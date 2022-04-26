Гайсберт ван ден Бринк - И произвела земля - Христианская вера и эволюция

Бринк - И произвела земля - Христианская вера и эволюция
Коротко говоря, в этой книге мы рассмотрим, как теория эволюции связана с христианской верой. Это важно для разных групп людей. Прежде всего, конечно, для христиан, которые хотят поразмышлять над теорией эволюции, потому что они чувствуют вызов с ее стороны своей вере. Христианская вера - не случайный вопрос для них, а источник, из которого они черпают вдохновение, почва, на которой они стоят, воздух, которым они дышат. Поэтому для них - и для меня, потому что я причисляю себя к этой группе, - важно знать, совместима ли теория эволюции с библейской верой. Если нет, то ее можно попросту отклонить? Какими бы сильными ни казались ее аргументы, она же не соответствует истине веры, а вера - дело страстное! Вера оказывает гораздо большее влияние на наше видение жизни и на то, что мы считаем истинным, чем любая научная теория. Но разве теория эволюции действительно противоречит христианской вере? Те, кто воспримет слова Августина, стоящие как девиз над этой главой, близко к сердцу, не решатся ответить на данный вопрос просто «да» или «нет» без исследования.
Этот вопрос важен и для другой группы читателей: для тех, у кого истинность теории эволюции (или, точнее, так называемого неодарвинистского синтеза) не вызывает сомнений. Сама идея, что теория эволюции может быть поставлена под сомнение, кажется им нелепой. Тем, кто ставит ее под сомнение, нужно стать более информированными и подняться до той высоты, на которой эта теория очевидна для любого уважающего себя ученого. В эту группу вполне могут входить люди, которые заинтересованы в христианской вере. Возможно, они вошли в контакт с христианами и были тронуты их свидетельством или образом жизни. В результате в какой-то момент они могут почувствовать, что перед ними возник вопрос - не хотят ли они сами стать христианами? Однако им ясно как день, что это возможно только в том случае, если их не заставят совершить sacrificium intellectus (жертвоприношение разума) и попрощаться с теорией эволюции. Не может такого быть, рассуждают они, что для того, чтобы стать верующими, они должны принять вопиющую неправду. Поэтому для таких людей - в перспективе верующих - очень важен вопрос, совместима ли христианская вера с принятием идеи об эволюционном развитии жизни на Земле. В производном смысле это верно и для всех тех, кто сам не обеспокоен этим вопросом, однако профессионально (например - как учитель, журналист, богослов, музейный гид или просто как кто-то, интересующийся жизненными проблемами) имеет дело с людьми, которых этот вопрос озадачивает.
На следующих страницах мы более подробно остановимся на том, что мы подразумеваем под христианской верой и под теорией эволюции. Здесь же я хотел бы отметить, что меня не интересуют доказательства в пользу того или другого. Хотя сам по себе поиск таких доказательств - дело вполне законное, я в этой книге, с одной стороны, предполагаю истинность христианской веры, а с другой - считаю, что стандартная версия теории эволюции - вышеупомянутый неодарвинистский синтез - более или менее соответствует действительности. Я не намерен навязывать кому-либо теорию эволюции; я не считаю себя ее апостолом или миссионером; но в этом своем исследовании я принимаю ее прежде всего гипотетически: если предположить, что (как думают многие) она истинна, то что должно из этого следовать для христианской веры? Совместимы ли они, и если да, то как именно?
Гайсберт ван ден Бринк - И произвела земля - Христианская вера и эволюция
(Серия «Богословие и наука».)
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2022. — xii+324 с.
ISBN 978-5-89647-391-6
Гайсберт ван ден Бринк - «И произвела земля...» Христианская вера и эволюция - Содержание
Предисловие
1. Введение
- 1.1 Постановка проблемы: совместимы ли христианская вера и эволюция?
- 1.2 Предпосылки и мотивы
- 1.3 Христианская вера
- 1.4 Исключительно протестантская проблема?
- 1.5 Метод и план
2. Эволюционная теория: многоуровневая концепция
- 2.1 Многосторонность эволюции: терминологические разъяснения
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2.2 Постепенное творение
- Омфализм - теория видимости возраста
- Геология наводнений
- Агностицизм в отношении начала
- Богословские последствия
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2.3 Общее происхождение
- Летопись окаменелостей
- Молекулярные часы
- Генетическая революция
- Общее происхождение или общая функция?
- Староземельный креационизм
- Богословские последствия
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2.4 Всеобщий естественный отбор
- Научные дебаты о естественном отборе
- Разумный замысел
- Богословские последствия
- 2.5 Что, если это правда?
3. Эволюция и истолкование Библии
- 3.1 Библия и современная наука
- 3.2 Поиск гармонии: конкордизм
- 3.3 За пределами категориальных ошибок: перспективизм
- 3.4 История как сфера пересечения науки и Библии
- 3.5 Требуются кокцеане
4. Эволюционные страдания и Божья благость
- 4.1 Постепенное творение и судьба животных
- 4.2 Отношение Библии к животным
- 4.3 Есть ли здесь проблема? Неокартезианство
- 4.4 Теория космического падения
- 4.5 Страдания животных как часть Божьего плана
- 4.6 Страдания животных и демонические силы
- 4.7 Оценка
5. Общее происхождение и богословская антропология
- 5.1 Введение
- 5.2 Реформатская проблема?
- 5.3 Человеческое достоинство в свете эволюции
- 5.4 Животные тоже сотворены по образу Божьему?
- 5.5 Человеческая уникальность как богословская категория
- 5.6 Почему же мы все-таки уникальны
6. Завет-союз Бога с людьми: Адам и грехопадение, первородный грех и искупление
6.1 Завет-договор как ключевой термин реформатского богословия
- 6.2 Происхождение человека в свете науки
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6.3 Быт 2-3 и исторический Адам
- Внеисторический подход
- Доисторический подход
- Протоисторический подход
- Староисторический подход
- Младоисторический подход
- 6.4 Грехопадение: библейско-богословский фон
- 6.5 Грехопадение в эволюционном контексте
- 6.6 Человеческая смерть как возмездие за грех
- 6.7 Масштаб христианской вести о спасении
7. Естественный отбор и божественное провидение
- 7.1 Введение
- 7.2 Вопрос ребром: Божественное Провидение или бесцельная эволюция
- 7.3 Эволюция, случайность и телеология в прошлом
- 7.4 Эволюция, случайность и телеология в настоящем
- 7.5 За пределами совместимости: конвергенция и созвучие
8. Мораль, религия и откровение
- 8.1 Биологическая, социальная и культурная эволюция
- 8.2 Эволюция морали и богословская этика
- 8.3 Когнитивная наука о религии
- 8.4 Теории
- Религия как побочный продукт
- Религия как полезное приспособление
- 8.5 Откровение Божье развенчано?
9. Что дальше?
Благодарности
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2022-04-19
Отличная книга, да еще в двух форматах, наверняка, с интерактивным оглавлением. Спасибо!
Вот только обнаружил, что у меня ее нет в библиотеке! Какое упущение ,а...
Все сканы, сделанные клубом, всегда в двух форматах и всегда с букмарками и отличным качеством - это НОРМА для Эсхатоса.
интригует