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Бриджес - Евангелие для настоящей жизни

Джерри Бриджес - Евангелие для настоящей жизни
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Благая весть – не только для будущей вечной жизни, но и для нынешней, настоящей. Почему так мало христиан способны в полной мере испытать освобождающую силу Евангелия? Автор убежденно доказывает, что бедность нашего христианского опыта во многом есть результат недопонимания глубины самой Благой Вести. Ключ к решению наших проблем не в том, чтобы прилагать еще больше усилий к святой жизни, но чтобы в еще большей полноте уразуметь удивительное дело Христово, совершенное на кресте – и встречать каждый новый день с более живым осознанием этой благодати.

Данная книга не задумывалась как богословский труд. Используя одно бытовое выражение, можно сказать, что она планировалась как Евангелие чрезвычайных ситуаций. Это не означает, что она нацелена только на новообращенных. Каждый из нас, независимо от того, как давно он знает Христа, нуждается в том, чтобы каждый день «омывать» себя Евангелием. И я молюсь, чтобы эта книга помогла нам в этом.

Джерри Бриджес - Евангелие для настоящей жизни

Переведено по изданию:

Jerry Bridges

The Gospel For Real Life

NavPress Publishing Group

Colorado Springs, Colorado

Перевод с английского: Юрий Шпак

Редактирование: Игорь Котенко

Издано:Киев, СПД Ефетов А.В. (Изд. группа «Нард»), 2010 (2-е издание)

ISBN 966-8795-06-7 (русск.)

ISBN 1-57683-014-4 (англ.)

Джерри Бриджес - Евангелие для настоящей жизни - Содержание

Предисловие

  • Глава 1 Неисследимое богатство

  • Глава 2 Почему крест?

  • Глава 3 Радость послушания

  • Глава 4 Торжество справедливости

  • Глава 5 Пустая Чаша

  • Глава 6 Козел отпущения

  • Глава 7 Искуплены

  • Глава 8 Примирение

  • Глава 9 Правильное положение перед Богом

  • Глава 10 Великая перемена Павла

  • Глава 11 Божий дар

  • Глава 12 Дети Божьи

  • Глава 13 Твердая уверенность

  • Глава 14 Мы будем как Он

  • Глава 15 Евангелие и освящение

  • Глава 16 До края земли

ПРИЛОЖЕНИЕ

Руководство по изучению

О книге

Об авторе

Views 2 493
Rating 5.0 / 5
Added 28.05.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (13)

Comments (7 comments)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо за подборку книг Бриджеса!
R
romanjuli 8 years ago

не работают ссылки на скачивание. Если возможно перезалейте на другой файлообменник
E
esxatos 8 years ago

Это временно, через нескеолько дней сервер будет работать.

Перекачал.
R
romanjuli 8 years ago

Спасибо
M
mirvam 11 years ago
Как же всё сложно, неужели нельзя проще сделать чтоб скачиввть. Или уже сделайте платно чтоб люди не мучались если нет денег, то поискали в другом месте. Если мы носим имя господне, думаю нам надо служить друг другу если я решил это делать. А если заработать на дальнейшее развитие, это тоже нормально, я думаю просто надо дать выбор человеку. А то написаноабсолютно бесплатно, ипопробуй взять, если найде ш как. Заранее извеняюсь если причинил оскорбление. Просто не все хорошо разбираются во всех этих вещах, хочется чтоб слово Божье было доступным.
Z
zllidia 11 years ago
Да, к глубочайшему сожалению такая закрытость. даже страшно. Ни прочесть, ни скачать.Вера, попытки подойти к ней ограждены как ВЕЛИКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ.
E
esxatos 11 years ago
Ребята, в чем проблема - вступайте в клуб и будет вам счастье... Мы не можем позволить быть закрытыми по судебному иску из-за авторского права...

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