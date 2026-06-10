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Синек - Найди свое «Почему?»

Синек - Найди свое «Почему?»
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Educational
Series Top Business Awards (1 book)

Самореализация — это право, а не привилегия: книга исходит из убеждения, что человек способен не просто выполнять работу, а переживать ее как осмысленный вклад в нечто большее, чем он сам. Синек, Мид и Докер предлагают практический путь к обнаружению личного или коллективного «ПОЧЕМУ» — глубокой цели, причины или убеждения, из которого рождаются энергия, устойчивость, доверие и способность вдохновлять других.

«Найди свое “Почему?”» продолжает идеи книги «Начни с “Почему?”», но переводит их из области концепции в область упражнения, разговора и организационной практики. Авторы показывают, как через истории прошлого, повторяющиеся мотивы, формулу вклада и влияния, работу с партнером или фасилитатором можно сформулировать свое предназначение и затем воплотить его в конкретных действиях, ценностях, решениях и коммуникации.

Синек Саймон, Мид Дэвид, Докер Питер – Найди свое «Почему?» – Практическое руководство по поиску цели

Пер. с англ. Д.А. Шалаевой. – М.: Эксмо, 2018. – 192 с. – (Top Business Awards).
ISBN 978-5-04-089739-1

Синек Саймон, Мид Дэвид, Докер Питер – Найди свое «Почему?» – Содержание

  1. Предисловие

  2. Глава 1. Начни с вопроса «Почему?»

  3. Глава 2. Найди свое «ПОЧЕМУ»

  4. Глава 3. Поиск индивидуального ПОЧЕМУ

  5. Глава 4. Поиски групповых «почему»: племенной подход

  6. Глава 5. Поиск группового ПОЧЕМУ

  7. Глава 6. Определи свое КАК

  8. Глава 7. Отстаивай свою позицию. Делай то, в чем ты убежден

  9. Приложение 1. Голоса первооткрывателей

  10. Приложение 2. Партнерские советы для поиска индивидуального ПОЧЕМУ

  11. Приложение 3. Советы ведущему тренинга по поиску коллективного ПОЧЕМУ

  12. Указатель

Views 44
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Added 10.06.2026
Author brat Vadim
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 7 hours ago
Благодарю.

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