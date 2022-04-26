Гайсберт ван ден Бринк - И произвела земля - Христианская вера и эволюция

Коротко говоря, в этой книге мы рассмотрим, как теория эволюции связана с христианской верой. Это важно для разных групп людей. Прежде всего, конечно, для христиан, которые хотят поразмышлять над теорией эволюции, потому что они чувствуют вызов с ее стороны своей вере. Христианская вера - не случайный вопрос для них, а источник, из которого они черпают вдохновение, почва, на которой они стоят, воздух, которым они дышат. Поэтому для них - и для меня, потому что я причисляю себя к этой группе, - важно знать, совместима ли теория эволюции с библейской верой. Если нет, то ее можно попросту отклонить? Какими бы сильными ни казались ее аргументы, она же не соответствует истине веры, а вера - дело страстное! Вера оказывает гораздо большее влияние на наше видение жизни и на то, что мы считаем истинным, чем любая научная теория. Но разве теория эволюции действительно противоречит христианской вере? Те, кто воспримет слова Августина, стоящие как девиз над этой главой, близко к сердцу, не решатся ответить на данный вопрос просто «да» или «нет» без исследования.

Этот вопрос важен и для другой группы читателей: для тех, у кого истинность теории эволюции (или, точнее, так называемого неодарвинистского синтеза) не вызывает сомнений. Сама идея, что теория эволюции может быть поставлена под сомнение, кажется им нелепой. Тем, кто ставит ее под сомнение, нужно стать более информированными и подняться до той высоты, на которой эта теория очевидна для любого уважающего себя ученого. В эту группу вполне могут входить люди, которые заинтересованы в христианской вере. Возможно, они вошли в контакт с христианами и были тронуты их свидетельством или образом жизни. В результате в какой-то момент они могут почувствовать, что перед ними возник вопрос - не хотят ли они сами стать христианами? Однако им ясно как день, что это возможно только в том случае, если их не заставят совершить sacrificium intellectus (жертвоприношение разума) и попрощаться с теорией эволюции. Не может такого быть, рассуждают они, что для того, чтобы стать верующими, они должны принять вопиющую неправду. Поэтому для таких людей - в перспективе верующих - очень важен вопрос, совместима ли христианская вера с принятием идеи об эволюционном развитии жизни на Земле. В производном смысле это верно и для всех тех, кто сам не обеспокоен этим вопросом, однако профессионально (например - как учитель, журналист, богослов, музейный гид или просто как кто-то, интересующийся жизненными проблемами) имеет дело с людьми, которых этот вопрос озадачивает.

На следующих страницах мы более подробно остановимся на том, что мы подразумеваем под христианской верой и под теорией эволюции. Здесь же я хотел бы отметить, что меня не интересуют доказательства в пользу того или другого. Хотя сам по себе поиск таких доказательств - дело вполне законное, я в этой книге, с одной стороны, предполагаю истинность христианской веры, а с другой - считаю, что стандартная версия теории эволюции - вышеупомянутый неодарвинистский синтез - более или менее соответствует действительности. Я не намерен навязывать кому-либо теорию эволюции; я не считаю себя ее апостолом или миссионером; но в этом своем исследовании я принимаю ее прежде всего гипотетически: если предположить, что (как думают многие) она истинна, то что должно из этого следовать для христианской веры? Совместимы ли они, и если да, то как именно?