Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 1

Бровко Владимир - Тайны Русской православной церкви - Популярная христология
Заявленная выше автором тема этой работы как «Эзотеризм православия» безусловно сама по себе очень интересна и познавательна, но вот нам с вами уважаемый читатель все же придётся к ее раскрытию подойти постепенно.
Ведь мало кто из вас учился на философском факультете какого-либо университета чтобы сразу понимать сам смысл термина «ЭЗОТЕРИЗМ» не говоря уже о том, чтобы иметь точное преставление о его практическом применении в нашей сегодняшней реальности. А ведь не зная, что такое «ЭЗОТЕРИЗМ» мы вообще не сможем понять, что такое «Эзотеризм христианский» и «православный» в частности!
В связи с чем я и подаю вначале небольшую энциклопедическую справку по данному вопросу:
«Эзотеризм (от др.-греч. «внутренний»), эзотерика – совокупность знаний, сведений, недоступных непосвящённым, несведущим в мистических учениях людям, особых способов восприятия реальности, имеющих тайное содержание и выражение в «психодуховных практиках».
В современной науке этот термин противопоставляется термину «Экзотерикеа» (экзотеризму). от др.-греч. —внешний) – религиозное или философское учение, не представляющее собой тайны, предназначенное для непосвящённых.
Противоположно эзотерике (эзотеризму) – тайному учению –Экзотерическое учение не имеет глубокого смысла и понятно всем (общедоступно).
Так же надо знать, что Знания, полученные в ходе эзотерического опыта, являются крайне субъективными, оттого не существует единого эзотерического учения. Зачастую определяется как псевдонаука.
Ещё древнегреческие философы Пифагор, Платон и Аристотель словом «эзотерический» называли тайное учение, передаваемое только некоторым ученикам (эзотерикам).
В ходе истории Эзотеризм принимал различные формы практической интерпретации тайного учения; ныне в его состав традиционно включаются: магия, алхимия, астрология, гностицизм, каббала, теософия, суфизм, йога, ваджраяна (буддийский тантризм), масонство, антропософия, мондиализм!
В то же время, ряд авторов рассматривает Эзотеризм как особый тип рациональности, который в настоящее время подвергается осознанной концептуализации и рефлексии.
Другие авторы иногда рассматривают в качестве Эзотеризма паранауки и парапрактики.
Соотношения с другими областями знаний и веровани
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 1
Издательство «ЛитРес: Самиздат», 2019. – 83 с.
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 1 - Содержание
- Вступление
- Глава 1 ч.1. Эзотеризм православия
- Глава 1 ч.2. Нил Сорский и другие первые "изиахасты" Русской православной церкви
- Глава 1 ч.3. ТАЙНЫ ИСИХАЗМА
- Глава 2 ч.1. Тайна молитвы "Отче наш…"?
- Глава 2 ч.2. Об истоках христианской религии и не только…
- Глава 2 ч.3. Каббалистический крест
Есть так называемое крылатое выражение: "Нет пророка в своем Отечестве…"!
И хотя сама фраза пришла к нам из Библии то это только вольный перевод евангельского стиха (Новый Завет, Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 57):
«Иисус же – сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем".
Смысл выражения: люди не верят в талант, гениальность или истинность слов человека, который находится рядом с ними.
Предполагается, что все истинно мудрое, правильное и т. п. может родиться не здесь, а где-то далеко…
В этом томе мы с вами уважаемый читатель попытаемся разобраться в жизни, судьбе и пророчествах российского монаха по имени Авель.
Фигура же монаха Авеля нам интересна не только потому, что сделанные им предсказания относительно судьбы русских царей, из династии Романовых, начиная от императрицы Екатерины II и заканчивая Николаем II в основных этапах сбылись полностью.
Но в истории монаха Авеля и его ПРОРОЧЕСТВ важно еще и то, что он спрогнозировал и дальнейшей ход российской истории, вплоть до нового «воцарения Владимира Путина» ныне и так фактически уже удерживающего на протяжении последних 18 лет верховную власть в России.
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 2
Издательство «ЛитРес: Самиздат», 2019. – 123 с.
