Огромная тень проплывает под поверхностью ледяно-голубого Гренландского моря. Великанша длиной шесть-семь метров никуда не спешит. Максимальная скорость ее движения — 2,7 километра в час.

По латыни она называется Somniosus microcephalus, если перевести дословно — «лунатик с маленьким мозгом». Русское имя у нее гораздо скучнее — гренландская полярная акула. По латинскому наименованию видно, что эта акула не отличается ни скоростью, ни особой одаренностью. Тем не менее в ее желудке находили останки морских котиков, северных оленей и даже полярных медведей.

Наша мистическая подруга никуда не торопится, ведь времени у нее навалом. В те времена, когда затонул «Титаник», ей было уже 286 лет. А в период основания США она была старше любого из живших на тот момент людей. Сегодня ей уже 390 лет. И ученые считают, что она проживет еще не менее 100 лет. Нельзя сказать, что гренландская акула ведет абсолютно беззаботный образ жизни. В ее глазах обитает паразит-светлячок, который постепенно лишает ее зрения.

К тому же, несмотря на ее впечатляющие размеры, у нее, как и у всех непромысловых рыб, есть по крайней мере один враг — исландцы, рацион которых едва ли не целиком состоит из рыбы. Мясо гренландской акулы содержит такое количество ядовитого триметиламиноксида, что человек, съевший его, испытывает сильнейшее головокружение — «акулье опьянение». Но исландцы все же нашли способ справиться с этой проблемой.

пер. с датского Алены Юченковой.

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 272 с.

ISBN 978-5-00195-252-7

Никлас Брендборг – Загадка нестареющей медузы - Содержание

Оглавление

Предисловие

Введение. Фонтан молодости 12

Часть 1. Рекордсмены в природе

Книга рекордов долгожительства

Солнце, пальмы и вечная жизнь

Почему значение генов не стоит преувеличивать

Так ли здорово жить вечно?

Часть 2. Открытия ученых

Часы, способные предсказать, до какого возраста вы доживете

Что нас не убивает, то… продлевает нам жизнь

Поедая самих себя

Зомби-клетки и как от них спастись

Запасные детали биологии

И сольются двое воедино

Крупные умирают первыми

Тайна острова Пасхи

Наши собаки заслуживают вечной жизни

Доноры крови живут дольше

Мытье рук в исторической перспективе

Температура и простуда могут преследовать вас всю жизнь

Часть 3. Полезные советы

Голодайте на здоровье

Алкоголь в небольших количествах не вреден

То, что вы едите… влияет на то, как вы стареете

Чем дальше вы бежите, тем дольше вы живете

Самое вкусное — напоследок

Источники

Об авторе