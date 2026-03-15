Бриджес - Преобразующая сила Евангелия

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Я стремился понять принципы этого процесса и жить по ним, начиная с 1951 года, когда впервые познакомился со служением «Навигаторы». Я ни в коем случае не считаю себя «достигшим» ни в теоретическом, ни в практическом смысле, и все же за эти шестьдесят с лишним лет я многому научился и, надеюсь, несколько возрос. В начале 1970-х годов Бог открыл мне возможности для неформального преподавания того, чему я научился, сначала в служении «Навигаторы», а позже – для более широкой аудитории в Соединенных Штатах. Затем меня пригласили преподавать в нескольких семинариях и христианских колледжах. Эти возможности потребовали более дисциплинированного подхода к тому, о чем я учил, и со временем я разработал учебный курс из 20-25 лекций (в зависимости от требований учебного заведения). Чтобы охватить более широкую аудиторию, я сжал этот материл до десяти лекций, которые можно преподать в течение двух дневного семинара. Данная книга, по сути, представляет собой этот семинар в письменном виде.

Джерри Бриджес - Преобразующая сила Евангелия

пер. c англ. Юрий Шпак – К.: Ефетов А.В., 2017. – 256 с.

ISBN 978-966-8795-35-0

Джерри Бриджес - Преобразующая сила Евангелия - Содержание

  • 1. Слишком рано постарел, слишком поздно поумнел

  • 2. Святость Бога

  • 3. Греховность нашего греха

  • 4. Великий обмен

  • 5. Ежедневное принятие Евангелия

  • 6. Мотивирующая сила Евангелия

  • 7. Понимание Божьей благодати

  • 8. Преобразующее действие Святого Духа

  • 9. Зависимая ответственность

  • 10.Инструменты благодати

  • 11. Божье Слово и молитва

  • 12. Благодать невзгод

  • 13. Преображенные в Его образ

  • 14.Уже, но еще нет!

  • 15. Примечания

Added 15.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