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 2 - Содержание
- Часть 1. Пророк АВЕЛЬ
- Часть 2. ПЕРВОЕ ВИДЕНИЕ монаха Авеля
- Часть 3. Первое пророчество монаха Авеля
- Часть 4. Василий Васильев (Авель) в Тайной экспедиции
- Часть 5. КОД БИБЛИИ
- Часть 6. Павел! Бедный Павел!
- Часть 7. Император Александр Первый и Авель
- Часть 8. Монах Авель в Высоцком монастыре
- Часть 9. Вопросы «Наследства» монаха Авеля
- Часть 10. Император Николай Второй и монах Авель
Представленная вниманию читателя книга посвящена истории церковного раскола в Русской православной церкви. В процессе изучения этой темы, охватывающий период с 1054 по 2019 год, Владимиром Бровко были собраны и изучены достоверные материалы по данной тематике. Эта работа представляет интерес для всех читателей, интересующихся правдивой историей Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
В отношении же, самого вопроса, взятого нами для исследования, как-то "РАСКОЛ" в Русской православной церкви, то тут, что до рокового для нее 1917 года, что после, всегда был и это можно утверждать категорически! для РПЦ вопросом жизни и смерти.
Ведь, за прошедшие с 1653 г. 365 лет, как с «нулевой точки отсчета», что РПЦ что нынешняя РПЦ МП, используя весь аппарат государственного принуждения, пыталась уничтожить движение раскольников-старообрядцев, но так и не смогла этого сделать!
И тут, даже, такие исторические фигуры как, к примеру, как национальный украинский герой: Гетман Иван Мазепа и российский писатель с мировой известностью российский граф Лев Толстой, преданные в РПЦ проклятию – "анафеме", так, до сего дня не тревожат, умы нынешних православных иерархов, как их «непримиримые враги» и «идеологические конкуренты» – российские раскольники и прочие сектанты коих только в России расплодилось видимо не видимо.
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 3
Издательство «ЛитРес: Самиздат», 2019. – 140 с.
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 3 - Содержание
- Часть 1. Интродукция
- Часть 2. Первый раскол в «московском православии»
- Часть 3. Главные действующие лица «Великого Раскола»
- Часть 4. Византийская версия мифа о "церковном расколе"
- Часть 5. Установление Патриархии в Московском царстве
- Часть 6. История о том, как русский монах Филарет захватил верховную власть в Московском царстве?
- Часть 7. Русские Патриархи: от Иоасафа до Никона
- Часть 8. Никон (патриарх Московский)
- Часть 9. Первый раскол Русской православной церкви
- Часть 10. История старобрядничества
Владимир Бровко осуществил новое историческое расследование всех обстоятельств, связанных с расколом единой Христианской церкви - «Великой схизмой», произошедшим в 1054 г. Автором книги выдвинута и обоснована новая версия о причинах, приведших к расколу, а также о лицах, виновных в этом деянии! В основу анализа Бровко легли объективное переосмысление собранных историками документов и свидетельства очевидцев, выше упомянутых, событий
Из предыдущего тома, вы уважаемы читатели достоверно узнали о ходе исторического процесса «РАСКОЛА», начавшего в тогда еще формально единой «Христианской церкви» и как я надеюсь все вы в основном разобрался с действующими в этой истории лицами.
И наверно убедился, что "Раскол" в Христианстве имел множество причин: обрядовые, догматические, этические и культурные различия между Западной и Восточной Церквями христианскими церквями, имущественные споры, борьба Папы Римского и Константинопольского Патриарха за первенство среди христианских патриархов, разные языки богослужения (латынь в западной церкви и греческий в восточной) и т.д. и т.п.
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 4
Издательство «ЛитРес: Самиздат», 2019. – 87 с.
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 4 - Содержание
- Часть 1. Обрядовые и догматические причины раскола
- Часть 2. Валезиане и Скопцы
- Часть 3. Ариане
- Часть 4. Донатисты
- Часть 5. Вопрос целибата: Жениться или не жениться?
- Часть 6. Духоборцы
- Часть 7. Спор о причастии: квасное или пресное?
