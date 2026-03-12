Бродель - Очерки истории – в 2 томах

Книга Фернана Броделя «Очерки истории» представляет собой блестящее введение в интеллектуальный мир лидера французской школы «Анналов», который произвел революцию в том, как мы понимаем исторический процесс. Автор ставит перед собой задачу преодолеть традиционный подход к истории как к простому описанию политических событий и великих личностей. Основная идея произведения заключается в концепции «глобальной истории» и теории различных скоростей исторического времени, где за поверхностной пеной событий (l'histoire événementielle) скрываются мощные, медленные течения экономики, социальных структур и географической среды.

Содержательная часть первой и второй частей очерков охватывает методологические основы и конкретные исторические примеры реализации броделевского подхода. В первой части автор подробно излагает свою теорию «большой длительности» (la longue durée), утверждая, что климат, ландшафт и биологические факторы определяют жизнь целых поколений гораздо сильнее, чем краткосрочные политические кризисы. Во второй части Бродель переходит к анализу материальной цивилизации, рассматривая историю через призму повседневности: питания, жилища, транспорта и денежного обращения. Он мастерски показывает, как изменение привычек в потреблении сахара или появление новых видов парусных судов трансформировало карту мира и баланс сил между цивилизациями.

Текст написан в глубоком, философском и одновременно очень живом, эссеистическом стиле. Бродель обладает редким даром объединять данные географии, социологии, экономики и антропологии в единое, захватывающее повествование. Работа служит важнейшим ориентиром для современного гуманитарного знания, призывая исследователей смотреть на историю не как на герметичную дисциплину, а как на живой, интегрированный процесс. Это чтение открывает совершенно новый масштаб видения мира, позволяя за случайными фактами разглядеть величественные контуры многовековых трансформаций человеческой цивилизации.

Бродель Ф. - Очерки истории – Часть I

Пер. с фр. Э. Орловой. — М.: Академический проект; Альма Матер, 2015. — 223 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-1638-5 (Академический проект)

ISBN 978-5-904993-26-9 (Альма Матер)

Бродель Ф. - Очерки истории – Часть I – Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие

Исторические времена

Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II (отрывок из предисловия)

Позиции истории в 1950 году

История и другие науки о человеке

История и социальные науки: большая длительность (La longue durеe) I. История и длительность II. Спор вокруг короткого времени III. Коммуникация и социальная математика IV. Время историка, время социолога

Общее и различия в науках о человеке

История и социология

Избранная библиография

Об исторической экономике

К серийной истории: Севилья и Атлантика (1504–1650) I. Структура и конъюнктура II. Структурирование срединной Атлантики III. Триумф сериала IV. Цель: история производства V. Писать длинно или хорошо?

Существует ли география биологического индивида?

О концепции социальной истории I. Западная специфика (XI–XIII веков), сведенная к модели II. Запад и Россия III. Что такое социальная история?

Демография и измерения наук о человеке I. «Пороги» Эрнста Вагеманна II. Модели Альфреда Сови III. Луи Шевалье (Louis Chevalier): к биологической истории IV



История и настоящее время

В бразильских байанах: настоящее объясняет прошлое

История цивилизаций: прошлое объясняет настоящее I. Цивилизация и культура Происхождение и судьба этих слов Попытки определения II. История на перекрестке дорог Необходимые жертвы Принятые критерии О диалоге между историей и науками о человеке Разрушить границы между специальностями III. История перед лицом современности Долгожительство цивилизаций Устойчивость единства и многообразия в мировых пределах Революции, которые заканчивают настоящее время За пределами цивилизаций



Библиография

Бродель Ф. - Очерки истории-II

Пер. с фр. Э. Орловой. — М.: Академический проект; Альма Матер, 2015. — 317 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-1882-2 (Академический проект)

ISBN 978-5-904993-44-3 (Альма Матер)

Бродель Ф. - Очерки истории-II - Содержание

Цены в Европе с 1450 по 1750 г.

I. Введение: Деньги, обращаемые в деньги металлы и обменные курсы

Несколько слов об обменных курсах

Девальвации и короткие сроки

II. Многовековой тренд

Пшеница

Опыт картографии цен

Восходящие, нисходящие и спокойные фазы многовекового тренда

Цены на товары иные, чем на пшеницу

Цены на два важных продовольственных товара — вино и мясо

Цены на непродовольственные товары

Жилье

Кирпич

Лес

Одежда

Европа до возникновения тяжелой промышленности

Железо

Олово

Медь

Цены, индексы цен и зарплаты

За и против решений, предложенных Э. Х. Фелпсом Брауном

III. Короткие колебания: циклы и циклические изменения

Сезонное изменение

Существуют ли циклы Китчина?

Цикл Жюглара, интерцикл Лябрусса, четырехфазовый цикл Бэреля, цикл Кондратьева

Объяснения циклического и внециклического характера

Европа как целое в эпоху Фронды и Кромвеля

Циклы сменяют друг друга, но не похожи друг на друга

IV. Общие выводы и объяснения

Количественная теория денег

Цены, зарплаты и капитализм

История цен и «количественная» [«sérielle»] история

СХЕМЫ