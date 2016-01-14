Святость для вас и для меня - это не зрелость, а чистота: чистое сердце, наполненное непорочной, нежной и постоянной любовью к Богу и человеку.

В Южной Америке есть растение, которое называется кувшинка.

На его стебле, позади каждого листа находится небольшая чашеобразная емкость, всегда наполненная водой. Когда она маленькая, она наполнена, и по мере своего роста она остается полной, и когда достигает зрелости, она также полная.

Это поясняет святость. Все, о чем просит Бог, - это необходимость очистить сердце от греха и наполнить его любовью, будь то нежное сердце маленького ребенка со слабыми силами любви, или взрослого человека, или сердце старца.

Вот это и есть святость, только это, ни больше, ни меньше.

Самуэль Логан Брэнгл – Путь святости

Санкт-Петербург: Библия для всех –Армия спасения, 1994 г. — 50 с.

ISBN 5-7454-0024-2

Самуэль Логан Брэнгл – Путь святости - Содержание

ГЛАВА I ЧТО ТАКОЕ СВЯТОСТЬ?

ГЛАВА II ПОЧЕМУ НАМ СЛЕДУЕТ БЫТЬ СВЯТЫМИ?

ГЛАВА III КАК ОБРЕСТИ СВЯТОСТЬ?

ГЛАВА IV KОГДA МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ОСВЯЩЕНЫ?

ГЛАВА V СВЯТОСТЬ - СЛУЖЕНИЕ ЛЮБВИ

ГЛАВА VI СВЯТОСТЬ И ОСВЯЩЕНИЕ ТЕЛА

ГЛАВА VII СВЯТОСТЬ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

ГЛАВА VIII СВЯТОСТЬ И СМИРЕНИЕ

ГЛАВА IХ КАК СОХРАНИТЬ СВЯТОСТЬ?

ГЛАВА X СВЯТОСТЬ И БОРЬБА ЗА ДУШИ

ГЛАВА ХI СВЯТОСТЬ И ТРЕВОГА

ГЛАВА XII СВЯТОСТЬ И ДОЛГ

ГЛАВА XIII СВЯТОСТЬ И МОЛИТВА

Самуэль Логан Брэнгл – Путь святости - ГЛАВА I - ЧТО ТАКОЕ СВЯТОСТЬ?

Много лет назад, до того, как родились молодые люди, для которых написана эта книга, одна девушка задала мне вопрос: «Что такое освящение или святость, о которой так много говорят люди?»

Ее вопрос удивил и даже озадачил меня, но я собрался с силами и спросил: «У тебя плохой характер?» «Да, - ответила она, - мой характер, как вулкан»!

«Освящение» - сказал я, - это то, когда ты усмиряешь свой характер». Такое определение заставило ее задуматься и было ей на пользу. Но едва ли оно было точным. Если бы я сказал: «Освящение - это очищение нашего греховного характера и наполнение сердца любовью к Богу и человеку», это было бы так. Ибо освящение, святость, в нашем понимании, - означает быть подобным Богу, ибо Он свят. Это означает быть «причастниками Божеского естества» (2 Петра 1:4).

Огненная искра подобна огню. Самый маленький желудь большого дуба или самая маленькая ветвь лозы обладают естественной природой дуба или лозы, и поэтому к ним относятся с уважением, как к дубу или лозе. Капелька воды из океана на кончике вашего пальца подобна океану: конечно, не по своему размеру, так как большие корабли не могут плыть по ней, и крупные рыбы не могут плавать в ней, но капля подобна океану по своей сущности, характеру, естеству. Как капля воды отражает океан, так святой человек подобен Богу. Это не значит, что он безграничен, как Бог, он не знает всего на свете, он не всемогущ и не обладает той мудростью, какую имеет Бог, но он подобен Богу по своей натуре. Он добрый и непорочный, любящий и праведный так же, как Бог. Святость соответствует натуре Бога. Это подобие Бога, как Он был открыт в Иисусе.

Но кто-то может воскликнуть: «Невозможно! Мы несчастные грешные создания. Мы не можем быть подобными Иисусу. Он был божественным. Покажите мне человека, который подобен Иисусу Христу».

Хорошо, теперь давайте наберемся терпения, успокоимся, возьмем Библию и посмотрим, что она говорит об этом, до того, как пойдем дальше в определении святости.