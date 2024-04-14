Брэнтли - Успокойте свой встревоженный ум
Мы живем в по-настоящему интересное время. На страницах этой книги вы найдете идеи и информацию из двух, очевидно, совершенно разных миров. Из мира западной медицины, основанной на фактах, вы узнаете о связи между умом и телом и о жизненно важной роли мыслей и эмоций в укреплении здоровья и лечении болезней. Кроме того, вы узнаете больше о системе организма, отвечающей за страх, а также о ее функционировании и нарушениях, приводящих к появлению тревоги и паники.
Из мира медитации и исследования смысла и цели вы узнаете о практике осознанности и ее потенциале для присутствия в настоящем моменте и безмятежности каждого человека. Вы обнаружите, что у вас есть такой же потенциал для осознания и мира и такой же нетренированный ум с его сложностями, как и у других людей.В некотором, весьма любопытном смысле эта книга отражает главную тенденцию современного общества: сейчас мы наблюдаем пересечение разных традиций, областей знания и фактов, которые ранее считались совершенно не связанными между собой. Здесь вы найдете ссылки на современные медицинские представления наряду с цитированием специалистов по медитации с мировой известностью.
Брэнтли Джеффри - Успокойте свой встревоженный ум. Как осознанность и сострадание могут избавить вас от тревоги, страха и паники
ИГ "Весь", 2017
ISBN 978-5-9573-3449-1
Брэнтли Джеффри - Успокойте свой встревоженный ум. Как осознанность и сострадание могут избавить вас от тревоги, страха и паники - Содержание
Предисловие
- Введение к переработанному изданию
- Когда миры встречаются и сливаются
- Для кого написана эта книга
- Осознанность как приглашение, вызов и возможность
- Доброта и сострадание
- Самопомощь – не замена лечения
- Осознанность: образ жизни, а не психологическая техника
- Обучение, основанное на опыте
- Цели этой книги
- Как пользоваться этой книгой
- Убедитесь сами
Часть I
- Глава 1 Осознанный подход к страху и тревоге
- Глава 2 Намеренное сосредоточение внимания
- Глава 3 Организм и его система, отвечающая за страх
- Глава 4 Тревога и сила разума
- Глава 5 Осознанность и медитация
- Глава 6 Важность установки
- Глава 7 Создание основы для практики
Часть II
- Глава 8 Осознанность в повседневной жизни
- Глава 9 Развитие осознанности вдох за вдохом
- Глава 10 Осознанность тела
- Глава 11 Сосредоточение всего внимания на жизни
- Глава 12 Поддержка своего встревоженного ума
- Глава 13 Освобождение места для огорчения
Часть III
- Глава 14 Распространенные вопросы, касающиеся практик медитации
- Глава 15 Пребывание в безопасности и тишине
- Глава 16 Применение осознанности к страху и тревоге
- Глава 17 Более широкий взгляд
Литература
Благодарности
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