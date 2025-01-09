У цій монографії зібрано життєписи авторів, перекладачів і співробітників, які долучалися до роботи з видавництвом «Дорога Правди». Подано також стислий огляд меценатів, фінансові звіти та повний перелік опублікованих видань. Матеріал обмежується виключно представниками українського євангельського середовища. Усі наведені факти є достовірними та підтверджені першоджерелами або безпосередньо отримані від самих учасників подій.

Микола Брич – Рідне слово

Альманах Українського Євангельсько-Баптистського видавництва "Дорога Правди" в двадцятліття його діяльности (1953 — 1973). – Вінніпеґ – Торонто: Християнське Видавництво "Дорога Правди", 1973. – 126 с.

Микола Брич – Рідне слово - Зміст

Від автора

Передмова

До англійського читача

Коротка історія видавництва ,,Дорога Правди"

Спільне минуле

Двадцять років тому

Біографії авторів в-ва ,,Дорога Правди"

Іван Барчук - Сергій Бичковський - Андрій Дубовий - Юліян Іллюшик - Петро Кіндрат - Іван Кмета-Єфимович (Ічнянський) - Михайло Подворняк - Іван Семенина - Микола Солтис - Іларіон Тарасюк

Біографії перекладачів в־ва ״Дорога Правди

Микола Брич - Марія Гусарук - Петро Колибаєв - Костянтин Костів - Дмитро Марійчук

Меценати, жертводавці та основоположники видавництра ״Дорога Правди"

Укр. Баптистська Церква в Чікаго - Парфен Нестеренко - Роман Тростянчук - Іван Барчук - Іван Яр - Петро Бартків - Сергій Бичковський - Михайло Подворняк - Петро Сорокваша - Освальд Дж. Смит - Укр. Єв.-Бапт. Церква в Торонті - Федір Луцик - Об'єднання ЗСА - Юліян Іллюшик - Іван Юнко - Антін Коцепула - Об'єдн. Жінок Західньої Канади - Олена Чернова - Укр. Єв.-Бапт. Об'єднання Канади

Список меценатів в-ва "Дорога Правди"

Жертводавці на в-во "ДП" за роки 1953-1972

Члени основоположники в-ва "ДП"

Касовий звіт в-ва за роки 1953-1972

Загальний звіт в-ва "ДП" за роки 1953-1973

Звіт з книжок за роки 1953-1972

Показчик видань в-ва "Дорога Правди"