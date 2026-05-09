Брендборг - Загадка нестареющей медузы

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Health

Огромная тень проплывает под поверхностью ледяно-голубого Гренландского моря. Великанша длиной шесть-семь метров никуда не спешит. Максимальная скорость ее движения — 2,7 километра в час.

По латыни она называется Somniosus microcephalus, если перевести дословно — «лунатик с маленьким мозгом». Русское имя у нее гораздо скучнее — гренландская полярная акула. По латинскому наименованию видно, что эта акула не отличается ни скоростью, ни особой одаренностью. Тем не менее в ее желудке находили останки морских котиков, северных оленей и даже полярных медведей.

Наша мистическая подруга никуда не торопится, ведь времени у нее навалом. В те времена, когда затонул «Титаник», ей было уже 286 лет. А в период основания США она была старше любого из живших на тот момент людей. Сегодня ей уже 390 лет. И ученые считают, что она проживет еще не менее 100 лет. Нельзя сказать, что гренландская акула ведет абсолютно беззаботный образ жизни. В ее глазах обитает паразит-светлячок, который постепенно лишает ее зрения.

К тому же, несмотря на ее впечатляющие размеры, у нее, как и у всех непромысловых рыб, есть по крайней мере один враг — исландцы, рацион которых едва ли не целиком состоит из рыбы. Мясо гренландской акулы содержит такое количество ядовитого триметиламиноксида, что человек, съевший его, испытывает сильнейшее головокружение — «акулье опьянение». Но исландцы все же нашли способ справиться с этой проблемой.

Никлас Брендборг – Загадка нестареющей медузы

пер. с датского Алены Юченковой.

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 272 с.

ISBN 978-5-00195-252-7

Никлас Брендборг – Загадка нестареющей медузы - Содержание

Оглавление

Предисловие

Введение. Фонтан молодости 12

Часть 1. Рекордсмены в природе

  • Книга рекордов долгожительства

  • Солнце, пальмы и вечная жизнь

  • Почему значение генов не стоит преувеличивать

  • Так ли здорово жить вечно?

Часть 2. Открытия ученых

  • Часы, способные предсказать, до какого возраста вы доживете

  • Что нас не убивает, то… продлевает нам жизнь

  • Поедая самих себя

  • Зомби-клетки и как от них спастись

  • Запасные детали биологии

  • И сольются двое воедино

  • Крупные умирают первыми

  • Тайна острова Пасхи

  • Наши собаки заслуживают вечной жизни

  • Доноры крови живут дольше

  • Мытье рук в исторической перспективе

  • Температура и простуда могут преследовать вас всю жизнь

Часть 3. Полезные советы

  • Голодайте на здоровье

  • Алкоголь в небольших количествах не вреден

  • То, что вы едите… влияет на то, как вы стареете

  • Чем дальше вы бежите, тем дольше вы живете

  • Самое вкусное — напоследок

Источники

Об авторе

Comments (2 comments)

zalservik 5 hours ago
Благодарю.
Avel 23 hours ago
Большое спасибо!

