Бродель - Очерки истории – в 2 томах
Книга Фернана Броделя «Очерки истории» представляет собой блестящее введение в интеллектуальный мир лидера французской школы «Анналов», который произвел революцию в том, как мы понимаем исторический процесс. Автор ставит перед собой задачу преодолеть традиционный подход к истории как к простому описанию политических событий и великих личностей. Основная идея произведения заключается в концепции «глобальной истории» и теории различных скоростей исторического времени, где за поверхностной пеной событий (l'histoire événementielle) скрываются мощные, медленные течения экономики, социальных структур и географической среды.
Содержательная часть первой и второй частей очерков охватывает методологические основы и конкретные исторические примеры реализации броделевского подхода. В первой части автор подробно излагает свою теорию «большой длительности» (la longue durée), утверждая, что климат, ландшафт и биологические факторы определяют жизнь целых поколений гораздо сильнее, чем краткосрочные политические кризисы. Во второй части Бродель переходит к анализу материальной цивилизации, рассматривая историю через призму повседневности: питания, жилища, транспорта и денежного обращения. Он мастерски показывает, как изменение привычек в потреблении сахара или появление новых видов парусных судов трансформировало карту мира и баланс сил между цивилизациями.
Текст написан в глубоком, философском и одновременно очень живом, эссеистическом стиле. Бродель обладает редким даром объединять данные географии, социологии, экономики и антропологии в единое, захватывающее повествование. Работа служит важнейшим ориентиром для современного гуманитарного знания, призывая исследователей смотреть на историю не как на герметичную дисциплину, а как на живой, интегрированный процесс. Это чтение открывает совершенно новый масштаб видения мира, позволяя за случайными фактами разглядеть величественные контуры многовековых трансформаций человеческой цивилизации.
Бродель Ф. - Очерки истории – Часть I
Пер. с фр. Э. Орловой. — М.: Академический проект; Альма Матер, 2015. — 223 с. — (Исторические технологии).
ISBN 978-5-8291-1638-5 (Академический проект)
ISBN 978-5-904993-26-9 (Альма Матер)
Бродель Ф. - Очерки истории – Часть I – Содержание
Предисловие переводчика
Предисловие
Исторические времена
Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II (отрывок из предисловия)
Позиции истории в 1950 году
История и другие науки о человеке
История и социальные науки: большая длительность (La longue durеe)
I. История и длительность
II. Спор вокруг короткого времени
III. Коммуникация и социальная математика
IV. Время историка, время социолога
Общее и различия в науках о человеке
История и социология
Избранная библиография
Об исторической экономике
К серийной истории: Севилья и Атлантика (1504–1650)
I. Структура и конъюнктура
II. Структурирование срединной Атлантики
III. Триумф сериала
IV. Цель: история производства
V. Писать длинно или хорошо?
Существует ли география биологического индивида?
О концепции социальной истории
I. Западная специфика (XI–XIII веков), сведенная к модели
II. Запад и Россия
III. Что такое социальная история?
Демография и измерения наук о человеке
I. «Пороги» Эрнста Вагеманна
II. Модели Альфреда Сови
III. Луи Шевалье (Louis Chevalier): к биологической истории
IV
История и настоящее время
В бразильских байанах: настоящее объясняет прошлое
История цивилизаций: прошлое объясняет настоящее
I. Цивилизация и культура
Происхождение и судьба этих слов
Попытки определения
II. История на перекрестке дорог
Необходимые жертвы
Принятые критерии
О диалоге между историей и науками о человеке
Разрушить границы между специальностями
III. История перед лицом современности
Долгожительство цивилизаций
Устойчивость единства и многообразия в мировых пределах
Революции, которые заканчивают настоящее время
За пределами цивилизаций
Библиография
Бродель Ф. - Очерки истории-II
Пер. с фр. Э. Орловой. — М.: Академический проект; Альма Матер, 2015. — 317 с. — (Исторические технологии).
ISBN 978-5-8291-1882-2 (Академический проект)
ISBN 978-5-904993-44-3 (Альма Матер)
Бродель Ф. - Очерки истории-II - Содержание
Цены в Европе с 1450 по 1750 г.
I. Введение: Деньги, обращаемые в деньги металлы и обменные курсы
Несколько слов об обменных курсах
Девальвации и короткие сроки
II. Многовековой тренд
Пшеница
Опыт картографии цен
Восходящие, нисходящие и спокойные фазы многовекового тренда
Цены на товары иные, чем на пшеницу
Цены на два важных продовольственных товара — вино и мясо
Цены на непродовольственные товары
Жилье
Кирпич
Лес
Одежда
Европа до возникновения тяжелой промышленности
Железо
Олово
Медь
Цены, индексы цен и зарплаты
За и против решений, предложенных Э. Х. Фелпсом Брауном
III. Короткие колебания: циклы и циклические изменения
Сезонное изменение
Существуют ли циклы Китчина?
Цикл Жюглара, интерцикл Лябрусса, четырехфазовый цикл Бэреля, цикл Кондратьева
Объяснения циклического и внециклического характера
Европа как целое в эпоху Фронды и Кромвеля
Циклы сменяют друг друга, но не похожи друг на друга
IV. Общие выводы и объяснения
Количественная теория денег
Цены, зарплаты и капитализм
История цен и «количественная» [«sérielle»] история
СХЕМЫ
Карл V Габсбург, свидетель своего времени (1500–1558)
Случайность имела меньшее значение, чем обычно считается
Карл V не был в плену имперской идеи и политики, определенной раз и навсегда
Мечта о французской империи (1522–1529)
Поражение Франции и ее спасение
Потеря более половины Средиземноморья (1538)
Обладание Германией в течение лишь короткого времени (1547–1552)
Встреча с Лютером
Аугсбургский рейхстаг
Победа в сражении при Мюльберге
Временное соглашение в Аугсбурге
Филипп Испанский не будет императором Германии
Европа против Карла V
Империя Филиппа II
Случай и политическая целесообразность
Можно ли построить «модель» средиземноморской экономики?
Сельское хозяйство, главная отрасль экономики
Промышленный баланс
«Verlagssystem» и подъем городской промышленности
Процветание системы
Странствующая рабочая сила
Общий ритм движения и его отдельные составляющие
Объем торговых сделок
Важность и ограниченные возможности торговли с далекими странами
Концентрация капитала
Общий тоннаж средиземноморского флота
Наземный транспорт
Государства — крупнейшие предприниматели столетия
Драгоценные металлы и рыночная экономика
Составляли ли нищие пятую часть населения?
Набросок шкалы доходов
Питание — неподходящий критерий: на вкус властей суп всегда хорош
Верны ли наши расчеты?
Между последним банкротством Филиппа II и первым — Филиппа III (1607)
