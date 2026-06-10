Синек - Найди свое «Почему?»
Самореализация — это право, а не привилегия: книга исходит из убеждения, что человек способен не просто выполнять работу, а переживать ее как осмысленный вклад в нечто большее, чем он сам. Синек, Мид и Докер предлагают практический путь к обнаружению личного или коллективного «ПОЧЕМУ» — глубокой цели, причины или убеждения, из которого рождаются энергия, устойчивость, доверие и способность вдохновлять других.
«Найди свое “Почему?”» продолжает идеи книги «Начни с “Почему?”», но переводит их из области концепции в область упражнения, разговора и организационной практики. Авторы показывают, как через истории прошлого, повторяющиеся мотивы, формулу вклада и влияния, работу с партнером или фасилитатором можно сформулировать свое предназначение и затем воплотить его в конкретных действиях, ценностях, решениях и коммуникации.
Синек Саймон, Мид Дэвид, Докер Питер – Найди свое «Почему?» – Практическое руководство по поиску цели
Пер. с англ. Д.А. Шалаевой. – М.: Эксмо, 2018. – 192 с. – (Top Business Awards).
ISBN 978-5-04-089739-1
Синек Саймон, Мид Дэвид, Докер Питер – Найди свое «Почему?» – Содержание
Предисловие
Глава 1. Начни с вопроса «Почему?»
Глава 2. Найди свое «ПОЧЕМУ»
Глава 3. Поиск индивидуального ПОЧЕМУ
Глава 4. Поиски групповых «почему»: племенной подход
Глава 5. Поиск группового ПОЧЕМУ
Глава 6. Определи свое КАК
Глава 7. Отстаивай свою позицию. Делай то, в чем ты убежден
Приложение 1. Голоса первооткрывателей
Приложение 2. Партнерские советы для поиска индивидуального ПОЧЕМУ
Приложение 3. Советы ведущему тренинга по поиску коллективного ПОЧЕМУ
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