- Часть 8. Последние богословские разногласия
- Часть 9. Подведение итогов
Продолжая повествования о тайнах Русской православной церкви, мы с вами, уважаемый в этом томе, попытаемся разобраться с вопросами: Почему РПЦ МП созданная в 1943 г. как право преемница «Русской православной церкви», не приняла переход на летосчисление по Григорианскому календарю, введенному в действие на территории Советской России с 14 февраля 1918 г. Декретом Совета народных комиссаров РСФСР?
Почему почти и через сто лет от этого события, Московская патриархия с фанатическим упорством (несмотря даже на тот факт, что большая часть «восточных православных церквей» уже перешла на новое летоисчисление, по-прежнему продолжает вести свое внутреннее летосчисление, по «Юлианскому календарю»?
«Почему РПЦ МП таким образом воздействуй на сознание своих адептов пытается в конечном итоге «затормозить" ход всеобщего развития человеческой цивилизации, на подконтрольных ей так называемых "канонических территориях".
И эти и другие сходные вопросы не так просты, как может показаться на первый взгляд. Ведь любой из современных адептов «российской версии» Православия учившийся в средней школе достаточно хорошо знает, что современная наука точно установила хронологическую точность «Григорианского календаря» в основу которого положены точные астрономические данные о движении планет нашей Солнечной системы! Но при этом все эти люди свои религиозные праздники отмечают по отвергнутому нашей наукой календарю!?
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 5
Издательство «ЛитРес: Самиздат», 2019. – 130 с.
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 5 - Содержание
- Вступление
- Часть 1 - Часть 8
Меня давно занимал один богословский вопрос на который, я все не находил правильного ответа.
А суть его состоит в том, что мы все, кто себя причисляет к христианам, независимо от какой-либо конкретной конфессии, обычно начинаем свою молитву к Богу словами "Отче наш…", но при этом остается без ответа важнейший вопрос: «Понимаем ли мы, к кому и зачем при этом обращаемся?»
А также подавляющему большинству из нас неясно "Услышал ли Бог нашу молитву?" Ведь если мы молимся неправильно и обращаемся не к нужной нам "божественной сущности", то и наши молитвы, и чаяния, вызванные нашими житейскими нуждами, остаются без ответа?
Поэтому в этом томе, мы уважаемые читатели попытаемся разобраться с сокровенными тайнами, сокрытыми за одним из важнейших элементов христианской веры (которая прямо касается всех разновидностей христианских конфессий) ее главной молитвы "Отче наш…" или "молитвой Господней".
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 6
Издательство «ЛитРес: Самиздат», 2019. – 68 с.
Владимир Бровко - Тайны Русской православной церкви - Том 6 - Содержание
- Введение
- Часть 1. Тайны молитвы "Отче наш..."
- Часть 2. Об истоках христианской религии и не только…
- Часть 3. Каббалистический крест
- Часть 4. Две точки зрения РПЦ МП на молитву «Отче наш» священнослужителей РПЦ МП
- Часть 5. Ритуал Срединного Столпа
Предлагаемая вам книга «Популярная Христология» появилась не сама по себе, а в процессе длительного работы автора над изучаемыми им вопросов связанных с жизнью и деятельностью Иисуса Христа, что заняло у автора примерено несколько лет и в ходе чего, ранее мною были написаны и опубликованы в различных Интернет СМИ такие книги как: «.Иешуа из Ноцрата: его семья и окружение», «Йешуа из Ноцрата и его апостолы», «Последняя тайна Иисуса Христа», Последняя Тайна Христа-2».
Теперь же автор предлагает вам уважаемый читатель, творчески поработанный материал этих книг, изложенных в одной книге, разбитой на три отдельных тома.
Ваш автор не льстит себя надеждой, что эта книга всем понравится, но ведь и предназначена она не для праздного читателя, ищущего развлечения, а человека, который давно задумывается над сложными для понимания вопросами, имеющимися в христианской религии и в добавок он умеет еще при этом критически мыслить и желает знать правду! И если для этого потребуется пересмотреть старые каноны» ложно объявленные ранее «священными» то и это не будет для него препятствием в его поисках ИСТИНЫ.
