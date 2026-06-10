Синек - Найди свое «Почему?»

Самореализация — это право, а не привилегия: книга исходит из убеждения, что человек способен не просто выполнять работу, а переживать ее как осмысленный вклад в нечто большее, чем он сам. Синек, Мид и Докер предлагают практический путь к обнаружению личного или коллективного «ПОЧЕМУ» — глубокой цели, причины или убеждения, из которого рождаются энергия, устойчивость, доверие и способность вдохновлять других.

«Найди свое “Почему?”» продолжает идеи книги «Начни с “Почему?”», но переводит их из области концепции в область упражнения, разговора и организационной практики. Авторы показывают, как через истории прошлого, повторяющиеся мотивы, формулу вклада и влияния, работу с партнером или фасилитатором можно сформулировать свое предназначение и затем воплотить его в конкретных действиях, ценностях, решениях и коммуникации.

Синек Саймон, Мид Дэвид, Докер Питер – Найди свое «Почему?» – Практическое руководство по поиску цели

Пер. с англ. Д.А. Шалаевой. – М.: Эксмо, 2018. – 192 с. – (Top Business Awards).

ISBN 978-5-04-089739-1

Синек Саймон, Мид Дэвид, Докер Питер – Найди свое «Почему?» – Содержание