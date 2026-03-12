Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бродель - Очерки истории – в 2 томах

Бродель - Очерки истории – в 2 томах
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Philology Literature
Series Исторические технологии (9 books)

Книга Фернана Броделя «Очерки истории» представляет собой блестящее введение в интеллектуальный мир лидера французской школы «Анналов», который произвел революцию в том, как мы понимаем исторический процесс. Автор ставит перед собой задачу преодолеть традиционный подход к истории как к простому описанию политических событий и великих личностей. Основная идея произведения заключается в концепции «глобальной истории» и теории различных скоростей исторического времени, где за поверхностной пеной событий (l'histoire événementielle) скрываются мощные, медленные течения экономики, социальных структур и географической среды.

Содержательная часть первой и второй частей очерков охватывает методологические основы и конкретные исторические примеры реализации броделевского подхода. В первой части автор подробно излагает свою теорию «большой длительности» (la longue durée), утверждая, что климат, ландшафт и биологические факторы определяют жизнь целых поколений гораздо сильнее, чем краткосрочные политические кризисы. Во второй части Бродель переходит к анализу материальной цивилизации, рассматривая историю через призму повседневности: питания, жилища, транспорта и денежного обращения. Он мастерски показывает, как изменение привычек в потреблении сахара или появление новых видов парусных судов трансформировало карту мира и баланс сил между цивилизациями.

Текст написан в глубоком, философском и одновременно очень живом, эссеистическом стиле. Бродель обладает редким даром объединять данные географии, социологии, экономики и антропологии в единое, захватывающее повествование. Работа служит важнейшим ориентиром для современного гуманитарного знания, призывая исследователей смотреть на историю не как на герметичную дисциплину, а как на живой, интегрированный процесс. Это чтение открывает совершенно новый масштаб видения мира, позволяя за случайными фактами разглядеть величественные контуры многовековых трансформаций человеческой цивилизации.

Бродель Ф. - Очерки истории – Часть I

Пер. с фр. Э. Орловой. — М.: Академический проект; Альма Матер, 2015. — 223 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-1638-5 (Академический проект)

ISBN 978-5-904993-26-9 (Альма Матер)

Бродель Ф. - Очерки истории – Часть I – Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие

Исторические времена

  • Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II (отрывок из предисловия)

  • Позиции истории в 1950 году

История и другие науки о человеке

  • История и социальные науки: большая длительность (La longue durеe)

    • I. История и длительность

    • II. Спор вокруг короткого времени

    • III. Коммуникация и социальная математика

    • IV. Время историка, время социолога

  • Общее и различия в науках о человеке

  • История и социология

  • Избранная библиография

  • Об исторической экономике

  • К серийной истории: Севилья и Атлантика (1504–1650)

    • I. Структура и конъюнктура

    • II. Структурирование срединной Атлантики

    • III. Триумф сериала

    • IV. Цель: история производства

    • V. Писать длинно или хорошо?

  • Существует ли география биологического индивида?

  • О концепции социальной истории

    • I. Западная специфика (XI–XIII веков), сведенная к модели

    • II. Запад и Россия

    • III. Что такое социальная история?

  • Демография и измерения наук о человеке

    • I. «Пороги» Эрнста Вагеманна

    • II. Модели Альфреда Сови

    • III. Луи Шевалье (Louis Chevalier): к биологической истории

    • IV

История и настоящее время

  • В бразильских байанах: настоящее объясняет прошлое

  • История цивилизаций: прошлое объясняет настоящее

    • I. Цивилизация и культура

      • Происхождение и судьба этих слов

      • Попытки определения

    • II. История на перекрестке дорог

      • Необходимые жертвы

      • Принятые критерии

      • О диалоге между историей и науками о человеке

      • Разрушить границы между специальностями

    • III. История перед лицом современности

      • Долгожительство цивилизаций

      • Устойчивость единства и многообразия в мировых пределах

      • Революции, которые заканчивают настоящее время

      • За пределами цивилизаций

Библиография

Бродель Ф. - Очерки истории-II

Пер. с фр. Э. Орловой. — М.: Академический проект; Альма Матер, 2015. — 317 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-1882-2 (Академический проект)

ISBN 978-5-904993-44-3 (Альма Матер)

Бродель Ф. - Очерки истории-II - Содержание

Цены в Европе с 1450 по 1750 г.

I. Введение: Деньги, обращаемые в деньги металлы и обменные курсы

  • Несколько слов об обменных курсах

  • Девальвации и короткие сроки

II. Многовековой тренд

  • Пшеница

  • Опыт картографии цен

  • Восходящие, нисходящие и спокойные фазы многовекового тренда

  • Цены на товары иные, чем на пшеницу

  • Цены на два важных продовольственных товара — вино и мясо

  • Цены на непродовольственные товары

  • Жилье

  • Кирпич

  • Лес

  • Одежда

  • Европа до возникновения тяжелой промышленности

  • Железо

  • Олово

  • Медь

  • Цены, индексы цен и зарплаты

  • За и против решений, предложенных Э. Х. Фелпсом Брауном

III. Короткие колебания: циклы и циклические изменения

  • Сезонное изменение

  • Существуют ли циклы Китчина?

  • Цикл Жюглара, интерцикл Лябрусса, четырехфазовый цикл Бэреля, цикл Кондратьева

  • Объяснения циклического и внециклического характера

  • Европа как целое в эпоху Фронды и Кромвеля

  • Циклы сменяют друг друга, но не похожи друг на друга

IV. Общие выводы и объяснения

  • Количественная теория денег

  • Цены, зарплаты и капитализм

  • История цен и «количественная» [«sérielle»] история

СХЕМЫ

  • Карл V Габсбург, свидетель своего времени (1500–1558)

    • Случайность имела меньшее значение, чем обычно считается

    • Карл V не был в плену имперской идеи и политики, определенной раз и навсегда

    • Мечта о французской империи (1522–1529)

    • Поражение Франции и ее спасение

    • Потеря более половины Средиземноморья (1538)

    • Обладание Германией в течение лишь короткого времени (1547–1552)

    • Встреча с Лютером

    • Аугсбургский рейхстаг

    • Победа в сражении при Мюльберге

    • Временное соглашение в Аугсбурге

    • Филипп Испанский не будет императором Германии

    • Европа против Карла V

  • Империя Филиппа II

    • Случай и политическая целесообразность

    • Можно ли построить «модель» средиземноморской экономики?

    • Сельское хозяйство, главная отрасль экономики

    • Промышленный баланс

    • «Verlagssystem» и подъем городской промышленности

    • Процветание системы

    • Странствующая рабочая сила

    • Общий ритм движения и его отдельные составляющие

    • Объем торговых сделок

    • Важность и ограниченные возможности торговли с далекими странами

    • Концентрация капитала

    • Общий тоннаж средиземноморского флота

    • Наземный транспорт

    • Государства — крупнейшие предприниматели столетия

    • Драгоценные металлы и рыночная экономика

    • Составляли ли нищие пятую часть населения?

    • Набросок шкалы доходов

    • Питание — неподходящий критерий: на вкус властей суп всегда хорош

    • Верны ли наши расчеты?

    • Между последним банкротством Филиппа II и первым — Филиппа III (1607)

Views 60
Rating
Added 12.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

