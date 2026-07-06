Козлов - Служители языческого культа

В истории восточных славян остается еще немало белых пятен. В частности, полной загадкой для нынешней гуманитарной науки остаются многие детали функционирования такого основополагающего компонента восточнославянского языческого культа, как древнерусское жречество. Между тем, древнерусские жрецы на протяжении многих столетий играли важную роль не только в культурной и религиозной жизни наших предков, но и активно вмешивались в политическую жизнь Древней Руси, зачастую разделяя государственную власть с местными князьями.

Несомненно, принятие Древней Русью православия благотворно повлияло на социально-экономическое, культурное и политическое развитие восточнославянского этноса. Фактически, именно христианство восточного образца помогло князю Владимиру превратить конгломерат племенных союзов в мощную державу с сильной центральной властью. Не поддается никакому сомнению и определяющая роль православной церкви в развитии многих ремесел и письменности в восточнославянских землях.

Козлов Михаил - Служители языческого культа в религиозной и политической жизни восточных славян (ІХ-ХІ века)

монография

Москва: ИНФРА-М, 2023, 173 с.

Серия "Научная мысль"

ISBN 978-5-16-108173-0

Козлов Михаил - Служители языческого культа в религиозной и политической жизни восточных славян (ІХ-ХІ века) - Содержание

Предисловие

Глава 1. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ

1.1. Историография проблемы

1.2. Источниковедческая база исследования

Глава 2. ИНСТИТУТ ДРЕВНЕРУССКОГО ЖРЕЧЕСТВА

2.1. Древнерусские жрецы: понятие и функции. Основные кланы восточнославянских служителей языческого культа

2.2. Иерархия древнерусских служителей языческого культа

2.3. Жреческий устав

2.4. Источники содержания древнерусских святилищ и служителей языческого культа

Глава 3. ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ СЛУЖИТЕЛИ ЯЗЫЧЕСКОГО КУЛЬТА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IX - КОНЦАХ ВЕКА

3.1. Система государственного управления в киевских землях IX - начала X века

3.2. Противостояние древнерусских правителей и служителей языческого культа в период правления первых восточнославянских князей

3.3. Усиление княжеской власти в эпоху правления Игоря и Ольги

3.4. Языческая реакция 60-70-х годов X века

3.6. Служители языческого культа в эпоху правления князя Ярополка Святославича

3.7. Служители языческого культа в эпоху религиозных реформ князя Владимира

Заключение

Список использованной литературы

Монографии, научные сборники, статьи