей литературной конфигурации, основанной на обратном параллелизме в сочетании с концентричной, спиралевидной формой, он дает герменевтический ключ, незаменимый для правильного понимания библейских текстов.

Как это ни верно, следует сразу подчеркнуть, что одного стилистического анализа недостаточно. Для исчерпывающего и верного истолкования Писания требуются различные дополнительные подходы, в том числе и то, что называют критикой форм, редакций и жанров, в совокупности с проникновением в текст, зависящим от динамики читательского отклика, и структурализмом. В той мере, в какой некоторые из этих методов касаются нашего предмета, они вкратце рассмотрены в первой части, но наш труд сосредоточен, главным образом, на самом феномене хиазма и пользе хиастического анализа: он и упрощает кропотливое дело библейской экзегезы, и придает ей большую точность.

Таким образом, цель следующих глав двояка: показать широкое распространение хиазма не только в еврейском и христианском каноне, но также и в более поздней религиозной и светской литературе; и выделить отличительные особенности этого приема, который приводит к тому пониманию текста, какое вкладывал в него автор. Многие библейские тексты написаны согласно законам этой древней и распространенной литературной формы; этот факт до сих пор не был учтен в достаточной мере.

Чтобы читать Слово Божие с полным пониманием, следует читать его согласно тем принципам, по каким оно писалось. Цель нашего исследования — прояснить эти принципы и, таким образом, дать введение и руководство к «хиастическому» прочтению Писания.