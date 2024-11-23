Представьте себя, вышедшим в дорогу к конкретному пункту, идущего в незнакомой местности без дорожных указателей. Насколько удлинится для вас ваша дорога, да и дойдете ли вы до цели сами без обращения к встречным пешеходам? Вряд ли.

На пути к еврейскому самосознанию, семейному воспитанию, быту, кашерному питанию, познанию величайших Г־сподних откровений есть указатель главного направления - Тора Письменная Устная (Талмуд) и множество определяющих пояснений для преодоления трудного и тернистого пути еврейского народа к своему Создателю. И все это на языке, данном нашему народу Творцом, на языке иврит.

Немногие олим знают его, а потребность в изучении своего духовного наследия возрастает день ото дня. Поэтому книги и брошюры о законах еврейского мировоззрения для олим на русском языке являются для них искрами откровения, разжигающими костер, у которого отогревается еврейская душа и которым зажигают факел знаний, освещающий путь к надежде и к народному восхождению.

Предлагаемая книга Гидеона Бродского, отвечает на многие вопросы, дает интересный справочный материал и предлагает правила соблюдения Субботы.

Гидеон Бродский - Возвратившийся алеф

Иерусалим, 1991

Гидеон Бродский - Возвратившийся алеф - Содержание

Вступление