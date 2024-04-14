Мы живем в по-настоящему интересное время. На страницах этой книги вы найдете идеи и информацию из двух, очевидно, совершенно разных миров. Из мира западной медицины, основанной на фактах, вы узнаете о связи между умом и телом и о жизненно важной роли мыслей и эмоций в укреплении здоровья и лечении болезней. Кроме того, вы узнаете больше о системе организма, отвечающей за страх, а также о ее функционировании и нарушениях, приводящих к появлению тревоги и паники.

Из мира медитации и исследования смысла и цели вы узнаете о практике осознанности и ее потенциале для присутствия в настоящем моменте и безмятежности каждого человека. Вы обнаружите, что у вас есть такой же потенциал для осознания и мира и такой же нетренированный ум с его сложностями, как и у других людей.В некотором, весьма любопытном смысле эта книга отражает главную тенденцию современного общества: сейчас мы наблюдаем пересечение разных традиций, областей знания и фактов, которые ранее считались совершенно не связанными между собой. Здесь вы найдете ссылки на современные медицинские представления наряду с цитированием специалистов по медитации с мировой известностью.

Брэнтли Джеффри - Успокойте свой встревоженный ум. Как осознанность и сострадание могут избавить вас от тревоги, страха и паники

ИГ "Весь", 2017

ISBN 978-5-9573-3449-1

Брэнтли Джеффри - Успокойте свой встревоженный ум. Как осознанность и сострадание могут избавить вас от тревоги, страха и паники - Содержание

Предисловие

Введение к переработанному изданию

Когда миры встречаются и сливаются

Для кого написана эта книга

Осознанность как приглашение, вызов и возможность

Доброта и сострадание

Самопомощь – не замена лечения

Осознанность: образ жизни, а не психологическая техника

Обучение, основанное на опыте

Цели этой книги

Как пользоваться этой книгой

Убедитесь сами

Часть I

Глава 1 Осознанный подход к страху и тревоге

Глава 2 Намеренное сосредоточение внимания

Глава 3 Организм и его система, отвечающая за страх

Глава 4 Тревога и сила разума

Глава 5 Осознанность и медитация

Глава 6 Важность установки

Глава 7 Создание основы для практики

Часть II

Глава 8 Осознанность в повседневной жизни

Глава 9 Развитие осознанности вдох за вдохом

Глава 10 Осознанность тела

Глава 11 Сосредоточение всего внимания на жизни

Глава 12 Поддержка своего встревоженного ума

Глава 13 Освобождение места для огорчения

Часть III

Глава 14 Распространенные вопросы, касающиеся практик медитации

Глава 15 Пребывание в безопасности и тишине

Глава 16 Применение осознанности к страху и тревоге

Глава 17 Более широкий взгляд

Литература

Благодарности

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