Причём не ту «правду», что ему подают в красивой белоснежной обертке христианские богословы, а ту увы всю ту нелицеприятную правду, которую от него они еще и тщательно скрывают!
В связи с чем я прошу всех тех из вас уважаемые читатели, которые сами себя причисляют к российским «истинно православным»», «воцерковленными» и т.д. и т. п. НЕ ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ ЭТОТ ТЕКСТ!
Эта ИНФОРМАЦИЯ не для вас, и за это, всем вам как учит БИБЛИЯ по ВАШЕЙ ВЕРЕ И ВОЗДАСТЦА»!
Так, что только ВРЕМЯ нас с вами и рассудит в вопросе о том, кто был прав, а кто заблуждался.
Владимир Бровко - Популярная христология - Том 1
Издательство «ЛитРес: Самиздат», 2019. – 207 с.
Владимир Бровко - Популярная христология - Том 1 - Содержание
- Вступление
- Часть 1. Иешуа из Ноцрата: его семья и окружение
- Часть 2. Места рождения и жизни Иешуа из Ноцрата
- Часть 3. Иосиф Обручник
- Часть 4. Мариам или Дева Мария (Богоматерь)
- часть 5. Трудное детство Мариам (Девы Марии)
- Часть 6. Вступление Мариам в брак
- Часть 7. Год и день рождения Иешуа из Ноцрата
- Часть 8. Вифлеемская звезда
- Часть 9. Документ их христианского «Спецхрана»
- Часть 10. Два Евангелия от Матфея! Кто прав?
- Часть 11. Сравнительный анализ
- Часть 12. Бог Моисея и его план усиления своего влияния на иудеев
- Часть 13. Детство и юность Иисуса Христа. Новые факты!
- Часть 14. Подведение итогов
Предлагаемая вам книга «Популярная Христология» появилась не сама по себе, а в процессе длительного работы автора над изучаемыми им вопросов связанных с жизнью и деятельностью Иисуса Христа, что заняло у автора примерено несколько лет и в ходе чего, ранее мною были написаны и опубликованы в различных Интернет СМИ такие книги как: «.Иешуа из Ноцрата: его семья и окружение», «Йешуа из Ноцрата и его апостолы», «Последняя тайна Иисуса Христа», Последняя Тайна Христа-2».
Теперь же автор предлагает вам уважаемый читатель, творчески поработанный материал этих книг, изложенных в одной книге, разбитой на три отдельных тома.
Ваш автор не льстит себя надеждой, что эта книга всем понравится, но ведь и предназначена она не для праздного читателя, ищущего развлечения, а человека, который давно задумывается над сложными для понимания вопросами, имеющимися в христианской религии и в добавок он умеет еще при этом критически мыслить и желает знать правду! И если для этого потребуется пересмотреть старые каноны» ложно объявленные ранее «священными» то и это не будет для него препятствием в его поисках ИСТИНЫ.
Причём не ту «правду», что ему подают в красивой белоснежной обертке христианские богословы, а ту увы всю ту нелицеприятную правду, которую от него они еще и тщательно скрывают!
В связи с чем я прошу всех тех из вас уважаемые читатели, которые сами себя причисляют к российским «истинно православным»», «воцерковленными» и т.д. и т. п. НЕ ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ ЭТОТ ТЕКСТ!
Эта ИНФОРМАЦИЯ не для вас, и за это, всем вам как учит БИБЛИЯ по ВАШЕЙ ВЕРЕ И ВОЗДАСТЦА»!
Так, что только ВРЕМЯ нас с вами и рассудит в вопросе о том, кто был прав, а кто заблуждался.
Владимир Бровко - Популярная христология - Том 2
Издательство «ЛитРес: Самиздат», 2019. – 171 с.
Владимир Бровко - Популярная христология - Том 2 - Содержание
- Введение
- Часть 1. «Потерянные годы»
- Часть 2. Астрологическая версия возникновения истории о Иешуа из Ноцрата ставшего Иисусом Христом
- Часть 3. Индийский след Иисуса Христа
- Часть 4. Как и почему Иешуа из Нацрата стал Иисусом Христом и для чего ему были нужны последователи –ученики (апостолы)?
