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Брекар - Все игры, в которые играют люди

Брекар - Все игры, в которые играют люди
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Educational

Книга Франс Брекар и Лори Хоукс представляет собой развернутое введение в транзактный анализ — психологическую систему, созданную Эриком Берном и развитую последующими поколениями транзакционистов. Авторы последовательно объясняют, как потребность в признании, жизненные позиции, эго-состояния Родителя, Взрослого и Ребенка, различные типы транзакций, психологические игры, симбиотические отношения, привычные чувства и жизненные сценарии формируют поведение человека. Теория постоянно переводится на язык конкретных жизненных ситуаций: через историю Пьера и Шарлотты, их семьи, друзей и коллег читатель наблюдает, как одни и те же психологические механизмы проявляются в браке, воспитании детей, профессиональном общении, дружбе, конфликтах и отношении человека к самому себе.

Однако книга значительно шире популярного изложения знаменитых идей Берна об «играх». Ее структура отражает развитие самого транзактного анализа: от теории коммуникации авторы переходят к теории формирования личности, исследуя ранние потребности ребенка, происхождение жизненных позиций, структурные эго-состояния, эмоциональные паттерны, сценарные предписания, драйверы, тупики и межпоколенческую передачу семейного опыта. Завершающая часть показывает использование транзактного анализа в психотерапии, образовании, организациях, консультировании и групповой работе. Центральной целью становится автономия — способность осознавать происходящее здесь и сейчас, свободнее выбирать свое поведение и постепенно выходить из автоматически повторяющихся сценариев. Благодаря сочетанию теоретических моделей, многочисленных примеров, схем, диагностических вопросов и упражнений книга может служить как систематическим введением в транзактный анализ, так и практическим руководством по исследованию собственных способов общения и жизненных установок.

Брекар Франс – Все игры, в которые играют люди – Большая книга по транзактному анализу

М.: Эксмо, 2026. — 480 с. — (Легенды психологии. Эрик Берн).

ISBN 978-5-04-225494-9

Брекар Франс – Все игры, в которые играют люди – Содержание

  • Введение

  • Галерея действующих лиц

  • Часть 1. Открываем транзактный анализ и теорию коммуникации

    • Глава 1. Знаки внимания

    • Глава 2. Жизненные позиции. Какими вы видите самих себя?

    • Глава 3. Эго-состояния. Вы Взрослый, Родитель или Ребенок?

    • Глава 4. Транзакции. Как вы общаетесь?

    • Глава 5. Симбиоз и слияние. Вы — это вы? Или часть другого?

    • Глава 6. Игнорирование. Каковы ваши слепые зоны?

    • Глава 7. Настоящие и паразитные чувства. Как вы воспринимаете определенные вещи?

    • Глава 8. Психологические игры. Что происходит, когда все идет не так?

    • Глава 9. Структурирование времени. Что вы делаете со своим временем?

    • Глава 10. Жизненный сценарий. Как ситуации повторяются?

    • Глава 11. Драйверы и типы личности. А какой тип у вас?

  • Часть 2. Овладение транзактным анализом, теория развития

    • Глава 12. Основные потребности в начале жизни

    • Глава 13. Формирование жизненных позиций. Как мы строим наше видение мира

    • Глава 14. Структурные эго-состояния. Как мы становимся Родителем, Взрослым, Ребенком?

    • Глава 15. Формирование эмоций. Как мы учимся чувствовать?

    • Глава 16. Симбиоз и игнорирование. Когда мы застреваем

    • Глава 17. Генезис жизненного сценария. Как пишется наша история

    • Глава 18. Тупики. Когда мы чувствуем себя заблокированными

    • Глава 19. Культурные и межпоколенческие сценарии. Отпечатки среды и предков

  • Часть 3. Применение транзактного анализа на практике

    • Глава 20. Контракты. Давайте договоримся

    • Глава 21. Групповой процесс. Важность работы в группе

    • Глава 22. Психотерапевтическое поле. Потребность в жизненной поддержке

    • Глава 23. Образовательное поле. Трудности в обучении

    • Глава 24. Организационное поле. Нелегко тут у вас работать

    • Глава 25. Поле сопровождения. Потребность в квалифицированном совете

    • Глава 26. Автономия. И конечная цель?

  • Историческая справка и институции

  • Благодарности

  • Библиография

Views 64
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2026
Author brat lexmak
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