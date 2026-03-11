Книга Регины Бретт «Бог никогда не моргает: 50 уроков, которые изменят твою жизнь» стала настоящим мировым бестселлером и духовным маяком для миллионов читателей. Автор, известная американская журналистка, написала эти эссе к своему 50-летию, подведя итог непростому жизненному пути, полному испытаний: от статуса матери-одиночки и трудных поисков себя до победы над раком груди. Основная идея произведения заключается в том, что жизнь не всегда повязана красивым бантом, но она всё равно остается бесценным подарком, а Бог всегда рядом, даже когда кажется, что мир несправедлив.

Содержательная часть книги представляет собой сборник из 50 коротких, предельно честных и глубоких уроков, которые автор извлекла из своих ошибок, потерь и триумфов. Регина Бретт затрагивает универсальные темы: умение прощать, важность того, чтобы не принимать себя слишком всерьез, необходимость делать первый шаг и верить в лучшее, когда всё идет не по плану. Каждый урок подкреплен реальной историей, что делает советы автора не просто абстрактными истинами, а практическими инструментами для выживания и обретения счастья. Она учит читателя ценить настоящий момент, избавляться от старых обид и понимать, что «в конечном счете значение имеет только то, что ты любил».

Текст написан в очень легком, искреннем и доверительном стиле, лишенном высокомерия или излишней назидательности. Регина Бретт пишет так, будто делится сокровенным с близким другом за чашкой чая, перемежая серьезные размышления самоиронией и добрым юмором. Книга служит идеальным пособием для тех, кто находится на перепутье или переживает кризис, помогая обрести почву под ногами и новый смысл в привычных вещах. Это чтение, которое не просто утешает, но и дает мощный импульс к внутренним переменам, напоминая, что никогда не поздно начать всё сначала и что в жизни каждого человека всегда есть место для надежды.

М., Эксмо, 2013

ISBN 978-5-699-66562-4

Регина Бретт - Бог никогда не моргает - 50 уроков, которые изменят твою жизнь - Содержание

Введение

УРОК 1 Жизнь несправедлива, но все равно хороша

УРОК 2 Когда сомневаешься, просто сделай следующий правильный шаг

УРОК 3 Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненависть

УРОК 4 Не будь слишком строг к себе: никто так не делает

УРОК 5 Погашай задолженность по кредитке ежемесячно

УРОК 6 Не обязательно побеждать в любом споре: останьтесь каждый при своем мнении

УРОК 7 Не лей слезы в одиночку, поплачь с кем-нибудь: так справиться с горем легче

УРОК 8 На Бога злиться можно: Он это выдержит

УРОК 9 Самый главный половой орган — это мозг

УРОК 10 Бог никогда не дает нам больше, чем мы можем выдержать

УРОК 11 Примирись с прошлым, чтобы оно не испортило тебе настоящее

УРОК 12 Позволяй детям видеть твои слезы

УРОК 13 Не сравнивай свою жизнь с жизнью других: ты понятия не имеешь, каков их путь

УРОК 14 Если ваши отношения должны храниться в секрете, тебе не нужны такие отношения

УРОК 15 Все может измениться в мгновение ока, но не волнуйся: Бог никогда не моргает

УРОК 16 Наш век слишком короток для долгой жалости к себе: занимайся жизнью или занимайся смертью

УРОК 17 Ты можешь выдержать все, что жизнь тебе уготовила, если будешь жить настоящим и не станешь заглядывать в будущее

УРОК 18 Писатель — это тот, кто пишет. Если хочешь быть писателем — пиши

УРОК 19 Никогда не поздно для счастливого детства, но твое второе детство зависит только от тебя и ни от кого другого

УРОК 20 Когда стремишься к тому, что любишь, не принимай ответа «нет»

УРОК 21 Зажги свечи, постели красивые простыни, надень необычное белье

УРОК 22 Подготовься ко всему, а потом доверься течению

УРОК 23 Будь эксцентричным сейчас: чтобы носить фиолетовое, не надо ждать старости

УРОК 24 Начни откладывать 10 % на старость, как только получишь первую зарплату

УРОК 25 Твое счастье в твоих руках — и только в твоих. Ты — исполнительный директор своей судьбы

УРОК 26 Каждый раз, когда сталкиваешься с так называемой катастрофой, спрашивай себя: «Будет ли это хоть сколько-нибудь важно через пять лет?»

УРОК 27 Всегда выбирай жизнь

УРОК 28 Прощай все и всем

УРОК 29 Что о тебе думают другие, не твое дело

УРОК 30 Время лечит почти все, дай только времени время

УРОК 31 Как бы хороша или плоха ни была ситуация, она изменится

УРОК 32 Работа не позаботится о тебе, когда будет плохо, а друзья помогут. Не теряй их!

УРОК 33 Верь в чудеса

УРОК 34 Бог любит тебя не потому, что ты что-то сделал или не сделал, а потому что таков Он есть

УРОК 35 То, что не убивает, действительно делает тебя сильнее

УРОК 36 Дожить до старости — более заманчивая перспектива. Умереть молодым — это выглядит красиво только в кино

УРОК 37 У твоих детей только одно детство. Сделай его запоминающимся

УРОК 38 Читай псалмы: неважно, какого ты вероисповедания, ведь они охватывают все человеческие эмоции

УРОК 39 Выходи прогуляться каждый день: чудеса ждут, чтобы ты их обнаружил

УРОК 40 Если бы мы все свои проблемы свалили в кучу и посмотрели на чужие, мы бы с кулаками кинулись отбивать собственные

УРОК 41 Не анализируй жизнь. Живи настоящим на всю катушку

УРОК 42 Избавься от всего бесполезного, безобразного и безрадостного

УРОК 43 В итоге единственно важно только одно: что ты любил

УРОК 44 Зависть — это пустая трата времени: у тебя уже есть все, что по-настоящему необходимо

УРОК 45 Лучшее впереди

УРОК 46 Как бы ты себя не чувствовал, поднимайся, одевайся и иди на встречу жизни

УРОК 47 Дыши: это успокаивает разум

УРОК 48 Не попросишь — не получишь

УРОК 49 Уступай

УРОК 50 Жизнь не повязана бантиком, но все равно это подарок