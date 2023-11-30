Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 1

Заявленная выше автором тема этой работы как «Эзотеризм православия» безусловно сама по себе очень интересна и познавательна, но вот нам с вами уважаемый читатель все же придётся к ее раскрытию подойти постепенно.

Ведь мало кто из вас учился на философском факультете какого-либо университета чтобы сразу понимать сам смысл термина «ЭЗОТЕРИЗМ» не говоря уже о том, чтобы иметь точное преставление о его практическом применении в нашей сегодняшней реальности. А ведь не зная, что такое «ЭЗОТЕРИЗМ» мы вообще не сможем понять, что такое «Эзотеризм христианский» и «православный» в частности!

В связи с чем я и подаю вначале небольшую энциклопедическую справку по данному вопросу:

«Эзотеризм (от др.-греч. «внутренний»), эзотерика – совокупность знаний, сведений, недоступных непосвящённым, несведущим в мистических учениях людям, особых способов восприятия реальности, имеющих тайное содержание и выражение в «психодуховных практиках».

В современной науке этот термин противопоставляется термину «Экзотерикеа» (экзотеризму). от др.-греч. —внешний) – религиозное или философское учение, не представляющее собой тайны, предназначенное для непосвящённых.

Противоположно эзотерике (эзотеризму) – тайному учению –Экзотерическое учение не имеет глубокого смысла и понятно всем (общедоступно).

Так же надо знать, что Знания, полученные в ходе эзотерического опыта, являются крайне субъективными, оттого не существует единого эзотерического учения. Зачастую определяется как псевдонаука.

Ещё древнегреческие философы Пифагор, Платон и Аристотель словом «эзотерический» называли тайное учение, передаваемое только некоторым ученикам (эзотерикам).

В ходе истории Эзотеризм принимал различные формы практической интерпретации тайного учения; ныне в его состав традиционно включаются: магия, алхимия, астрология, гностицизм, каббала, теософия, суфизм, йога, ваджраяна (буддийский тантризм), масонство, антропософия, мондиализм!

В то же время, ряд авторов рассматривает Эзотеризм как особый тип рациональности, который в настоящее время подвергается осознанной концептуализации и рефлексии.

Другие авторы иногда рассматривают в качестве Эзотеризма паранауки и парапрактики.

Соотношения с другими областями знаний и веровани