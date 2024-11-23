Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бродский - Возвратившийся алеф

Гидеон Бродский - Возвратившийся алеф
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History
Представьте себя, вышедшим в дорогу к конкретному пункту, идущего в незнакомой местности без дорожных указателей. Насколько удлинится для вас ваша дорога, да и дойдете ли вы до цели сами без обращения к встречным пешеходам? Вряд ли.
На пути к еврейскому самосознанию, семейному воспитанию, быту, кашерному питанию, познанию величайших Г־сподних откровений есть указатель главного направления - Тора Письменная Устная (Талмуд) и множество определяющих пояснений для преодоления трудного и тернистого пути еврейского народа к своему Создателю. И все это на языке, данном нашему народу Творцом, на языке иврит.
Немногие олим знают его, а потребность в изучении своего духовного наследия возрастает день ото дня. Поэтому книги и брошюры о законах еврейского мировоззрения для олим на русском языке являются для них искрами откровения, разжигающими костер, у которого отогревается еврейская душа и которым зажигают факел знаний, освещающий путь к надежде и к народному восхождению.
Предлагаемая книга Гидеона Бродского, отвечает на многие вопросы, дает интересный справочный материал и предлагает правила соблюдения Субботы.

Гидеон Бродский - Возвратившийся алеф

Иерусалим, 1991

Гидеон Бродский - Возвратившийся алеф - Содержание

Вступление
  • Эптебе
  • Рош Ашана. Время геройства
  • Иаш Новый Год
  • Обычаи и традиционная еда в Рош Ашана
  • Йом-Кипур
  • Законы Йом-Кипура
  • Суккот
  • Ханука
  • Ту би-шват
  • Пурим
  • Песах
  • Лаг баомер
  • Шавуот
  • 9 аба
  • Шаббат
  • Обряды Израиля
  • Заповеди Израиля
  • Люди не могли написать это
  • Из газетных публикаций
Views 183
Rating 4.4 / 5
Added 23.11.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
4.4/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books