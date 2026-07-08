Диянова - Психология личности
Учебное пособие посвящено фундаментальным проблемам психологии личности, закономерностям и ключевым механизмам ее развития в онтогенезе и филогенезе. Авторы предлагают глубокий теоретический анализ, позволяющий разграничить и осмыслить сложнейшие антропологические категории индивида, личности и индивидуальности. В книге подробно рассматриваются базовые понятия саморегуляции, различные подходы к исследованию мотивационной сферы, а также специфика эмоционально-волевых процессов как высших регуляторов человеческого поведения.
Особое внимание уделено критическому разбору ведущих мировых и отечественных психологических школ, включая психоанализ, бихевиоризм, гуманистическую и экзистенциальную психологию. Через призму деятельностного подхода авторы раскрывают смысл как базовую единицу анализа личности, исследуют структуру самосознания и показывают роль внутренних ценностных конфликтов в духовном и душевном становлении человека. Издание снабжено глоссарием и методическими материалами, что делает его ценным ресурсом для студентов гуманитарных специальностей, теологов и пастырей.
Диянова З. В., Щеголева Т. М. – Психология личности – Закономерности и механизмы развития личности
2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 154 с. – (Высшее образование).
ISBN 978-5-534-16263-9
Диянова З. В., Щеголева Т. М. – Психология личности – Содержание
Введение
Индивид. Личность. Индивидуальность
1.1. Индивид и индивидные свойства человека
1.2. Личность как psychic образование
1.3. Индивидуальность как форма функционирования личности
Мотивация как интегральное образование личности
2.1. Потребности и мотивы личности
2.2. Цели и ценности как регуляторы поведения личности
2.3. Психодинамические концепции мотивации
Эмоционально-волевые процессы и развитие личности
3.1. Роль эмоций в развитии личности
3.2. Воля как высший уровень саморегуляции личности
Проблема развития личности в психологии
4.1. Проблема развития личности в отечественной психологии
4.2. Психоанализ и проблема развития личности
4.3. Представления о развитии личности в бихевиоризме и диспозициональном направлении
4.4. Проблема развития личности в гуманистической психологии
4.5. Flex-концепция развития личности в экзистенциальной психологии
Механизмы развития личности
5.1. Смысл как единица анализа личности
5.2. Смысловые образования, их роль в развитии личности
5.3. Самосознание, его основные образующие
5.4. Конфликтный смысл «Я» как механизм развития личности
Заключение
Глоссарий
Используемая литература
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