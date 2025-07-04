Мабуть, не раз ти чув від батьків: «Сядь рівно. Поводься, як джентльмен». Тобі відомо, що вони мають на увазі. Вони хочуть, аби ти мав гарні манери. Вони хочуть, щоби ти подобався людям. Хочуть бачити у тобі юнака, якому довіряють. Хочуть, аби тебе поважали. Хочуть, щоби ти вчився у хороших навчальних закладах і знайшов добру роботу. Бути джентльменом не означає, що тобі не можна розважатися. Насправді знати, як поводитися належно, може бути весело, а також дуже полегшувати життя. Якщо прагнеш бути джентльменом, варто дотримуватися низки правил.

Найімовірніше, ти уже знаєш чимало з них. Тобі відомо, що джентльмен не жує жувальну Гумку і не приклеює її під своє крісло. Ти знаєш, що джентльмен не жує з відкритим ротом і не виробляє різні дратівливі звуки. Ти також знаєш, що джентльмен допомагає старшим і пропонує допомогти прибрати стіл після обіду. Та існують також й інші правила, про багато з яких йдеться у цій книжці. Дотримуватися їх неважко, та, можливо, аби все далося легко, маєш трохи попрактикуватись.

Однак якщо почнеш одразу, вони причепляться до тебе надовго. Згодом, коли подорослішаєш, люди стрічатимуть тебе та казатимуть: «Хіба ж він не чудовий джентльмен?». А це те ж, що мовити: «Хіба ж він не чудовий хлопець?». Ба більше, винагорода за цю тяжку працю може бути миттєвою. Наприклад, у вигляді найкращої роботи на літо. Або вражених поглядів дівчат. Або навіть ти можеш настільки вразити батьків, що взамін отримаєш більше привілеїв.

Ми сподіваємося, тобі сподобається ця книжка. Гадаємо, вона допоможе тобі здобути багато хороших друзів та пережити багато чудових моментів. А ще - посприяє тому, що твої батьки тобою пишатимуться.

Бріджес Джон, Кертіс Браян - 50 речей, про які має знати юний джентльмен, що робити, коли робити і навіщо

з англ. пер. І. Лесняк

Львів: Свічадо, 2025, 168 с.

ISBN 978-966-938-392-1

Бріджес Джон, Кертіс Браян - 50 речей, про які має знати юний джентльмен, що робити, коли робити і навіщо - Зміст