- Часть 5. Историческая обстановка времен Иисуса Христа в которой происходили события, изложенные в христианских Евангелиях
- Часть 6. Хордос I Великий 29-й Царь Иудеи
- Часть 7. Святой дух и его Тайны
- Часть 8. Иоанн Креститель и его Тайны
- Часть 9. Иоанн Креститель и его обряд Крещения водой
- Часть 10. Второй поход за СЛАВОЙ или начало новой миссионерской миссии Иешуа из Нацрата
- Часть 11. «Жатвы много, а делателей мало…»
- Часть 12. Призвание Левия – Матфея и Симона зелота
- Часть 13. Призвание Иакова и Иуды Алфеевых
- Часть 14. Правда об Иуде Искариоте
Предлагаемая вам книга «Популярная Христология» появилась не сама по себе, а в процессе длительного работы автора над изучаемыми им вопросов связанных с жизнью и деятельностью Иисуса Христа, что заняло у автора примерено несколько лет и в ходе чего, ранее мною были написаны и опубликованы в различных Интернет СМИ такие книги как: «.Иешуа из Ноцрата: его семья и окружение», «Йешуа из Ноцрата и его апостолы», «Последняя тайна Иисуса Христа», Последняя Тайна Христа-2».
Теперь же автор предлагает вам уважаемый читатель, творчески поработанный материал этих книг, изложенных в одной книге, разбитой на три отдельных тома.
Ваш автор не льстит себя надеждой, что эта книга всем понравится, но ведь и предназначена она не для праздного читателя, ищущего развлечения, а человека, который давно задумывается над сложными для понимания вопросами, имеющимися в христианской религии и в добавок он умеет еще при этом критически мыслить и желает знать правду! И если для этого потребуется пересмотреть старые каноны» ложно объявленные ранее «священными» то и это не будет для него препятствием в его поисках ИСТИНЫ.
Причём не ту «правду», что ему подают в красивой белоснежной обертке христианские богословы, а ту увы всю ту нелицеприятную правду, которую от него они еще и тщательно скрывают!
В связи с чем я прошу всех тех из вас уважаемые читатели, которые сами себя причисляют к российским «истинно православным»», «воцерковленными» и т.д. и т. п. НЕ ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ ЭТОТ ТЕКСТ!
Эта ИНФОРМАЦИЯ не для вас, и за это, всем вам как учит БИБЛИЯ по ВАШЕЙ ВЕРЕ И ВОЗДАСТЦА»!
Так, что только ВРЕМЯ нас с вами и рассудит в вопросе о том, кто был прав, а кто заблуждался.
Владимир Бровко - Популярная христология - Том 3
Издательство «ЛитРес: Самиздат», 2019. – 188 с.
Владимир Бровко - Популярная христология - Том 3 - Содержание
- Вступление
- Часть 1. Тайная вечеря Понтия Пилата
- Часть 2. Иисус Христос и Понтий Пилат
- Часть 3. Планы Иисуса Христа на весну 33 г. н. э
- Часть 4. Апостол Петр-римский гражданин?
- Часть 5. Каифа бьет первым.....
- Часть 6. Дело в Гефсиманском саду
- Часть 7. Суд над Иисусом Христом
- Часть 8. Суд над Христом
- Часть 9. Живой труп
- Часть 10. Индийские Тайны Иисуса Христа
- Часть 11. Николай Нотович и его открытие «Тибетского Евангелия»
- Часть 12. Открытия профессора Фида М. Хасснайна - 1
- Часть 13. Открытия профессора Фида М. Хасснайна - 2
- Часть 14. Открытия профессора Фида М. Хасснайна - 3
- Часть 15. Открытия профессора Фида М. Хасснайна - 4
Данная книга уважаемый читатель будет посвящена истории создания той части Библии, что в христианстве общепринято называть «Новым Заветом».
