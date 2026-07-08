Диянова - Психология личности

Учебное пособие посвящено фундаментальным проблемам психологии личности, закономерностям и ключевым механизмам ее развития в онтогенезе и филогенезе. Авторы предлагают глубокий теоретический анализ, позволяющий разграничить и осмыслить сложнейшие антропологические категории индивида, личности и индивидуальности. В книге подробно рассматриваются базовые понятия саморегуляции, различные подходы к исследованию мотивационной сферы, а также специфика эмоционально-волевых процессов как высших регуляторов человеческого поведения.

Особое внимание уделено критическому разбору ведущих мировых и отечественных психологических школ, включая психоанализ, бихевиоризм, гуманистическую и экзистенциальную психологию. Через призму деятельностного подхода авторы раскрывают смысл как базовую единицу анализа личности, исследуют структуру самосознания и показывают роль внутренних ценностных конфликтов в духовном и душевном становлении человека. Издание снабжено глоссарием и методическими материалами, что делает его ценным ресурсом для студентов гуманитарных специальностей, теологов и пастырей.

Диянова З. В., Щеголева Т. М. – Психология личности – Закономерности и механизмы развития личности

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 154 с. – (Высшее образование).

ISBN 978-5-534-16263-9

Диянова З. В., Щеголева Т. М. – Психология личности – Содержание

Введение

Индивид. Личность. Индивидуальность

1.1. Индивид и индивидные свойства человека

1.2. Личность как psychic образование

1.3. Индивидуальность как форма функционирования личности

Мотивация как интегральное образование личности

2.1. Потребности и мотивы личности

2.2. Цели и ценности как регуляторы поведения личности

2.3. Психодинамические концепции мотивации

Эмоционально-волевые процессы и развитие личности

3.1. Роль эмоций в развитии личности

3.2. Воля как высший уровень саморегуляции личности

Проблема развития личности в психологии

4.1. Проблема развития личности в отечественной психологии

4.2. Психоанализ и проблема развития личности

4.3. Представления о развитии личности в бихевиоризме и диспозициональном направлении

4.4. Проблема развития личности в гуманистической психологии

4.5. Flex-концепция развития личности в экзистенциальной психологии

Механизмы развития личности

5.1. Смысл как единица анализа личности

5.2. Смысловые образования, их роль в развитии личности

5.3. Самосознание, его основные образующие

5.4. Конфликтный смысл «Я» как механизм развития личности