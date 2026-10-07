Брекар - Все игры, в которые играют люди

Книга Франс Брекар и Лори Хоукс представляет собой развернутое введение в транзактный анализ — психологическую систему, созданную Эриком Берном и развитую последующими поколениями транзакционистов. Авторы последовательно объясняют, как потребность в признании, жизненные позиции, эго-состояния Родителя, Взрослого и Ребенка, различные типы транзакций, психологические игры, симбиотические отношения, привычные чувства и жизненные сценарии формируют поведение человека. Теория постоянно переводится на язык конкретных жизненных ситуаций: через историю Пьера и Шарлотты, их семьи, друзей и коллег читатель наблюдает, как одни и те же психологические механизмы проявляются в браке, воспитании детей, профессиональном общении, дружбе, конфликтах и отношении человека к самому себе.

Однако книга значительно шире популярного изложения знаменитых идей Берна об «играх». Ее структура отражает развитие самого транзактного анализа: от теории коммуникации авторы переходят к теории формирования личности, исследуя ранние потребности ребенка, происхождение жизненных позиций, структурные эго-состояния, эмоциональные паттерны, сценарные предписания, драйверы, тупики и межпоколенческую передачу семейного опыта. Завершающая часть показывает использование транзактного анализа в психотерапии, образовании, организациях, консультировании и групповой работе. Центральной целью становится автономия — способность осознавать происходящее здесь и сейчас, свободнее выбирать свое поведение и постепенно выходить из автоматически повторяющихся сценариев. Благодаря сочетанию теоретических моделей, многочисленных примеров, схем, диагностических вопросов и упражнений книга может служить как систематическим введением в транзактный анализ, так и практическим руководством по исследованию собственных способов общения и жизненных установок.

Брекар Франс – Все игры, в которые играют люди – Большая книга по транзактному анализу

М.: Эксмо, 2026. — 480 с. — (Легенды психологии. Эрик Берн).

ISBN 978-5-04-225494-9

Брекар Франс – Все игры, в которые играют люди – Содержание