Брекар - Все игры, в которые играют люди
Книга Франс Брекар и Лори Хоукс представляет собой развернутое введение в транзактный анализ — психологическую систему, созданную Эриком Берном и развитую последующими поколениями транзакционистов. Авторы последовательно объясняют, как потребность в признании, жизненные позиции, эго-состояния Родителя, Взрослого и Ребенка, различные типы транзакций, психологические игры, симбиотические отношения, привычные чувства и жизненные сценарии формируют поведение человека. Теория постоянно переводится на язык конкретных жизненных ситуаций: через историю Пьера и Шарлотты, их семьи, друзей и коллег читатель наблюдает, как одни и те же психологические механизмы проявляются в браке, воспитании детей, профессиональном общении, дружбе, конфликтах и отношении человека к самому себе.
Однако книга значительно шире популярного изложения знаменитых идей Берна об «играх». Ее структура отражает развитие самого транзактного анализа: от теории коммуникации авторы переходят к теории формирования личности, исследуя ранние потребности ребенка, происхождение жизненных позиций, структурные эго-состояния, эмоциональные паттерны, сценарные предписания, драйверы, тупики и межпоколенческую передачу семейного опыта. Завершающая часть показывает использование транзактного анализа в психотерапии, образовании, организациях, консультировании и групповой работе. Центральной целью становится автономия — способность осознавать происходящее здесь и сейчас, свободнее выбирать свое поведение и постепенно выходить из автоматически повторяющихся сценариев. Благодаря сочетанию теоретических моделей, многочисленных примеров, схем, диагностических вопросов и упражнений книга может служить как систематическим введением в транзактный анализ, так и практическим руководством по исследованию собственных способов общения и жизненных установок.
Брекар Франс – Все игры, в которые играют люди – Большая книга по транзактному анализу
М.: Эксмо, 2026. — 480 с. — (Легенды психологии. Эрик Берн).
ISBN 978-5-04-225494-9
Брекар Франс – Все игры, в которые играют люди – Содержание
Введение
Галерея действующих лиц
Часть 1. Открываем транзактный анализ и теорию коммуникации
Глава 1. Знаки внимания
Глава 2. Жизненные позиции. Какими вы видите самих себя?
Глава 3. Эго-состояния. Вы Взрослый, Родитель или Ребенок?
Глава 4. Транзакции. Как вы общаетесь?
Глава 5. Симбиоз и слияние. Вы — это вы? Или часть другого?
Глава 6. Игнорирование. Каковы ваши слепые зоны?
Глава 7. Настоящие и паразитные чувства. Как вы воспринимаете определенные вещи?
Глава 8. Психологические игры. Что происходит, когда все идет не так?
Глава 9. Структурирование времени. Что вы делаете со своим временем?
Глава 10. Жизненный сценарий. Как ситуации повторяются?
Глава 11. Драйверы и типы личности. А какой тип у вас?
Часть 2. Овладение транзактным анализом, теория развития
Глава 12. Основные потребности в начале жизни
Глава 13. Формирование жизненных позиций. Как мы строим наше видение мира
Глава 14. Структурные эго-состояния. Как мы становимся Родителем, Взрослым, Ребенком?
Глава 15. Формирование эмоций. Как мы учимся чувствовать?
Глава 16. Симбиоз и игнорирование. Когда мы застреваем
Глава 17. Генезис жизненного сценария. Как пишется наша история
Глава 18. Тупики. Когда мы чувствуем себя заблокированными
Глава 19. Культурные и межпоколенческие сценарии. Отпечатки среды и предков
Часть 3. Применение транзактного анализа на практике
Глава 20. Контракты. Давайте договоримся
Глава 21. Групповой процесс. Важность работы в группе
Глава 22. Психотерапевтическое поле. Потребность в жизненной поддержке
Глава 23. Образовательное поле. Трудности в обучении
Глава 24. Организационное поле. Нелегко тут у вас работать
Глава 25. Поле сопровождения. Потребность в квалифицированном совете
Глава 26. Автономия. И конечная цель?
Историческая справка и институции
Благодарности
Библиография
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