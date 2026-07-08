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Диянова - Психология личности

Диянова - Психология личности
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Educational
Series Высшее образование (9 books)

Учебное пособие посвящено фундаментальным проблемам психологии личности, закономерностям и ключевым механизмам ее развития в онтогенезе и филогенезе. Авторы предлагают глубокий теоретический анализ, позволяющий разграничить и осмыслить сложнейшие антропологические категории индивида, личности и индивидуальности. В книге подробно рассматриваются базовые понятия саморегуляции, различные подходы к исследованию мотивационной сферы, а также специфика эмоционально-волевых процессов как высших регуляторов человеческого поведения.

Особое внимание уделено критическому разбору ведущих мировых и отечественных психологических школ, включая психоанализ, бихевиоризм, гуманистическую и экзистенциальную психологию. Через призму деятельностного подхода авторы раскрывают смысл как базовую единицу анализа личности, исследуют структуру самосознания и показывают роль внутренних ценностных конфликтов в духовном и душевном становлении человека. Издание снабжено глоссарием и методическими материалами, что делает его ценным ресурсом для студентов гуманитарных специальностей, теологов и пастырей.

Диянова З. В., Щеголева Т. М. – Психология личности – Закономерности и механизмы развития личности

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 154 с. – (Высшее образование).
ISBN 978-5-534-16263-9

Диянова З. В., Щеголева Т. М. – Психология личности – Содержание

  • Введение

  1. Индивид. Личность. Индивидуальность

  • 1.1. Индивид и индивидные свойства человека

  • 1.2. Личность как psychic образование

  • 1.3. Индивидуальность как форма функционирования личности

  1. Мотивация как интегральное образование личности

  • 2.1. Потребности и мотивы личности

  • 2.2. Цели и ценности как регуляторы поведения личности

  • 2.3. Психодинамические концепции мотивации

  1. Эмоционально-волевые процессы и развитие личности

  • 3.1. Роль эмоций в развитии личности

  • 3.2. Воля как высший уровень саморегуляции личности

  1. Проблема развития личности в психологии

  • 4.1. Проблема развития личности в отечественной психологии

  • 4.2. Психоанализ и проблема развития личности

  • 4.3. Представления о развитии личности в бихевиоризме и диспозициональном направлении

  • 4.4. Проблема развития личности в гуманистической психологии

  • 4.5. Flex-концепция развития личности в экзистенциальной психологии

  1. Механизмы развития личности

  • 5.1. Смысл как единица анализа личности

  • 5.2. Смысловые образования, их роль в развитии личности

  • 5.3. Самосознание, его основные образующие

  • 5.4. Конфликтный смысл «Я» как механизм развития личности

  • Заключение

  • Глоссарий

  • Используемая литература

  • Рекомендуемая литература

  • Новые издания по дисциплине «Психология личности» и смежным дисциплинам

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Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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