Той «самой издаваемой» и наверно самой читаемой в Мире книги, что большинство из вас когда-либо брали в руки, а многие внимательно не только ее перелистывали в поисках картинок, но даже и читали пусть и выборочно. Для многих из вас эта книга в данное время находится и «в статусе» одной из ваших «настольных книг» которую вы всегда открывает в те минуты вашей жизни, когда «и скучно и грустно и некому руку подать», чтобы скажем получить ответы на волнующие вас вопросы! Но тем не менее на мой взгляд для всех вышеперечисленных категорий читателей излагаемый далее материал на мой субъективный взгляд будет крайне интересным, поскольку одни из вас найдут в нем подтверждения своих догадок и получат ответы на непонятные им еще вопросы.
Владимир Бровко - Очищение «Нового Завета»
«ЛитРес: Самиздат», 2019
Владимир Бровко - Очищение «Нового Завета» - Введение
Для других эта книга может стать поводом заняться самостоятельным изучением текстов «Нового Завета» чтобы уже лично для себя! Самостоятельно! определить, что в нем является СВЯЩЕННОЙ ИСТИНОЙ, исходящей от «ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО учения Иисуса Христа», а что является поздней фальсификацией, проделанной средневековыми переписчиками по указания своих церковных руководителей, для подтверждения уже установившихся в христианстве основных церковных догматов!
И это еще важно знать всем, потому что ХРИСТИАНСТВО в мире на 2017 год как религию исповедают примерно 2,2 млрд человек (32% от общей численности человечества) (притом их «конкуренты» – ислам, 1,6 млрд (соответственно, 23%), 1 млрд (15%) – индуизм, 500 млн (7%) – буддизм, и 14 млн (0,2%) – иудаизм. Так же тут надо и помнить, что по состоянию только на 2013 год напечатано шесть с лишним миллиардов экземпляров Библии или её отдельных книг. Это количество более чем в шесть раз превышает общий тираж второй по распространённости книги – цитатника Мао Цзэдуна, составляющий около 900 миллионов копий! Так, что по сути Библия в том числе и ее составная часть «Новый Завет» практически могла попасть в руки каждого из ныне живущих на планете Земля людей и выражаясь фигурально принести им «Благую весть»!!! К тому же по состоянию на октябрь 2015 года полностью или частично Библия переведена более чем на 2932 языка! И как минимум, 90% населения Земли могут читать Библию или её отдельные книги на родном языке! И вот при таком тираже и таком распространении и своей популярности среди христиан вдруг к концу 20 века оказалось, что даже четыре канонических книгах «Нового Завета» написанные за период со 2 по 6 века н. э во многом прямо сфальсифицированы!!!
И это еще важно знать всем, потому что ХРИСТИАНСТВО в мире на 2017 год как религию исповедают примерно 2,2 млрд человек (32% от общей численности человечества) (притом их «конкуренты» – ислам, 1,6 млрд (соответственно, 23%), 1 млрд (15%) – индуизм, 500 млн (7%) – буддизм, и 14 млн (0,2%) – иудаизм. Так же тут надо и помнить, что по состоянию только на 2013 год напечатано шесть с лишним миллиардов экземпляров Библии или её отдельных книг. Это количество более чем в шесть раз превышает общий тираж второй по распространённости книги – цитатника Мао Цзэдуна, составляющий около 900 миллионов копий! Так, что по сути Библия в том числе и ее составная часть «Новый Завет» практически могла попасть в руки каждого из ныне живущих на планете Земля людей и выражаясь фигурально принести им «Благую весть»!!! К тому же по состоянию на октябрь 2015 года полностью или частично Библия переведена более чем на 2932 языка! И как минимум, 90% населения Земли могут читать Библию или её отдельные книги на родном языке! И вот при таком тираже и таком распространении и своей популярности среди христиан вдруг к концу 20 века оказалось, что даже четыре канонических книгах «Нового Завета» написанные за период со 2 по 6 века н. э во многом прямо сфальсифицированы!!!
О, мои глаза! Такого шлака я не видел давно! В попытках доказать какую-то околесицу автор мешает все в одну кучу и показывает свое невладение вопросом - мешает дисциплину аркани с эзотеризмом (sic!) ! Это шикарно! Жду откровений про историю РПЦ в 20-м веке!
UPD Насчет Кабаллы - пусть автор хотя бы Википедию (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0) почитает что ли, чтобы изучить время появления сего эзотерического учения